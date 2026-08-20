Samlarkort, eller så kallade ”card trading games” har exploderat sedan pandemin. Skillnaden mellan ett kort värt femtio kronor och ett värt en miljon är skicket, och skicket är en bedömning som nu ifrågasätts.
Nutidens bankrån: Samlarkort värda miljoner i ny bedrägerivåg
Amerikanska PSA står för bedömningen, så kallad graderingen av ett kort. Samlare skickar in korten, experter sätter betyg från 1 till 10, och kortet förseglas i en plastask med etikett och ett certifieringsnummer kopplat till en databas.
Modellen fungerade så väl att PSA:s moderbolag idag kontrollerar omkring 80 procent av graderingsmarknaden, enligt Business Insider.
Så många miljoner är korten värda
Under pandemin exploderade marknaden. Ett Michael Jordan-kort från 1986 med toppbetyg var värt omkring 39 000 dollar, eller 369 000 kronor, i januari 2020. Ett år senare såldes två för 720 000 dollar, eller 6,8 miljoner, styck. Det är en enorm ökning.
I Sverige, likt i många andra länder, är bland annat Pokémon och Magic: The Gathering populära. På Tradera skedde 540 000 Pokémonauktioner under 2025 för 140 miljoner kronor, en ökning från cirka 37 miljoner kronor, enligt Finanstid. I början av 2026 var korten den mest sålda varan på hela plattformen.
I media har det skrivits om flertalet fall av personer som sagt upp sig från sina jobb för att satsa på en karriär inom kortbyte. Den framgångssagan håller nu på att sina när penningtvätt, bedrägerier och förfalskningar dyker upp på marknaden.
I augusti i år dömdes en 27-åring på Gotland för att ha sålt Pokémonkort för 11 750 kronor som aldrig existerade. Den 11 augusti varnade polisen för att kriminella tvättar pengar med korten, enligt TT.
Förfalskningarna når rättssalen
Den 28 januari dömdes amerikanen Anthony Curcio, som tidigare avtjänat fem år för ett värdetransportrån, på samtliga åtalspunkter för bedrägeri, enligt Business Insider. Straffskalan går upp till 40 års fängelse och domen faller i oktober.
Enligt åklagarsidan bröt han upp de förseglade askarna, bytte kortet inuti mot ett sämre och förslöt igen. Hemma hittades lösa PSA-etiketter, tryckmallar, rakblad och en slipenna.
Curcio nekar till brott och stämmer PSA civilt. Han menar att PSA har marknadsmonopol då de graderar korten och därmed bestämmer värdet på dem, och sedan profiterar de själva på prisökningen.
Två detaljer avslöjade honom. En handlare fotograferade asken och såg att hologrammet bytte färg, vilket det inte ska göra. En annan jämförde annonsbilderna med databasen och såg att baksidan inte stämde.
Butiker slås sönder och blir bestulna på kort
Rånen ökar i takt med värdet på korten. I januari 2024 stal två maskerade män pärmar med kort för över 100 000 kronor från Mindstage i Göteborg på under trettio sekunder. Korten återfanns senare i en spelbutik i Österrike, enligt GP.
I december 2025 tog sig en ensam gärningsperson in i Alphaspel i Örnsberg söder om Stockholm, krossade glasmontrar och tog 77 samlarkort värda drygt 70 000 kronor, mestadels kort från Magic: The Gathering.
Kort stals även för över en miljon kronor från butiker i Varberg och Torslanda. Fyra personer dömdes då, varav en man till ett år och sex månaders fängelse.
Utredare misstänker att korten kan användas som muta för ungdomar och som valuta i kriminella kretsar, enligt Sveriges Radio.
PS analys
De som på 90-talet satt och finslipade kortkanter i garaget får nu hjälp av digitaliseringen och AI. Det är otroligt svårt att se på en bild på datorn huruvida kortet är i rätt skick eller autentiskt. Det kanske inte ens ens existerar.
Många kriminella använder autentiska bilder från andra auktionssidor och publicerar egna annonser på Tradera, eBay och i Facebookgrupper för att tjäna pengar, trots att de inte har något fysiskt kort.
Det gör det svårare för professionella säljare att sälja online då även de drabbas av tillitsbristen från köpare. Inte ens på nischade samlarkortsmässor är man fri från tjuvarna. De stjäl pärmar med kort eller försöker byta in förfalskningar mot pengar.
Den som samlar på dessa kort bör vara otroligt vaksam vid affärer.
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