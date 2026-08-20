Nutidens bankrån: Samlarkort värda miljoner i ny bedrägerivåg

Förfalskningarna når rättssalen

Den 28 januari dömdes amerikanen Anthony Curcio, som tidigare avtjänat fem år för ett värdetransportrån, på samtliga åtalspunkter för bedrägeri, enligt Business Insider. Straffskalan går upp till 40 års fängelse och domen faller i oktober.

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Enligt åklagarsidan bröt han upp de förseglade askarna, bytte kortet inuti mot ett sämre och förslöt igen. Hemma hittades lösa PSA-etiketter, tryckmallar, rakblad och en slipenna.

Curcio nekar till brott och stämmer PSA civilt. Han menar att PSA har marknadsmonopol då de graderar korten och därmed bestämmer värdet på dem, och sedan profiterar de själva på prisökningen.

Två detaljer avslöjade honom. En handlare fotograferade asken och såg att hologrammet bytte färg, vilket det inte ska göra. En annan jämförde annonsbilderna med databasen och såg att baksidan inte stämde.

Butiker slås sönder och blir bestulna på kort

Rånen ökar i takt med värdet på korten. I januari 2024 stal två maskerade män pärmar med kort för över 100 000 kronor från Mindstage i Göteborg på under trettio sekunder. Korten återfanns senare i en spelbutik i Österrike, enligt GP.

I december 2025 tog sig en ensam gärningsperson in i Alphaspel i Örnsberg söder om Stockholm, krossade glasmontrar och tog 77 samlarkort värda drygt 70 000 kronor, mestadels kort från Magic: The Gathering.

Kort stals även för över en miljon kronor från butiker i Varberg och Torslanda. Fyra personer dömdes då, varav en man till ett år och sex månaders fängelse.

Utredare misstänker att korten kan användas som muta för ungdomar och som valuta i kriminella kretsar, enligt Sveriges Radio.

PS analys

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De som på 90-talet satt och finslipade kortkanter i garaget får nu hjälp av digitaliseringen och AI. Det är otroligt svårt att se på en bild på datorn huruvida kortet är i rätt skick eller autentiskt. Det kanske inte ens ens existerar.

Många kriminella använder autentiska bilder från andra auktionssidor och publicerar egna annonser på Tradera, eBay och i Facebookgrupper för att tjäna pengar, trots att de inte har något fysiskt kort.

Det gör det svårare för professionella säljare att sälja online då även de drabbas av tillitsbristen från köpare. Inte ens på nischade samlarkortsmässor är man fri från tjuvarna. De stjäl pärmar med kort eller försöker byta in förfalskningar mot pengar.

Den som samlar på dessa kort bör vara otroligt vaksam vid affärer.

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