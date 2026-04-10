Mark Cuban avslöjar att han delvis ångrar den omtalade affären i basketvärlden. Det är de nya ägarnas agerande som ger miljardären grubblerier.
Affären som ger miljardären Mark Cuban ångest
Under två decennier var finanskändisen Mark Cuban NBA:s mest färgstarka ägare. Tech-pionjären förvandlade Dallas Mavericks från ett bottenlag till ett topplag. Men efter försäljningen till familjen Adelson, huvudägare i kasinogiganten Las Vegas Sands, har Cubans tonläge förändrats.
I en intervju i podcasten Intersections erkänner Mark Cuban, känd från affärsrealityserien Shark Tank och entreprenören bakom nätapoteket och läkemedelsbolaget Cost Plus Drugs, nu att han drabbats av ångest över affären. Han är noga med att poängtera att beslutet att sälja i sig var rätt, men att valet av köpare var ett misstag han får leva med.
”Jag ångrar inte att jag sålde, jag ångrar vem jag sålde till. Jag gjorde många misstag under processens gång, och jag lämnar det därhän”, säger Cuban i podden, berättar Fortune.
Stjärnans flytt blev droppen
Bakgrunden till Cubans bitterhet är sportsligt förfall och kontroversiella ledarbeslut. Sedan Miriam Adelson och hennes svärson Patrick Dumont tog över rodret har Dallas Mavericks genomgått en smärtsam förvandling.
Den mest svårsmälta händelsen var tradingen av superstjärnan Luka Dončić till Los Angeles Lakers, ett beslut som fick fansen att gå i taket och som enligt uppgifter fattades över huvudet på Cuban.
Mark Cuban cashade hem miljarder
Cuban, som tidigare sett sig själv som en innovatör inom sportvärlden, har tvingats se på när hans favoritlag har rasat i tabellen. Från att ha varit en titelkandidat återfinns laget nu i botten av ligan, långt från slutspelsplats och de glansdagar som kännetecknade Cubans era av engagemang i Mavericks.
Mark Cuban köpte Dallas Mavericks i januari 2000 för 285 miljoner dollar från H. Ross Perot Jr. 2023 sålde Mark Cuban majoritetsandel i Dallas Mavericks för 3,5 miljarder dollar efter att ha kammat hem en rejäl vinst. Han drog enligt uppgift in mer än 12 gånger pengarna vid försäljningen, sett till vad han betalade i samband med köpet.
Köper han tillbaka Mavericks?
Mars Cuban kvarstår fortfarande som delägare i NBA-laget med en minoritetspost på 27 procent.
Rapporter tidigare i år har antydde, uppger Fortune, att Cuban var involverad i en investerargrupp som undersökte ett återköp av NBA-laget, även om en talesperson för Adelson-familjen gett signaler om att familjen planerar att köpa hans återstående andel.
