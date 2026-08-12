Coop-chefen: Självscanningskassorna leder till mer svinn – "tar någon på bar gärning varje dag"

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

Självscanningssystemen – som skulle göra handeln smidigare – har istället blivit en guldgruva för fuskare, där matvaror lätt slinker ner i väskorna till höger och vänster.

Självscanning och betalning vid obemannad kassa robot på Hemköp i Åhlenshuset i centrala Stockholm.

Foto: Pontus Lundahl / TT

Tredubblade butiksstölder

I grannlandet är statistiken slående.

Butiksstölderna har ökat kraftigt i Oslo under 2026.

Under årets första sex månader har antalet anmälda butiksstölder tredubblats jämfört med samma period förra året, enligt Aftenposten. På en Coop Extra-butik i centrala Oslo uppger butikschefen Georgios Andreas Martinsen-Larød att stölder numera är en del av vardagen.

Ibland handlar det bara om en chokladkaka, men ibland kan en kund ta varor för tusentals norska kronor utan att betala för dem.

”Jag tar någon på bar gärning varje dag”, säger butikschefen.