Nota i miljardklass när Lundin-rättegång avslutas

Kostnaden för försvaret i Sveriges längsta rättegång ligger i miljardklassen. Blir domarna friande kommer försvaret att begära totalt 819 miljoner kronor i ersättning från staten.

Bolaget är också redo att lägga ytterligare miljoner på ett eventuellt överklagande.

Rättegången har pågått i över tre år, sedan september 2023 och är den längsta huvudförhandling som har hållits i Sverige.

I målet står Ian Lundin och Alex Schneiter, tidigare företrädare för Lundin Oil, åtalade för medhjälp till grovt folkrättsbrott i södra Sudan 1999–2003, då det svenska bolaget var verksamt i det inbördeskrigsdrabbade landet.

Enligt åtalet hade Lundin och Schneiter vetskap om att militär och regimtrogen milis dödade och fördrev människor för att skapa förutsättningar åt Lundin Oils oljeprospektering i ett område som sedan länge kontrollerades av rebeller.

Lundin och Schneiter har förnekat misstankarna och menar att åtalet grundas på en lång rad faktafel.

Åklagaren har yrkat på fängelse i tio respektive sex år för Lundin och Schneiter.