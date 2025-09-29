Lägre krav på krogarna: "Nu blir det roligare"

Tidningen Näringslivet har pratat med svenska krögare som välkomnar den nya regeln med öppna armar. ”Det är rena julafton. Nu blir det mycket roligare att driva företag igen”, säger restaurangägaren Tea Pettersson till TN.

Svenska restauranger lyder under ett ofta strängt regelverk som medför ökade kostnader för företagen. Tanken med reglerna är att begränsa alkoholkonsumtionen och motverka oseriösa aktörer, men just matkravet är det som oftast kritiserats av branschen enligt TN.

Fakta: Matkravet

För att få serveringstillstånd krävs i dag ett fullt utrustat kök i direkt anslutning till lokalen, samt att restaurangen erbjuder ett varierat utbud av lagad mat fram till kl. 23.

Statlig utredning försvarar matkravet

Men det nya förslaget förvånar många. Så sent som förra året utvärderas matkravet i en statlig utredning, som då landade i att det är en viktig del av den svenska alkohollagen.

“Den statliga utredningen konstaterade att matkravet uppfyller en viktig roll i att både minska antalet försäljningsställen av alkohol, samt att uppmuntra till en sundare alkoholkultur. Det är därför anmärkningsvärt att förenklingsrådet och regeringen nu helt väljer att ignorera detta”, säger Emil Juslin, politisk chef på IOGT-NTO till Dagens PS.

Emil Juslin är politisk chef på nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. (Foto: IOGT-NTO)

Juslin lyfter fram att det är viktigt att komma ihåg att alkohol inte är vilken vara som helst, utan alkohol orsakar stora skador för både individer och på samhället.

“Det är också därför alkohollagen innehåller olika åtgärder för att ställa höga krav på tillståndshavare för att sälja alkohol. Den samlade forskningen är överens om att en ökad tillgänglighet av alkohol leder till en ökad konsumtion, vilket i sin tur leder till att fler drabbas av alkoholens skadeverkningar.”