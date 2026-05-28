Ikea avslöjar nu stora nedskärningar i Tyskland där många jobb försvinner. Företaget hänvisar till kostnadspress.
Nya besked: Nu skär Ikea ned "massivt"
Det är i Tyskland som Ikea nu offentliggör nedskärningar. Enligt företaget står mer än 250 Ikea-anställda i Dortmund inför att sägas upp.
Interna källor talar dock om att totalt 350 anställda i Dortmund berörs, enligt Ruhr Nachrichten.
Två olika företagsdelar inom koncernen berörs, när man endera säger upp eller lägger ut tjänster på entreprenad.
Det är Ikea IT Germany, som tillhör Ingka-gruppen, och Ikea Purchasing Services Germany, en del av Inter Ikea-gruppen.
Centraliserar verksamhet
IT-enheten, Ikea IT Germany, ska läggas ned och de 70 anställda förlorar sina jobb. En talesperson för Ikea förklarar det med en ny strategi, där digitala affärsprocesser ska flyttas till större, globala hubbar.
”Dortmund-platsen kommer inte att ingå i dessa hubbar”, säger talespersonen utan att specificera närmare.
Man säger att beslutet är fattat ”efter noggrant övervägande av alla möjliga alternativ”.
”Detta beslut baseras på strukturella krav och utgör inte en bedömning av våra teams prestationer eller bidrag i Tyskland”, säger talespersonen.
Ännu större nedskärningar
Nedskärningarna är ännu mer betydande inom inköp- och logistik. Totalt 293 jobb på Ikea Purchasing Services Germany i Dortmund påverkas och blir av med sina jobb innan nyår.
Arbetsuppgifterna ska enligt uppgift flyttas till bland annat Warszawa.
Företaget tog upp siffrorna på onsdagen 27 maj och uppgav att 170 jobb skulle påverkas, efter att tidigare ha vägrat att lämna specifika siffror. De säger nu att 100 jobb kommer att behållas.
Vill minska kostnaderna
Inter Ikea motiverar åtgärden med en global omstrukturering. Målet är ”en mer effektiv organisation” för att möjliggöra snabbare beslutsfattande, minska kostnader och erbjuda lägre priser till kunderna.
”Vi är medvetna om att detta orsakar oro och stress för de berörda anställda”, säger en talesperson.
Internationellt sett skär Inter Ikea ner cirka 850 jobb, ungefär 3 procent av sina 27 500 anställda globalt.
Företaget hänvisar till svagare konsumentförtroende, ökade kostnader och ökad konkurrens.
För Dortmund innebär detta att en plats som länge varit en del av den internationella Ikea-strukturen förlorar hundratals jobb inom en kort period.