Nya besked: Nu skär Ikea ned "massivt"

Två olika företagsdelar inom koncernen berörs, när man endera säger upp eller lägger ut tjänster på entreprenad.

Det är Ikea IT Germany, som tillhör Ingka-gruppen, och Ikea Purchasing Services Germany, en del av Inter Ikea-gruppen.

Centraliserar verksamhet

IT-enheten, Ikea IT Germany, ska läggas ned och de 70 anställda förlorar sina jobb. En talesperson för Ikea förklarar det med en ny strategi, där digitala affärsprocesser ska flyttas till större, globala hubbar.

”Dortmund-platsen kommer inte att ingå i dessa hubbar”, säger talespersonen utan att specificera närmare.

Man säger att beslutet är fattat ”efter noggrant övervägande av alla möjliga alternativ”.

”Detta beslut baseras på strukturella krav och utgör inte en bedömning av våra teams prestationer eller bidrag i Tyskland”, säger talespersonen.