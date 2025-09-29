Det är det nya Förenklingsrådet som föreslår att matkravet, regeln som säger att krogarna måste sälja mat för att få servera alkohol, ska slopas.
Lägre krav på krogarna: "Nu blir det roligare"
Lägre krav på krogarna: "Nu blir det roligare"
Det är det nya Förenklingsrådet som föreslår att matkravet, regeln som säger att krogarna måste sälja mat för att få servera alkohol, ska slopas. Tidningen Näringslivet har pratat med svenska krögare som välkomnar den nya regeln med öppna armar. ”Det är rena julafton. Nu blir det mycket roligare att driva företag igen”, säger restaurangägaren Tea …
Tidningen Näringslivet har pratat med svenska krögare som välkomnar den nya regeln med öppna armar. ”Det är rena julafton. Nu blir det mycket roligare att driva företag igen”, säger restaurangägaren Tea Pettersson till TN.
Svenska restauranger lyder under ett ofta strängt regelverk som medför ökade kostnader för företagen. Tanken med reglerna är att begränsa alkoholkonsumtionen och motverka oseriösa aktörer, men just matkravet är det som oftast kritiserats av branschen enligt TN.
Fakta: Matkravet
För att få serveringstillstånd krävs i dag ett fullt utrustat kök i direkt anslutning till lokalen, samt att restaurangen erbjuder ett varierat utbud av lagad mat fram till kl. 23.
Statlig utredning försvarar matkravet
Men det nya förslaget förvånar många. Så sent som förra året utvärderas matkravet i en statlig utredning, som då landade i att det är en viktig del av den svenska alkohollagen.
“Den statliga utredningen konstaterade att matkravet uppfyller en viktig roll i att både minska antalet försäljningsställen av alkohol, samt att uppmuntra till en sundare alkoholkultur. Det är därför anmärkningsvärt att förenklingsrådet och regeringen nu helt väljer att ignorera detta”, säger Emil Juslin, politisk chef på IOGT-NTO till Dagens PS.
Juslin lyfter fram att det är viktigt att komma ihåg att alkohol inte är vilken vara som helst, utan alkohol orsakar stora skador för både individer och på samhället.
“Det är också därför alkohollagen innehåller olika åtgärder för att ställa höga krav på tillståndshavare för att sälja alkohol. Den samlade forskningen är överens om att en ökad tillgänglighet av alkohol leder till en ökad konsumtion, vilket i sin tur leder till att fler drabbas av alkoholens skadeverkningar.”
Miljarder att spara för krogarna
Om matkravet slopas väntar stora ekonomiska lättnader för krogarna. Mindre kostnader för personal, köksunderhåll och matsvinn skulle frigöra resurser.
“Vi räknar med att branschen i stort kommer att spara upp till fyra miljarder årligen, och för enskilda restauranger kan besparingarna bli närmare en halv miljon”, säger Christer Östlund, expert på regelförenklingar vid Svenskt Näringsliv och ledamot i Förenklingsrådet.
Han betonar att detta skulle innebära en betydande lättnad för en hårt prövad bransch och samtidigt öppna för nya affärsmöjligheter.
Kritiken: Förenklingsrådet saknar expertis
“Förenklingsrådet består av näringspolitiska aktörer med uppdraget att underlätta företagande. De har varken expertis inom folkhälsa eller något särskilt ansvar för de skadeverkningar som alkoholen medför”, säger Emil Juslin om det nybildade rådet och fortsätter:
“I deras utredning finns flera förslag som direkt strider mot både Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vad tidigare forskning tydligt har visat.”
Nykterhetsrörelsens kritik bygger på att alkohol inte är vilken vara som helst.
“Alkohol orsakar varje år tusentals dödsfall i Sverige, och över 320 000 barn växer upp under påverkan av en vuxens alkoholkonsumtion. Det är därför vi har en alkohollag och därför måste effekterna på hälsa och trygghet alltid vara utgångspunkten i alla beslut som rör denna lagstiftning.”
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
