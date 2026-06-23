Många jätteaffärer får M&A-marknaden att koka

Bakom uppgången ligger framför allt så kallade megadeals, affärer värda över 5 miljarder dollar.

AI lyfts fram som orsak

Dessa står hittills för nära hälften av det globala transaktionsvärdet under 2026, en tydlig ökning jämfört med tidigare år.

Om utvecklingen fortsätter väntas värdet av de största affärerna öka med omkring 40 procent jämfört med 2025.

Totalt skulle det innebära att den globala M&A-marknaden växer med minst 13 procent på årsbasis, skriver CNBC.

AI-utvecklingen pekas ut som den viktigaste drivkraften bakom uppsvinget.

Företag inom tekniksektorn tävlar om att säkra kompetens, teknik och marknadspositioner i den snabbt växande AI-industrin.

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