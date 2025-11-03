Kriminella nätverk – kraftig ökning av välfärdsbrott

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Läget förvärras

Den senaste lägesbilden för 2025 som sammanfattas av sammanlagt 14 myndigheter, som Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan och Kriminalvården, slår fast att det är en dyster bild som målas upp för Sverige.

Kriminella nätverk sprider sig och får allt mer makt i samhället, enligt Infotorg Juridik.

Narkotikabrott, bedrägerier och miljöbrott är de största hoten från nätverken.

Kriminella nätverk kan ligga bakom över hälften av alla svenska konkurser. Pengarna används till grova våldsbrott och knarkaffärer. (Foto: TT)

Kriminella anpassar sig

I lägesbilden står det klart att de kriminella är bra på att anpassa sig, och penningtvätt ligger ofta bakom den snabba tillväxten.

Det har exempelvis blivit mycket enklare att syssla med penningtvätt från företag i utlandet, genom komplexa bolagskonstruktioner.

Dystert läge i Norge

I grannlandet Norge är läget lika illa, där kriminella försöker pumpa välfärdsstaten på så mycket pengar som möjligt.

Den norska Skattemyndigheten och Nav Kontroll (norska motsvarigheten till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) ser en kraftig ökning av avancerade bedrägerier mot landets offentliga system, berättar Dagens Næringsliv.

Ansöker om offentliga bidrag

Den organiserad brottsligheten utnyttjar systemet när det numera går mycket snabbare och enklare går att sätta upp fiktiva bolag, samtidigt som digitaliseringen och automatiseringen gör det lättare att ansöka om offentliga bidrag.

Polischefen Grete Lien Metlid i Oslo menar att kriminella aktörer riktar in sig direkt mot offentliga bolag och får hjälp på traven att göra det.

“Rakt på sak kan man säga att den norska Skatteverket och Nav finansierar kriminella nätverk”, säger hon.

Medger ökning av välfärdsbrott

Nav Kontroll är medveten om problemet och erkänner att det sker en ökning av välfärdsbrotten.

“Vi avslöjar fler fall än tidigare – även om ökningen och omfattningen är svåra

att kvantifiera i dagsläget”, säger May Snedsbøl, avdelningschef på Nav Kontroll Øst.

De kriminella är proffs som är svåra att hålla jämna steg med uppger hon vidare, och brottslingarna “agerar olika beroende på vem de riktar in sig på, oavsett om det är banker, Skatteverket eller Nav – ofta med avancerad databrottslighet”.

Nu ska Norges skattemyndigheter se över sina system för att att försöka förhindra att kriminella utnyttjar dem.

“Vi måste införa de nödvändiga hindren i systemet som stoppar kriminella och samtidigt samarbeta med polisen, myndigheter, banker och företag”, säger Nina Schanke Funnemark, chef för Norges skattemyndighet.

