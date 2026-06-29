Kommuner förlorare när riskkapital dammsuger marknaden på familjeföretag

Lönsamt på kort sikt. Sen då?

Kajsa Haag, forskare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Europas största forskningscenter för familjeföretagande Cefeo, ifrågasätter vad som händer efter att champagnen har korkats upp.

”Det har undersökts och diskuterats alldeles för lite vad det här skiftet betyder för Sverige på lång sikt”, säger hon till DI.

Hennes forskning visar ett tydligt mönster. Uppköpta bolag ökar lönsamheten de första åren. En ny ledning effektiviserar, skär kostnader och plockar lågt hängande frukter. Men på längre sikt försämras bolagens överlevnadsförmåga.

Det som försvinner kallar forskarna ”tålmodigt kapital”. Djup nischkunskap. Lojalitet mot anställda och hembygd. Företagskultur som byggts över generationer.

Serieförvärvarna invänder att deras decentraliserade modell, där grundaren ofta stannar kvar, bevarar just den typen av värden. Men Haag köper inte argumentet fullt ut. Det fungerar så länge bolaget går bra, menar hon. På sikt försvinner kontakterna, och med dem kulturen.

”Jag är övertygad om att det är negativt för ’AB Sverige’ på sikt”, säger hon till DI.

Varför barnen inte vill ta över

En drivkraft som sällan diskuteras: den globala generationsväxlingen. Bara 18 procent av de svenska företag som står inför ägarbyte planerar att lösa det inom familjen.

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Resten behöver en extern köpare, eller ingen alls.

”Generation Z har andra preferenser som kräver nya grepp i generationsskiftesfrågan”, säger Haag.

Det skapar ett vakuum som serieförvärvarna fyller. Men det finns ett alternativ som få pratar om.

Lösningen finns men utnyttjas inte

Forskning vid Cefeo pekar på stiftelseägande som ett sätt att lösa flera problem samtidigt. Modellen skyddar mot uppköp, låser in företagets värderingar och kräver inte att barnen vill ta över.

IKEA, Kavli, SIA Glass och Carlsberg är alla stiftelseägda. Grundarens vision lever vidare utan att vara beroende av en enskild arvinge. Kritiker menar dock att stiftelser kan skapa låst kapitalstruktur och svagare incitament för ledningen.

”Stiftelseformen används för att bevara familjeföretag över generationer utan att ägandet behöver genomgå generationsskiften, eftersom stiftelsen är ägare”, konstaterar Cefeo-forskarna.

Köparna blir kursraketer på bekostnad av Sverige

Ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm stärker bilden av att familjeägande i sig driver tillväxt.

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Företag som fick möjlighet att genomföra generationsskiften inom familjen ökade investeringar, försäljning och lönsamhet snabbare än bolag utan den möjligheten.

Medan börsen firar serieförvärvarnas kursraketer har ingen räknat på vad Sverige förlorar i andra änden.