Affären som ger miljardären Mark Cuban ångest

I en intervju i podcasten Intersections erkänner Mark Cuban, känd från affärsrealityserien Shark Tank och entreprenören bakom nätapoteket och läkemedelsbolaget Cost Plus Drugs, nu att han drabbats av ångest över affären. Han är noga med att poängtera att beslutet att sälja i sig var rätt, men att valet av köpare var ett misstag han får leva med.

”Jag ångrar inte att jag sålde, jag ångrar vem jag sålde till. Jag gjorde många misstag under processens gång, och jag lämnar det därhän”, säger Cuban i podden, berättar Fortune.

Stjärnans flytt blev droppen

Bakgrunden till Cubans bitterhet är sportsligt förfall och kontroversiella ledarbeslut. Sedan Miriam Adelson och hennes svärson Patrick Dumont tog över rodret har Dallas Mavericks genomgått en smärtsam förvandling.

Den mest svårsmälta händelsen var tradingen av superstjärnan Luka Dončić till Los Angeles Lakers, ett beslut som fick fansen att gå i taket och som enligt uppgifter fattades över huvudet på Cuban.

