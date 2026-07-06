Daniel Wellingtons grundare Filip Tysander säljer sina sista aktier i företaget till Timex. Därmed tar en 15-årig resa som enligt legenden började i Australien slut.
Daniel Wellington-grundaren säljer sitt livsverk – så slutar en era
Enligt Filip Tysander föddes idén till företaget år 2006 när han luffade runt i Australien. Där träffade han en engelsman som bar en Rolex-klocka med ett slitstarkt tygarmband.
Främling gav namn åt företaget
Engelsmannens namn var Daniel Wellington, och fick ge namn åt företaget Filip Tysander grundade år 2011. Men nu, efter 15 år är resan över.
Grundaren har nu sålt sina sista aktier i klockbolaget till amerikanska Timex Group, som därmed tar över verksamheten helt.
Från slipsförsäljning till miljardbolag
Trots att han undvek riskkapital blev Daniel Wellington snabbt en succé. De 200 000 kronor Filip Tysander tjänat på att sälja slipsar på nätet räckte gott.
Att genombrottet kom så snabbt berodde på att företaget använde en marknadsföringsmetod som då var ny. Man satsade allt på influencer marketing på Instagram.
Hashtag DW
Det var inte bara betalda profiler som marknadsförde klockorna med personliga rabattkoder. Även. vanliga konsumenter lade ut bilder på klockorna i mängder, och taggade varumärket.
På så sätt blev Daniel Wellington snabbt en snackis.
Miljardomsättning för Daniel Wellington
Två saker gjorde varumärket till en stor succé: Moderiktiga klockor som man lätt kunde byta armband på, till överkomliga priser. Och användandet av sociala medier som främsta kommunikationskanal.
År 2017 omsatte bolaget 2,4 miljarder kronor och gjorde omkring 700 miljoner kronor i vinst.
Tillbakagång
Framgången höll dock inte i sig. År 2019 gick Daniel Wellington in i väggen: resultatet föll från en vinst på över 370 miljoner kronor 2018 till en förlust på närmare 100 miljoner kronor året därpå.
En kostsam satsning på ett stort nätverk av egna fysiska butiker pekas ut som en viktig orsak, en satsning som sedan förvärrades av coronapandemin. Snart halverades personalstyrkan.
Mellan 2019 och 2023 uppgick förlusterna till närmare en miljard kronor.
Timex kliver in
Hösten 2022 klev den amerikanska klockjätten Timex Group in på scenen. Först som delägare, och har amerikanerna alltså köpt upp Tysanders resterande aktier och äger bolaget till 100 procent.
Köpesumman är hemlig, men rör sig sannolikt inte om några enorma belopp. Daniel Wellington brottas fortfarande med svag lönsamhet.
Daniel Wellington idag
Under 2025 minskade omsättningen med 10 procent till 750 miljoner kronor, men bolaget redovisade samtidigt ett positivt ebitda-resultat på 40 miljoner kronor, exklusive vissa engångsposter och valutaeffekter.
Året innan gjorde Daniel Wellington en förlust före skatt på 69 miljoner kronor. Vd Tianhao Liu, som fortsätter leda bolaget under Timex, säger att företaget nu återvänt till ”lönsam tillväxt”.
Framgångshistoria på nätet
Även om det gått knackigt för Daniel Wellington på senare år är det fortfarande en e-handelssaga utan like som Filip Tysander skapade. Designen som tog klockvärlden med storm, användandet av influencers och Instagram, och ett passande dramatiskt slut där ägaren lämnar sitt livsverk.
Vi lär inte glömma bort Daniel Wellington i första taget.