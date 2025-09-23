Så ska kriminella stoppas i vården

I promemorian ”Förbättrade förutsättningar för IVO – förslag för att motverka oseriösa och kriminella aktörer inom hälso- och sjukvården”, läggs en rad förslag fram för att stoppa just sådana.

Konkurrensverket ställer sig nu bakom förslagen i sin helhet.

IVO är Inspektionen för vård och omsorg, den statliga myndighet som ansvarar för tillstånd och tillsyn inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänst och för vissa funktionshindrade, LSS.

Utredningen, som nu lagts fram, vill ge IVO möjlighet att ta ut sanktionsavgift eller förbjuda en verksamhet under vissa förutsättningar.

Utökade skyldigheter

Ett utredningsförslag är att anmälningsskyldigheten till IVO ska utökas med verksamhetschefens person- eller samordningsnummer och att vårdgivarregistret ska få innehålla den uppgiften.

Bland förslagen finns även en underrättelseskyldighet gentemot IVO för regioner och kommuner.

Konkurrensverket är helt med på noterna och framhåller att det är viktigt att göra det möjligt för IVO att skapa goda förutsättningar för seriösa företag på en marknad, som man på nutidssvenska säger även när det gäller vård och omsorg, där de i dag riskerar att möta konkurrens från oseriösa aktörer, vilket Konkurrensverket ser som ett växande problem.

