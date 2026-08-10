AI skulle kapa arbetsbördan och bana väg för fyradagarsveckor. På företagen som utvecklar tekniken ser verkligheten annorlunda ut. Där vittnar anställda om helgarbete, nattpass och 90 timmar långa arbetsveckor.
AI skulle ge fyradagarsvecka – nu jobbar personalen 90 timmar
Löftet har upprepats, flera gånger om: När AI tar över delar av arbetet ska vi människor få mer tid över.
Redan för fyra år sedan förutspådde en ingenjörschef på Google att AI skulle göra fyradagarsveckan möjlig senast 2025. Tidigare i år uppmanade OpenAI företag att testa fyradagarsvecka med bibehållen lön.
Men på OpenAI blev arbetsveckan aldrig kortare. Åtminstone inte enligt en tidigare tekniskt anställd som lämnade bolaget förra året.
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”Går in på helgen”
Personen uppger att OpenAI inte testade den fyradagarsvecka som bolaget rekommenderade andra. I stället beskriver den tidigare medarbetaren en hård kultur med återkommande krismöten, helgarbete och skoningslösa prestationsbedömningar.
”Man går in på lördagen eller söndagen bara för att hinna ikapp eller se till att inget har gått sönder”, säger personen till BBC.
Upp till 90 timmar
Den tidigare OpenAI-medarbetaren arbetade minst 70 timmar i veckan. På den nya arbetsplatsen, ett annat AI-bolag, har arbetstiden sjunkit till omkring 50-60 timmar. Ja, när det inte pågår en sprint, alltså.
Dessa ”sprintar” är intensiva perioder inför en lansering. Inom AI-branschen kan de pågå i flera veckor.
Anställda som BBC har talat med uppger att arbetsveckorna på OpenAI och Anthropic då kan passera 90 timmar på sju dagar.
Inte heller Meta går fri från kritiken. Anställda berättar att de utan förvarning har flyttats till brådskande AI-projekt. Internt kallas det att bli ”inkallad”.
”De flyttar bara över dig. Du kan inte säga nej – eller om du gör det måste du sluta”, säger en tidigare Meta-anställd.
Arbetet fortsätter sent på kvällarna och under helgerna. Även under ledig tid känner sig personalen tvungen att vara tillgänglig.
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Tidsvinsten äts upp
Det är inte bara enskilda vittnesmål som pekar åt samma håll.
I en studie från UC Berkeley följdes hundratals anställda på ett amerikanskt techbolag under åtta månader. När personalen började använda AI ökade arbetstempot. De tog sig an fler slags uppgifter och lät arbetet breda ut sig över en större del av dagen.
En förklaring är att AI:s svar ständigt måste kontrolleras. En annan är att tiden som tekniken sparar snabbt fylls med nya arbetsuppgifter.
”Folk antar att 20 procent mindre arbete betyder fyradagarsveckor. Men nytt arbete uppstår”, säger MIT-forskaren Neil Thompson.
AI skulle alltså ge mer fritid. På bolagen som går längst fram i utvecklingen tycks den än så länge främst ha gett personalen mer att göra.
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