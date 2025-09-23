En utredning vill öka möjligheterna att få bort oseriösa och kriminella aktörer inom hälso- och sjukvården. Det får applåder av Konkurrensverket.
Så ska kriminella stoppas i vården
I promemorian ”Förbättrade förutsättningar för IVO – förslag för att motverka oseriösa och kriminella aktörer inom hälso- och sjukvården”, läggs en rad förslag fram för att stoppa just sådana.
Konkurrensverket ställer sig nu bakom förslagen i sin helhet.
IVO är Inspektionen för vård och omsorg, den statliga myndighet som ansvarar för tillstånd och tillsyn inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänst och för vissa funktionshindrade, LSS.
Utredningen, som nu lagts fram, vill ge IVO möjlighet att ta ut sanktionsavgift eller förbjuda en verksamhet under vissa förutsättningar.
Utökade skyldigheter
Ett utredningsförslag är att anmälningsskyldigheten till IVO ska utökas med verksamhetschefens person- eller samordningsnummer och att vårdgivarregistret ska få innehålla den uppgiften.
Bland förslagen finns även en underrättelseskyldighet gentemot IVO för regioner och kommuner.
Konkurrensverket är helt med på noterna och framhåller att det är viktigt att göra det möjligt för IVO att skapa goda förutsättningar för seriösa företag på en marknad, som man på nutidssvenska säger även när det gäller vård och omsorg, där de i dag riskerar att möta konkurrens från oseriösa aktörer, vilket Konkurrensverket ser som ett växande problem.
”Viktigt återrapportera”
”Det kan även vara relevant att utreda hur IVO skulle kunna återrapportera information, så att den tillgängliggörs för alla kommuner och regioner”, påpekar verket.
Konkurrensverket uppmärksammas även i den färska budget regeringen lagt fram, där verket får ökade resurser för en skarpare konkurrenstillsyn.
Inga stora pengar men ett ramanslag som ökas på med 11 miljoner kronor från och med nästa år.
”Välkomnar satsningen”
”Vi välkomnar regeringens satsning på skärpt konkurrenstillsyn och ser positivt på de aviserade förslagen som syftar till att förbättra konkurrensen i offentlig och privat verksamhet”, säger Konkurrensverkets generaldirektör Marie Östman.
”Med ökade medel och stärkta befogenheter får vi ännu bättre förutsättningar att främja en väl fungerande konkurrens till nytta för konsumenter och samhällsekonomi”.
Även i förra budgeten fick Konkurrensverket ett utökat anslag. Då handlade det om 5 färska miljoner för att förstärka tillsynen av upphandlingar.
”En förstärkt upphandlingstillsyn bidrar till en effektiv offentlig upphandling och minskad risk att kriminella och oseriösa leverantörer får tillgång till offentliga medel”, menar Marie Östman.
