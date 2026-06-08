Nordtech: Teckna eller inte teckna vid noteringen?

Kända namn på ägarlistan

Ungefär hälften är nya aktier. Bolaget får in cirka 400 miljoner kronor brutto, omkring 342 miljoner efter kostnader, som främst går till att betala av befintliga krediter. De nya aktierna späder ut befintliga ägare med omkring 15 procent.

Den andra hälften är befintliga aktier som tidiga ägare säljer. Grundarna behåller majoriteten och har bundit sina aktier i 360 dagar.

Några av ankarinvesterarna är Tredje AP-fonden, SEB Fonder, Swedbank Robur, Protean Funds och Caspar Callerströms Kramerica, som har åtagit sig att teckna för 480 miljoner kronor, knappt 57 procent av baserbjudandet.

Bolaget i siffror

Räknat på de tolv månaderna fram till sista mars 2026:

Omsättning: 639 miljoner kronor

639 miljoner kronor Andel återkommande intäkter: 87 procent

87 procent Justerat EBITA: 182 miljoner kronor

182 miljoner kronor Justerad EBITA-marginal: Drygt 28 procent

Drygt 28 procent Organisk tillväxt: Kring 9 procent, enligt bolaget självt

Kring 9 procent, enligt bolaget självt AI i drift: Över 60 procent av portföljbolagen levererar AI-driven funktionalitet

De höga återkommande intäkterna är bolagets starkaste kort. Att 87 öre av varje intäktskrona kommer tillbaka år efter år gör basen förutsägbar.

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Notera ordet ”justerat” framför EBITA. I förvärvsintensiva bolag har kostnader för köp och integration en tendens att återkomma kvartal efter kvartal, tills de i praktiken är rörelsekostnader snarare än engångsposter. Den ojusterade lönsamheten är därför sannolikt lägre än de drygt 28 procenten antyder.

Värderingen: Dyr eller billig?

Vid 60 kronor prissätts Nordtech till ungefär 16,5 gånger justerat EBITA och knappt 4,7 gånger omsättningen, räknat på börsvärdet. Lägger man till nettoskulden landar värderingen enligt vår uppskattning runt 17 till 19 gånger rörelsevinsten, och på ojusterad basis är multipeln högre än så. Bolaget anger ingen egen EV-multipel, men har som mål att hålla nettoskulden under 2,0 gånger EBITDA.

Per aktie tjänar Nordtech runt 3,64 kronor i justerad rörelsevinst i dag. Målet är att öka vinsten per aktie med ungefär 20 procent om året. Infrias det krymper multipeln snabbt, till runt 13,7 gånger om ett år och 11,4 gånger om två. Det är så modellen ska fungera.

Som jämförelse handlas de mogna serieförvärvarna, Lifco, Lagercrantz och Addtech, ofta till 22 till 26 gånger rörelsevinsten. Nordtech kommer alltså in med rabatt, men rabatten är inte gratis.

De andra bolagen har byggt sina multiplar under ett decennium av bevisat kassaflöde, medan Nordtech har fem år bakom sig. En lägre multipel för en kortare historik och justerade siffror är rimligt, inte ett fynd.

Nordtechs styrkor

Kvaliteten i intäktsbasen är svår att argumentera emot. 87 procent återkommande intäkter och drygt 28 procents marginal är nivåer de flesta konglomerat avundas.

Den breda ankarinvesteringen på 480 miljoner kronor från tunga namn som AP3 och SEB minskar risken för en misslyckad notering. Grundarna stannar kvar med majoriteten och en lång inlåsning. Bolaget har tydliga finansiella mål och en bevisad takt på fyra till fem förvärv om året.

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Även risker finns

Här står vår invändning från i våras fast. Lönsamheten redovisas justerad, och hur mycket som verkligen blir kassaflöde återstår att se kvartal för kvartal.

Nyemissionen på 400 miljoner kronor späder dessutom ut befintliga ägare med omkring 15 procent, och pengarna går främst till att betala av skulder snarare än att direkt finansiera nya förvärv.

Den organiska tillväxten på 9 procent är gedigen men inte uppseendeväckande i en bransch där många nischbolag växer dubbelt enbart på prisökningar. Bolaget har en mycket kort historik som noterat, och hela caset bygger på fortsatta lönsamma förvärv.

En pipeline på runt 700 bolag imponerar på ytan, men det är just i expansionsfasen, när börsen kräver leverans, som förvärvsmaskiner historiskt gjort sina sämsta affärer, vilket vi tidigare skrivit om.

Den centrala organisationen är dessutom smal, vilket kan tolkas som effektiv decentralisering eller som begränsad central kontroll över förvärv och portfölj. Delar av portföljen har offentlig exponering inom infrastruktur, utbildning och hälsovård, vilket gör den känslig för budgetnedskärningar och upphandlingar.

Slutligen är AI tveeggat. Bolaget framställer det som en möjlighet, men hela mjukvarusektorn lever med oron att AI ska göra etablerade program överflödiga.

Teckna, avstå eller köpa efteråt?

Köpa efteråt är det mest disciplinerade valet för de flesta. Hela poängen med bolaget är att leverera vinsttillväxt kvartal efter kvartal, så du förlorar lite på att se den första rapporten som börsbolag och kontrollera att de justerade siffrorna håller i verkligheten innan du går in. Får aktien en svag start, vilket ankartunga noteringar ofta får, kan du dessutom komma in billigare.

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Teckna är försvarbart om du är långsiktig och accepterar premisserna. Det vill säga att lönsamheten redovisas justerad, att historiken är kort och att avkastningen står och faller med förvärvsdisciplinen. Du får då en kvalitetskoncern till rabatt mot de mogna kollegorna, med starkt institutionellt stöd. Räkna inte med en snabb klipp på premiärdagen.

Avstå helt är rimligt om du redan äger flera serieförvärvare, är skeptisk till mjukvara i AI-eran, eller tycker att 16,5 gånger en justerad vinst är för mycket för ett bolag som funnits i fem år.

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