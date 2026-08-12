Att låta kunderna scanna sina varor leder till betydligt mer svinn. I Oslo har antalet anmälda butiksstölder tredubblats under det första halvåret, och många butiksägare har nu fått nog.
Coop-chefen: Självscanningskassorna leder till mer svinn – "tar någon på bar gärning varje dag"
Visst, matkedjorna kan spara stora summor när kunderna scannar maten på egen hand, som Dagens PS redan fastställt.
Men i takt med att kedjorna satsat allt mer på självscanning runt om i Sverige har också stölderna av självscannade varor i mataffärerna ökat.
Självscanningssystemen – som skulle göra handeln smidigare – har istället blivit en guldgruva för fuskare, där matvaror lätt slinker ner i väskorna till höger och vänster.
Tredubblade butiksstölder
I grannlandet är statistiken slående.
Butiksstölderna har ökat kraftigt i Oslo under 2026.
Under årets första sex månader har antalet anmälda butiksstölder tredubblats jämfört med samma period förra året, enligt Aftenposten. På en Coop Extra-butik i centrala Oslo uppger butikschefen Georgios Andreas Martinsen-Larød att stölder numera är en del av vardagen.
Ibland handlar det bara om en chokladkaka, men ibland kan en kund ta varor för tusentals norska kronor utan att betala för dem.
”Jag tar någon på bar gärning varje dag”, säger butikschefen.
Svinn tar dyrbar tid
För butikerna är problemet inte bara värdet av de varor som försvinner. Varje misstänkt stöld kan också innebära att personal måste ingripa, kontrollera vad som har hänt och i vissa fall kontakta polisen.
Det tar tid från andra arbetsuppgifter och skapar en ännu mer stressad arbetsmiljö. Ibland måste butikerna därför göra en avvägning hur mycket tid och ork de väljer att lägga på att försöka motverka svinnet.
Slut med självscanning
Utvecklingen med svinn kan därför få vissa butiker att vilja gå tillbaka till hur det var tidigare.
Bunnpris Randaberg i Rogaland har fått nog.
Butiken har valt att gå tillbaka till bemannade kassor efter problemen med stölder och svinn, där butiken förlorade omkring en halv miljon norska kronor om året som resultat av självscanning, enligt Aftenbladet.
Det kan nu bli början på en ny trend, åtminstone för små matbutiker som redan har tajta marginaler.
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