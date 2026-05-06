Ryssar börjar använda kontanter efter stora störningar

Kan hända även på andra platser

Även företag inom industri och råvarusektorer har fått investera i alternativa kommunikationslösningar för att upprätthålla verksamheten.

Situationen illustrerar hur beroendet av digital infrastruktur kan bli en svag punkt vid kriser.

Fenomenet är inte isolerat till Ryssland. Erfarenheter från strömavbrott och andra störningar i Europa har visat liknande mönster, där kontanter snabbt blir ett avgörande betalmedel när elektroniska system slutar fungera.

Vill skapa kontantbuffert

Bank for International Settlements pekar i analyser på att kontanter fortfarande fyller en central funktion, både som betalmedel och som värdebevarare.

Även centralbanker lyfter frågan om beredskap. Sveriges Riksbank har nyligen uppmanat hushåll att ha en kontantbuffert motsvarande omkring 1 000 kronor per vuxen, vilket SVT har rapporterat om.

Syftet är att säkerställa att grundläggande inköp kan genomföras under en period på upp till en vecka vid störningar i betalningssystemen.

Långt borta för kontantlöst samhälle

Rekommendationen speglar en bredare syn på finansiell motståndskraft, där flera betalningsalternativ anses nödvändiga.

amtidigt uppmanas hushåll att fortsätta använda kontanter i viss utsträckning för att hålla systemet fungerande.

Trots att digitala betalningar fortsätter att växa globalt tyder utvecklingen på att en helt kontantlös ekonomi ligger långt bort.

I stället pekar både marknadsdata och råd från myndigheter mot en framtid där kontanter fungerar som ett komplement och en säkerhetslösning när den digitala infrastrukturen sätts under press.

