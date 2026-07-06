Daniel Wellington-grundaren säljer sitt livsverk – så slutar en era



Från slipsförsäljning till miljardbolag

Trots att han undvek riskkapital blev Daniel Wellington snabbt en succé. De 200 000 kronor Filip Tysander tjänat på att sälja slipsar på nätet räckte gott.

Att genombrottet kom så snabbt berodde på att företaget använde en marknadsföringsmetod som då var ny. Man satsade allt på influencer marketing på Instagram.

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Det var inte bara betalda profiler som marknadsförde klockorna med personliga rabattkoder. Även. vanliga konsumenter lade ut bilder på klockorna i mängder, och taggade varumärket.

På så sätt blev Daniel Wellington snabbt en snackis.

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Miljardomsättning för Daniel Wellington

Två saker gjorde varumärket till en stor succé: Moderiktiga klockor som man lätt kunde byta armband på, till överkomliga priser. Och användandet av sociala medier som främsta kommunikationskanal.

År 2017 omsatte bolaget 2,4 miljarder kronor och gjorde omkring 700 miljoner kronor i vinst.

Tillbakagång

Framgången höll dock inte i sig. År 2019 gick Daniel Wellington in i väggen: resultatet föll från en vinst på över 370 miljoner kronor 2018 till en förlust på närmare 100 miljoner kronor året därpå.

En kostsam satsning på ett stort nätverk av egna fysiska butiker pekas ut som en viktig orsak, en satsning som sedan förvärrades av coronapandemin. Snart halverades personalstyrkan.

Mellan 2019 och 2023 uppgick förlusterna till närmare en miljard kronor.

Timex kliver in

Hösten 2022 klev den amerikanska klockjätten Timex Group in på scenen. Först som delägare, och har amerikanerna alltså köpt upp Tysanders resterande aktier och äger bolaget till 100 procent.

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Köpesumman är hemlig, men rör sig sannolikt inte om några enorma belopp. Daniel Wellington brottas fortfarande med svag lönsamhet.

Daniel Wellington idag

Under 2025 minskade omsättningen med 10 procent till 750 miljoner kronor, men bolaget redovisade samtidigt ett positivt ebitda-resultat på 40 miljoner kronor, exklusive vissa engångsposter och valutaeffekter.

Året innan gjorde Daniel Wellington en förlust före skatt på 69 miljoner kronor. Vd Tianhao Liu, som fortsätter leda bolaget under Timex, säger att företaget nu återvänt till ”lönsam tillväxt”.



Framgångshistoria på nätet

Även om det gått knackigt för Daniel Wellington på senare år är det fortfarande en e-handelssaga utan like som Filip Tysander skapade. Designen som tog klockvärlden med storm, användandet av influencers och Instagram, och ett passande dramatiskt slut där ägaren lämnar sitt livsverk.

Vi lär inte glömma bort Daniel Wellington i första taget.