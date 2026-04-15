Verklighetens "Succession" – fler familjer lämnar över rodret

Finns riskfaktorer

En återkommande riskfaktor är att ledarskapet går i arv snarare än till den mest kompetenta kandidaten, vilket kan påverka både strategi och resultat negativt.

Samtidigt finns tydliga styrkor. Familjeföretag har ofta starka nätverk och långsiktiga relationer med kunder, leverantörer och finansiärer.

Detta är särskilt värdefullt i tillväxtmarknader där institutioner kan vara svagare. Dessutom tenderar familjeägare att prioritera långsiktig stabilitet framför kortsiktiga vinster, vilket kan ge en fördel i turbulenta tider.

Saknas ofta planer

Men just den långsiktiga synen kan också bli en belastning i snabbt föränderliga branscher, där innovation och anpassning är avgörande.

Balansen mellan tradition och förnyelse är därmed central för överlevnad.

Ett växande problem är bristen på tydliga successionsplaner. I USA saknar en stor andel familjeföretag en konkret plan för ägar- och ledarskifte, vilket ökar risken för interna konflikter och strategisk osäkerhet.

Samtidigt visar undersökningar att allt fler arvingar överväger att sälja sina andelar snarare än att ta över verksamheten.

Inflytandet kan minska

I vissa fall saknas helt intresserade efterträdare, vilket tvingar företag att rekrytera externa ledare eller sälja till investerare och konkurrenter.

När professionella chefer väl tar över blir de ofta kvar, vilket innebär att familjens inflytande gradvis minskar.

Utvecklingen pekar mot att många familjeföretag står inför avgörande vägval. Antingen lyckas de hantera generationsskiftet och bevara sin särart, eller så riskerar de att förlora både kontroll och identitet i en allt mer konkurrensutsatt global ekonomi.

