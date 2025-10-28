Domaren varnar: "Belgien är en knarkstat"

Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …

Belgien är en “knarkstat”

Våldet sprider sig snabbt när gängen vill ta kontroll över verksamheterna, och det har nu gått så långt att en domare i Antwerpen kallar landet för en “knarkstat”.

”Omfattande maffialiknande strukturer har slagit rot”, skriver domaren i ett anonymt brev och beskriver hur det påverkar samhällets olika strukturer.

Hamnen i Antwerpen är en inkörsport för droger till hela Europa. (Foto: TT)

Regeringen måste ingripa

Nu vill domaren se att landets regering tar i med hårdhandskarna innan det går för långt och maffian får allt för mycket makt i Belgien.

“Det som händer idag är inte längre en klassisk brottsfråga. Vi står inför ett organiserat hot som undergräver våra institutioner”, skriver domaren i brevet som har publicerats på den officiella webbplatsen för det belgiska domstolssystemet.

En “knarkstat” kännetecknas av en illegal ekonomi, korruption och våld – tre ingredienser som utgör dagens Belgien enligt domaren.

Korruptionen sprider sig

Korruptionen håller på att sprida sig ut i samhällets olika institutioner som exempelvis polisen, men även rättsväsendet är drabbat.

Penningtvätt har blivit svårt att kontrollera, samtidigt som kidnappningar har blivit vardagsmat, och de beställs ofta på appen Snapchat.

“En attack i hemmet med en bomb eller vapen, och en kidnappning kan enkelt beställas online. Du behöver inte ens leta länge på nätet – ett Snapchat-konto är allt som krävs”, uppger domaren.

Droganvändning stor även i Sverige

Användningen av droger är även hög i Sverige, även om det är svårt att veta exakt hur mycket befolkningen faktiskt använder.

Mätningar i avloppsvatten är dock ett sätt att snabbt se vilka droger som förekommer i samhället.

Under sommaren gjorde SVT en mätning där det togs prover i 49 avloppsreningsverk i 36 kommuner.

Städer som Karlstad och Eskilstuna toppade listan av städer med störst narkotikaanvändning.

Strömstad uppmätte högst kokainhalter i avloppsvattnet och det kan förklaras med närheten till Norge, och turism från grannlandet.

Det visar samma mönster som i Antwerpen – att länder och städer hänger ihop i olika kedjor – när droger lätt transporteras över gränserna till den starka efterfrågan i samhället.

