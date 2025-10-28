Maffia som styr och allt fler skjutningar. Belgien drabbas av mer våld och håller nu på att bli en “knarkstat”.
Domaren varnar: "Belgien är en knarkstat"
Mest läst i kategorin
Trumps känga efter Putins missiltest
Ryssland testar en ny kärnvapenrobot med “obegränsad räckvidd”. Donald Trump svarar och riktar en känga mot Putin. På sin pågående Asienturné fick president Donald Trump frågan om Rysslands senaste vapenuppvisning, och han tvekade inte med att säga vad han tycker. Missa inte: Militärprofessor: Trump är rädd för Putin. Dagens PS Putins styrkedemonstration Ryssland meddelade i …
Skräp lämnas kvar i rymden – risken ökar för krock
Allt mer rymdskrot flyger omkring bortom atmosfären. Det kan få förödande konsekvenser, varnar en europeisk rymdorganisation. Rymdskrot är rester av mänsklig aktivitet i rymden – och det börjar nu bli ett stort problem. Den europeiska rymdorganisationen ESA larmar om att mängden rymdskrot nått en nivå som hotar både säkerheten och hållbarheten i omloppsbanorna kring jorden. …
Ukrainska drönare stoppade ryskt flyg
Massiva ukrainska drönarattacker mot mål nära Moskva har bland annat tvingat Ryssland att stänga två flygplatser. Under natten mot den 27 oktober riktade Ukraina en storskalig drönarattack mot flera regioner i västra Ryssland inklusive Moskva-regionen, enligt ryska tjänstemän som Kyiv Independent refererar. I Moskva oblats rapporterades explosioner i flera distrikt. I Kommunarka-området steg rök från …
Varnar Kina efter flygkonfrontation
En ny ”incident” mellan ett australiskt patrullflygplan och ett kinesiskt arméflygplan får nu Australien att skärpa tonen mot Kina. Vid ett toppmöte i Malaysia måndag har Australiens premiärminister Anthony Albanese ”mycket direkt” tagit upp en incident mellan ett kinesiskt arméflygplan och ett australiskt flygvapenplan. Det har Albanese gjort i ett möte med Kinas premiärminister Li …
Viktig seger för Trumps allierade
Argentinas president Javier Mileis parti säkrade en stor seger i Argentinas mellanårsval under söndagen, något som välkomnas i USA. Brasilien är Latinamerikas största ekonomi, Argentina den näst största om än långt efter Brasilien. Men när Brasilien markerar självständighet mot USA, vill segla upp som en ekonomisk stormakt av egen kraft och dessutom vårdar relationerna till …
Den stora hamnen i Antwerpen fungerar som en inkörsport, inte bara till Belgien utan till Europa.
Knarket flödar i samhället
Narkotika flödar in och är svårt att stoppa genom den enorma mängden transporter som sker varje dag.
Knarket föder, precis som i länder som Sverige, våld och antalet skjutningar ökar snabbt på ställen som i huvudstaden Bryssel.
Hittills i år har staden sett över 60 narkotikarelaterade skjutningar, enligt Politico.
Senaste nytt
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor för två personer, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Belgien är en “knarkstat”
Våldet sprider sig snabbt när gängen vill ta kontroll över verksamheterna, och det har nu gått så långt att en domare i Antwerpen kallar landet för en “knarkstat”.
”Omfattande maffialiknande strukturer har slagit rot”, skriver domaren i ett anonymt brev och beskriver hur det påverkar samhällets olika strukturer.
Regeringen måste ingripa
Nu vill domaren se att landets regering tar i med hårdhandskarna innan det går för långt och maffian får allt för mycket makt i Belgien.
“Det som händer idag är inte längre en klassisk brottsfråga. Vi står inför ett organiserat hot som undergräver våra institutioner”, skriver domaren i brevet som har publicerats på den officiella webbplatsen för det belgiska domstolssystemet.
En “knarkstat” kännetecknas av en illegal ekonomi, korruption och våld – tre ingredienser som utgör dagens Belgien enligt domaren.
Korruptionen sprider sig
Korruptionen håller på att sprida sig ut i samhällets olika institutioner som exempelvis polisen, men även rättsväsendet är drabbat.
Penningtvätt har blivit svårt att kontrollera, samtidigt som kidnappningar har blivit vardagsmat, och de beställs ofta på appen Snapchat.
“En attack i hemmet med en bomb eller vapen, och en kidnappning kan enkelt beställas online. Du behöver inte ens leta länge på nätet – ett Snapchat-konto är allt som krävs”, uppger domaren.
Droganvändning stor även i Sverige
Användningen av droger är även hög i Sverige, även om det är svårt att veta exakt hur mycket befolkningen faktiskt använder.
Mätningar i avloppsvatten är dock ett sätt att snabbt se vilka droger som förekommer i samhället.
Under sommaren gjorde SVT en mätning där det togs prover i 49 avloppsreningsverk i 36 kommuner.
Städer som Karlstad och Eskilstuna toppade listan av städer med störst narkotikaanvändning.
Strömstad uppmätte högst kokainhalter i avloppsvattnet och det kan förklaras med närheten till Norge, och turism från grannlandet.
Det visar samma mönster som i Antwerpen – att länder och städer hänger ihop i olika kedjor – när droger lätt transporteras över gränserna till den starka efterfrågan i samhället.
Läs även:
Rekordbeslag av knark – skulle till Clas Ohlson. Dagens PS
Mannen bakom bombade knarkbåtar – Trumps nya “premiärminister”. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Ny upptäckt – de får inte vinterkräksjuka
En ny upptäckt visar att vissa av oss inte får vinterkräksjuka. Personerna bär på en särskild genvariant som gör att de inte smittas av magsjukdomen. Vintern närmar sig och många av oss kommer drabbas av vinterkräksjuka, igen. Sjukdomen sprids genom virus och vi kan få vinterkräksjuka flera gånger under vintern, medan vissa av oss aldrig …
Domaren varnar: "Belgien är en knarkstat"
Maffia som styr och allt fler skjutningar. Belgien drabbas av mer våld och håller nu på att bli en "knarkstat". Den stora hamnen i Antwerpen fungerar som en inkörsport, inte bara till Belgien utan till Europa. Knarket flödar i samhället Narkotika flödar in och är svårt att stoppa genom den enorma mängden transporter som sker …
Nya "Frankenstein"-covid ger en "rakbladskänsla"
I takt med att hösten gör intåg på allvar sprids även en ny variant av covid-19 i Europa. ”Frankenstein”-covid ger en riktig "rakbladskänsla" i halsen. Den nya varianten har fått smeknamnet ”Frankenstein” i Frankrike och har även påträffats i länder som Tyskland och Sverige. Covidvariant är en hybridblandning Precis som Frankensteins monster sattes ihop av …
Techjätten planerar att säga upp 30 000 personer
Techjätten Amazon står inför sin största uppsägning av personalstyrkan någonsin. Hela 30 000 personer kan få se sig om efter nya jobb. Amazon kan börja säga upp personal redan under tisdagen. Det handlar om 30 000 kontorsanställda inom bolagets affärsverksamhet, vilket är nästan 10 procent av kontorsjobben. Totalt har bolaget dock runt 1,5 miljoner anställda …
Gruvaktier rasar – marknaden skakar efter Kinas drag
Efter månader av rusningar kom bakslaget. Flera heta gruvaktier störtdök när oron för Kinas nästa drag tog fart. Gruvsektorn fick en kalldusch på måndagen när flera av årets vinnare störtdök. Investerare fruktar nu att Kinas nästa drag kan skaka om marknaden på nytt. Missa inte: Civilförsvaret varnar: Kontanter avgörande vid kris och krig. E55 Fritt …