Megadeals. Så kallas de största affärerna inom företagsförvärv, och de bidrar nu till att M&A går mot ett starkare år än vad många trodde.
Många jätteaffärer får M&A-marknaden att koka
Den globala marknaden för företagsförvärv och fusioner är på väg mot sitt starkaste år sedan 2021.
Enligt revisions- och konsultjätten PwC kan det sammanlagda värdet av årets affärer nå 4 000 miljarder dollar, drivet av en våg av stora AI-relaterade uppköp.
Bakom uppgången ligger framför allt så kallade megadeals, affärer värda över 5 miljarder dollar.
AI lyfts fram som orsak
Dessa står hittills för nära hälften av det globala transaktionsvärdet under 2026, en tydlig ökning jämfört med tidigare år.
Om utvecklingen fortsätter väntas värdet av de största affärerna öka med omkring 40 procent jämfört med 2025.
Totalt skulle det innebära att den globala M&A-marknaden växer med minst 13 procent på årsbasis, skriver CNBC.
AI-utvecklingen pekas ut som den viktigaste drivkraften bakom uppsvinget.
Företag inom tekniksektorn tävlar om att säkra kompetens, teknik och marknadspositioner i den snabbt växande AI-industrin.
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Flera stora förvärv
Samtidigt omfördelas kapital mellan vinnare och förlorare när nya affärsmodeller växer fram.
Bland årets största affärer finns SpaceX köp av AI-bolaget Cursor, där Malmö-killen Arvid Lunnemark är en av grundarna, för 60 miljarder dollar.
Förvärvet ses som ett led i Elon Musks ambition att stärka konkurrenskraften mot ledande AI-aktörer.
Även affärssystembolaget Salesforce har genomfört ett större AI-förvärv.
Bolaget köper kundserviceplattformen Fin för 3,6 miljarder dollar i syfte att stärka sitt erbjudande inom AI-drivna digitala assistenter.
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Finns riskfaktorer
Samtidigt rapporteras halvledarjätten Qualcomm föra samtal om att köpa AI-chipbolaget Modular i en affär som kan värdera bolaget till omkring 4 miljarder dollar.
Trots den starka utvecklingen är marknaden långt ifrån jämnt fördelad. Medelstora affärer möter fortsatt motvind från geopolitisk osäkerhet, höga räntor, inflation och oenighet kring företagsvärderingar.
Även riskkapitalbranschens stora lager av osålda innehav fortsätter att bromsa aktiviteten inom vissa segment.
PwC bedömer samtidigt att AI på sikt kan förändra själva affärsprocessen. Genom bättre analysverktyg och snabbare utvärdering av bolag kan tekniken göra privata marknader mer likvida och effektivisera genomförandet av företagsaffärer.
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