AI skulle ge fyradagarsvecka – nu jobbar personalen 90 timmar

Upp till 90 timmar

Den tidigare OpenAI-medarbetaren arbetade minst 70 timmar i veckan. På den nya arbetsplatsen, ett annat AI-bolag, har arbetstiden sjunkit till omkring 50-60 timmar. Ja, när det inte pågår en sprint, alltså.

Dessa ”sprintar” är intensiva perioder inför en lansering. Inom AI-branschen kan de pågå i flera veckor.

Anställda som BBC har talat med uppger att arbetsveckorna på OpenAI och Anthropic då kan passera 90 timmar på sju dagar.

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Inte heller Meta går fri från kritiken. Anställda berättar att de utan förvarning har flyttats till brådskande AI-projekt. Internt kallas det att bli ”inkallad”.

”De flyttar bara över dig. Du kan inte säga nej – eller om du gör det måste du sluta”, säger en tidigare Meta-anställd.

Arbetet fortsätter sent på kvällarna och under helgerna. Även under ledig tid känner sig personalen tvungen att vara tillgänglig.

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Tidsvinsten äts upp

Det är inte bara enskilda vittnesmål som pekar åt samma håll.

I en studie från UC Berkeley följdes hundratals anställda på ett amerikanskt techbolag under åtta månader. När personalen började använda AI ökade arbetstempot. De tog sig an fler slags uppgifter och lät arbetet breda ut sig över en större del av dagen.

En förklaring är att AI:s svar ständigt måste kontrolleras. En annan är att tiden som tekniken sparar snabbt fylls med nya arbetsuppgifter.

”Folk antar att 20 procent mindre arbete betyder fyradagarsveckor. Men nytt arbete uppstår”, säger MIT-forskaren Neil Thompson.

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AI skulle alltså ge mer fritid. På bolagen som går längst fram i utvecklingen tycks den än så länge främst ha gett personalen mer att göra.

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