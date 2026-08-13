Sommarrusch till modehandeln – ”ett styrkebesked”

E-handeln tar täten med en försäljningsökning på hela 16,2 procent av kläder under månaden.

I fysiska butiker ökar klädförsäljningen med 4,9 procent jämfört med för ett år sedan.

Skohandeln går starkast i vanliga butiker

Omvänt ökar skohandeln med 2,7 procent i fysiska butiker medan skoförsäljningen online minskar med 6,4 procent.

Premiumsegmentet utvecklades starkast under månaden med en försäljningsökning på 8,7 procent. Lågprissegmentet ökade med 6,1 procent och mellansegmentet med 5,4 procent. Premium är också det segment som utvecklats starkast hittills under året, med en ökning på 6,3 procent, framgår det vidare i pressmeddelandet.

Sofia Larsen: ”Ett välkommet styrkebesked”

”Efter flera tuffa år ser vi nu allt fler tecken på att svensk ekonomi är på väg åt rätt håll. När hushållen får mer utrymme i plånboken skapar det bättre förutsättningar för konsumtionen och för handelns återhämtning. Julisiffrorna är ett välkommet styrkebesked och nu hoppas vi att den positiva utvecklingen håller i sig under hösten, för om det är någonting vi lärt oss är det att läget kan svänga snabbt”, säger Sofia Larsen.

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