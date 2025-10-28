Dagens PS
Domaren varnar: "Belgien är en knarkstat"

Fyra ton kokain var på väg till Belgien när det upptäcktes i Paraguay. Belgien har blivit en "knarkstat".
Fyra ton kokain var på väg till Belgien när det upptäcktes i Paraguay.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 28 okt. 2025Publicerad: 28 okt. 2025

Maffia som styr och allt fler skjutningar. Belgien drabbas av mer våld och håller nu på att bli en “knarkstat”.

Den stora hamnen i Antwerpen fungerar som en inkörsport, inte bara till Belgien utan till Europa.

Knarket flödar i samhället

Narkotika flödar in och är svårt att stoppa genom den enorma mängden transporter som sker varje dag.

Knarket föder, precis som i länder som Sverige, våld och antalet skjutningar ökar snabbt på ställen som i huvudstaden Bryssel.

Hittills i år har staden sett över 60 narkotikarelaterade skjutningar, enligt Politico.

Belgien är en “knarkstat”

Våldet sprider sig snabbt när gängen vill ta kontroll över verksamheterna, och det har nu gått så långt att en domare i Antwerpen kallar landet för en “knarkstat”.

”Omfattande maffialiknande strukturer har slagit rot”, skriver domaren i ett anonymt brev och beskriver hur det påverkar samhällets olika strukturer.

Hamnen i Antwerpen är en inkörsport för droger till hela Europa.
Hamnen i Antwerpen är en inkörsport för droger till hela Europa.
Regeringen måste ingripa

Nu vill domaren se att landets regering tar i med hårdhandskarna innan det går för långt och maffian får allt för mycket makt i Belgien.

“Det som händer idag är inte längre en klassisk brottsfråga. Vi står inför ett organiserat hot som undergräver våra institutioner”, skriver domaren i brevet som har publicerats på den officiella webbplatsen för det belgiska domstolssystemet.

En “knarkstat” kännetecknas av en illegal ekonomi, korruption och våld – tre ingredienser som utgör dagens Belgien enligt domaren.

Korruptionen sprider sig

Korruptionen håller på att sprida sig ut i samhällets olika institutioner som exempelvis polisen, men även rättsväsendet är drabbat.

Penningtvätt har blivit svårt att kontrollera, samtidigt som kidnappningar har blivit vardagsmat, och de beställs ofta på appen Snapchat.

“En attack i hemmet med en bomb eller vapen, och en kidnappning kan enkelt beställas online. Du behöver inte ens leta länge på nätet – ett Snapchat-konto är allt som krävs”, uppger domaren.

Droganvändning stor även i Sverige

Användningen av droger är även hög i Sverige, även om det är svårt att veta exakt hur mycket befolkningen faktiskt använder.

Mätningar i avloppsvatten är dock ett sätt att snabbt se vilka droger som förekommer i samhället.

Under sommaren gjorde SVT en mätning där det togs prover i 49 avloppsreningsverk i 36 kommuner.

Städer som Karlstad och Eskilstuna toppade listan av städer med störst narkotikaanvändning.

Strömstad uppmätte högst kokainhalter i avloppsvattnet och det kan förklaras med närheten till Norge, och turism från grannlandet.

Det visar samma mönster som i Antwerpen – att länder och städer hänger ihop i olika kedjor – när droger lätt transporteras över gränserna till den starka efterfrågan i samhället.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

