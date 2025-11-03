Dagens PS
Kriminella nätverk – kraftig ökning av välfärdsbrott

Det sker en ökning av välfärdsbrott i samhället och det är ofta penningtvätt inblandat, vilket kan ske genom växlingskontor. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Det sker nu en kraftig ökning av välfärdsbrott där kriminella nätverk riktar in sig direkt mot statens och kommunernas offentliga system. Ökningen hotar välfärden både i Sverige och Norge.

Kriminella nätverk riktar in sig direkt mot de offentliga systemen.

En PwC-rapport från i somras uppger att tre av fyra regioner och nästan var tredje kommun utsattes för välfärdsbrott under 2024.

Kommunerna kan inte hantera välfärdsbrott

De flesta klarar heller inte av att hantera problemet – där färre än en av tio kommuner anser sig ha god förmåga att effektivt förebygga, upptäcka och hantera kriminaliteten.

Den organiserade brottsligheten i Sverige blir allt mer avancerad och arbetar brett på många fronter.

Läget förvärras

Den senaste lägesbilden för 2025 som sammanfattas av sammanlagt 14 myndigheter, som Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan och Kriminalvården, slår fast att det är en dyster bild som målas upp för Sverige.

Kriminella nätverk sprider sig och får allt mer makt i samhället, enligt Infotorg Juridik.

Narkotikabrott, bedrägerier och miljöbrott är de största hoten från nätverken.

konkurser
Kriminella nätverk kan ligga bakom över hälften av alla svenska konkurser. Pengarna används till grova våldsbrott och knarkaffärer. (Foto: TT)

Kriminella anpassar sig

I lägesbilden står det klart att de kriminella är bra på att anpassa sig, och penningtvätt ligger ofta bakom den snabba tillväxten.

Det har exempelvis blivit mycket enklare att syssla med penningtvätt från företag i utlandet, genom komplexa bolagskonstruktioner.

Dystert läge i Norge

I grannlandet Norge är läget lika illa, där kriminella försöker pumpa välfärdsstaten på så mycket pengar som möjligt.

Den norska Skattemyndigheten och Nav Kontroll (norska motsvarigheten till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) ser en kraftig ökning av avancerade bedrägerier mot landets offentliga system, berättar Dagens Næringsliv.

Ansöker om offentliga bidrag

Den organiserad brottsligheten utnyttjar systemet när det numera går mycket snabbare och enklare går att sätta upp fiktiva bolag, samtidigt som digitaliseringen och automatiseringen gör det lättare att ansöka om offentliga bidrag.

Polischefen Grete Lien Metlid i Oslo menar att kriminella aktörer riktar in sig direkt mot offentliga bolag och får hjälp på traven att göra det.

“Rakt på sak kan man säga att den norska Skatteverket och Nav finansierar kriminella nätverk”, säger hon.

Medger ökning av välfärdsbrott

Nav Kontroll är medveten om problemet och erkänner att det sker en ökning av välfärdsbrotten.

“Vi avslöjar fler fall än tidigare – även om ökningen och omfattningen är svåra
att kvantifiera i dagsläget”, säger May Snedsbøl, avdelningschef på Nav Kontroll Øst.

De kriminella är proffs som är svåra att hålla jämna steg med uppger hon vidare, och brottslingarna “agerar olika beroende på vem de riktar in sig på, oavsett om det är banker, Skatteverket eller Nav – ofta med avancerad databrottslighet”.

Nu ska Norges skattemyndigheter se över sina system för att att försöka förhindra att kriminella utnyttjar dem.

“Vi måste införa de nödvändiga hindren i systemet som stoppar kriminella och samtidigt samarbeta med polisen, myndigheter, banker och företag”, säger Nina Schanke Funnemark, chef för Norges skattemyndighet.

Johan Augustin
