Framtidstron sjunker hos företagare

Företagarnas förväntningar på de kommande tre månaderna sjunker i SEB:s (börskurs SEB) senaste ”Företagarindikatorn”.

Nedgången är kraftigt, från21 till 12 enheter, men SEB påpekar snabbt att trots minskningen är indikatorn fortfarande på en högre nivå än det historiska genomsnittet.

Stark uppgång september

”Vid en första anblick ser det ut som ett bakslag i företagarnas framtidstro den här månaden. Det bör dock ses i ljuset av en ovanligt stor uppgång i september som nu kalibreras”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

”I slutet av september sänkte Riksbanken styrräntan och regeringen aviserade en mycket expansiv budget som bland annat innehöll mer generösa skatteregler, även kallat 3:12 regler, riktade mot företagare. Det väntas hålla upp framtidstron under hösten”, utvecklar han.

SEB:s ekonom Américo Fernández noterar en minskad framtidstro men konstaterar att det finns förutsättningar för bättre tider framför oss. (Foto: Caisa Rasmussen/TT)

Färre positiva i dag

SEB:s företagarindikator visar enmansföretagares tro på verksamheten de kommande tre månaderna och nu sjunker den.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten sjunker från 31 till 25 procent, andelen som tror på en negativ ökar från 10 till 13.

”Goda förutsättningar”

Omsättning och arbetstid har man mer positiva omdömen om, för andra månaden i rad, medan tron på likviditeten är mer negativ.

”Det finns goda förutsättningar för att orderböckerna även under hösten fortsätter att fyllas på i linje med de senaste månadernas positiva utveckling. I takt med hushållens framtidstro och konsumtion väntas även företagarnas framtidstro att öka”, peppar Américo Fernández.

