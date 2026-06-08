Dagens PS analyserar en av sommarens mest omtalade mjukvarunotering, byggd på bolagets eget prospekt, pressmeddelanden och finansiella mål. Ska du teckna vid börsnotering eller inte?
Nordtech: Teckna eller inte teckna vid noteringen?
Nordtech noteras på Nasdaq Stockholm onsdagen den 10 juni 2026. Teckningskursen är 60 kronor och börsvärdet hamnar på cirka 3 miljarder kronor vid fullteckning. Teckningsperioden för allmänheten i Sverige och Finland pågår 4 till 9 juni, så fönstret för att teckna inför noteringen stänger redan dagen före börspremiären.
Vår slutsats, som vi motiverar nedan, är att detta är en mix av en kvalitetsaffär och en framtidsspekulativ affär till ett pris som varken är billigt eller avskräckande dyrt. För den långsiktige sparare som tror på förvärvsmodellen är noteringen värd att teckna, men i lagom dos.
Den som tvekar förlorar lite på att invänta bolagets första rapport som börsnoterat.
Vad är Nordtech, egentligen?
Nordtech är en så kallad serieförvärvare, eller ”compounder”. Affärsidén bygger på att man köper små, lönsamma och oftast grundarledda mjukvarubolag i Norden, låter dem fortsätta drivas självständigt och återinvesterar kassaflödet de genererar i nya förvärv.
På så sätt växer vinsten år efter år, dels organiskt i de befintliga bolagen, dels genom att gruppen hela tiden blir större. Det är samma modell som gjort Lifco, Indutrade och Lagercrantz till några av Stockholmsbörsens mest uppskattade bolag.
Skillnaden är att Nordtech gör det renodlat inom verksamhetskritisk B2B-mjukvara, alltså program som kundernas verksamhet är beroende av och därför sällan byter ut.
Bolaget grundades 2021 av Nils Bergman och Pål Hodann och har på fem år genomfört 23 förvärv, varav 19 plattformsförvärv och fyra tilläggsförvärv. Verksamheten delas in i tre segment: Business Platforms, Operational Solutions och Public Infrastructure.
Dagens PS har tidigare skrivit om duons ambitiösa mål att göra uppåt 700 uppköp framåt. I vår analys då konstaterade vi att den som tecknade i praktiken köpte utan att känna till värderingsgrunden. Nu är den luckan tätad.
Vår slutsats är att detta är ett bolag med rätt modell, rätt ägare och rätt timing, men till ett pris som varken är uppenbart billigt eller orimligt dyrt. Att priset nu är känt tar bort den största invändningen vi hade inför noteringen, att man tecknade utan att veta värderingsgrunden.
Det löser dock inte de underliggande frågorna om hur mycket av den justerade vinsten som blir verkligt kassaflöde, eller hur den höga förvärvstakten påverkar kvaliteten. För de flesta sparare är det bättre att invänta den första rapporten som börsbolag än att teckna i blindo. Teckna passar den som accepterar premisserna och har lång horisont.
Kända namn på ägarlistan
Ungefär hälften är nya aktier. Bolaget får in cirka 400 miljoner kronor brutto, omkring 342 miljoner efter kostnader, som främst går till att betala av befintliga krediter. De nya aktierna späder ut befintliga ägare med omkring 15 procent.
Den andra hälften är befintliga aktier som tidiga ägare säljer. Grundarna behåller majoriteten och har bundit sina aktier i 360 dagar.
Några av ankarinvesterarna är Tredje AP-fonden, SEB Fonder, Swedbank Robur, Protean Funds och Caspar Callerströms Kramerica, som har åtagit sig att teckna för 480 miljoner kronor, knappt 57 procent av baserbjudandet.
Bolaget i siffror
Räknat på de tolv månaderna fram till sista mars 2026:
- Omsättning: 639 miljoner kronor
- Andel återkommande intäkter: 87 procent
- Justerat EBITA: 182 miljoner kronor
- Justerad EBITA-marginal: Drygt 28 procent
- Organisk tillväxt: Kring 9 procent, enligt bolaget självt
- AI i drift: Över 60 procent av portföljbolagen levererar AI-driven funktionalitet
De höga återkommande intäkterna är bolagets starkaste kort. Att 87 öre av varje intäktskrona kommer tillbaka år efter år gör basen förutsägbar.
Notera ordet ”justerat” framför EBITA. I förvärvsintensiva bolag har kostnader för köp och integration en tendens att återkomma kvartal efter kvartal, tills de i praktiken är rörelsekostnader snarare än engångsposter. Den ojusterade lönsamheten är därför sannolikt lägre än de drygt 28 procenten antyder.
Värderingen: Dyr eller billig?
Vid 60 kronor prissätts Nordtech till ungefär 16,5 gånger justerat EBITA och knappt 4,7 gånger omsättningen, räknat på börsvärdet. Lägger man till nettoskulden landar värderingen enligt vår uppskattning runt 17 till 19 gånger rörelsevinsten, och på ojusterad basis är multipeln högre än så. Bolaget anger ingen egen EV-multipel, men har som mål att hålla nettoskulden under 2,0 gånger EBITDA.
Per aktie tjänar Nordtech runt 3,64 kronor i justerad rörelsevinst i dag. Målet är att öka vinsten per aktie med ungefär 20 procent om året. Infrias det krymper multipeln snabbt, till runt 13,7 gånger om ett år och 11,4 gånger om två. Det är så modellen ska fungera.
Som jämförelse handlas de mogna serieförvärvarna, Lifco, Lagercrantz och Addtech, ofta till 22 till 26 gånger rörelsevinsten. Nordtech kommer alltså in med rabatt, men rabatten är inte gratis.
De andra bolagen har byggt sina multiplar under ett decennium av bevisat kassaflöde, medan Nordtech har fem år bakom sig. En lägre multipel för en kortare historik och justerade siffror är rimligt, inte ett fynd.
Nordtechs styrkor
Kvaliteten i intäktsbasen är svår att argumentera emot. 87 procent återkommande intäkter och drygt 28 procents marginal är nivåer de flesta konglomerat avundas.
Den breda ankarinvesteringen på 480 miljoner kronor från tunga namn som AP3 och SEB minskar risken för en misslyckad notering. Grundarna stannar kvar med majoriteten och en lång inlåsning. Bolaget har tydliga finansiella mål och en bevisad takt på fyra till fem förvärv om året.
Även risker finns
Här står vår invändning från i våras fast. Lönsamheten redovisas justerad, och hur mycket som verkligen blir kassaflöde återstår att se kvartal för kvartal.
Nyemissionen på 400 miljoner kronor späder dessutom ut befintliga ägare med omkring 15 procent, och pengarna går främst till att betala av skulder snarare än att direkt finansiera nya förvärv.
Den organiska tillväxten på 9 procent är gedigen men inte uppseendeväckande i en bransch där många nischbolag växer dubbelt enbart på prisökningar. Bolaget har en mycket kort historik som noterat, och hela caset bygger på fortsatta lönsamma förvärv.
En pipeline på runt 700 bolag imponerar på ytan, men det är just i expansionsfasen, när börsen kräver leverans, som förvärvsmaskiner historiskt gjort sina sämsta affärer, vilket vi tidigare skrivit om.
Den centrala organisationen är dessutom smal, vilket kan tolkas som effektiv decentralisering eller som begränsad central kontroll över förvärv och portfölj. Delar av portföljen har offentlig exponering inom infrastruktur, utbildning och hälsovård, vilket gör den känslig för budgetnedskärningar och upphandlingar.
Slutligen är AI tveeggat. Bolaget framställer det som en möjlighet, men hela mjukvarusektorn lever med oron att AI ska göra etablerade program överflödiga.
Teckna, avstå eller köpa efteråt?
Köpa efteråt är det mest disciplinerade valet för de flesta. Hela poängen med bolaget är att leverera vinsttillväxt kvartal efter kvartal, så du förlorar lite på att se den första rapporten som börsbolag och kontrollera att de justerade siffrorna håller i verkligheten innan du går in. Får aktien en svag start, vilket ankartunga noteringar ofta får, kan du dessutom komma in billigare.
Teckna är försvarbart om du är långsiktig och accepterar premisserna. Det vill säga att lönsamheten redovisas justerad, att historiken är kort och att avkastningen står och faller med förvärvsdisciplinen. Du får då en kvalitetskoncern till rabatt mot de mogna kollegorna, med starkt institutionellt stöd. Räkna inte med en snabb klipp på premiärdagen.
Avstå helt är rimligt om du redan äger flera serieförvärvare, är skeptisk till mjukvara i AI-eran, eller tycker att 16,5 gånger en justerad vinst är för mycket för ett bolag som funnits i fem år.
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