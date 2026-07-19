Bank avslöjar miljonlöner till Foodora-bud

Banken har en avdelning som kartlägger ekonomisk brottslighet och under utredningarna som gjordes 2025 fann man misstänkt höga löner bland flera matleveransarbetare.

Detta bekräftar Sparebanken Norges ansvariga för undersökningarna även för norska Bergensavisen, skriver Nettavisen.no.

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Orimlig lön per dag – ”går inte ihop”

Om uppgifterna hade varit korrekta skulle det betyda att matbuden i Norge har en genomsnittlig dagslön på 8 000 norska kronor, vilket givetvis inte stämmer.

På sin höjd kan matbuden dra in 1 500 till 1 600 norska kronor om det är en bra dag, men inte mer än så. Det säger Espen Utne Landgraff, facklig representant för Wolts matleveranser i Oslo, till Bergensavisen.

”Vi får det inte att gå ihop. Det finns bara 24 timmar på ett dygn. Det finns en gräns för hur mycket ett enda bud kan tjäna”, säger Karolina Marring på Sparbanken Norge i Bergen till Bergens Tidende och tillägger att det väcker oro för att flera personer jobbar som matbud men under en och samma identitet.

Trots att flera av matbuden haft höga inkomster från Wolt och Foodora finns inga indikationer på att pengarna från deras bankkonton gått till vanliga utgifter som matvaror och boendekostnader. Det finns tecken på att ett annat bankkonto har använts för det.