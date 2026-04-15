När familjeimperium ska lämnas över till en yngre generation uppstår ofta ett känsligt läge. Det kan nu få samhälleliga konsekvenser framöver.
Verklighetens "Succession" – fler familjer lämnar över rodret
En global generationsväxling står för dörren i världens familjeägda företag – och konsekvenserna kan bli omfattande.
Enligt analyser utgör familjeföretag omkring två tredjedelar av alla bolag globalt och står för en liknande andel av världens BNP.
Nu riskerar många att försvagas eller försvinna när ägarskapet ska föras vidare.
Kan variera rejält
I både Europa och USA närmar sig många företagsledare pensionsåldern, samtidigt som liknande skiften väntar i Asien där privata företag växte fram under 1980-talet, skriver The Economist.
Trots att familjeföretag historiskt har visat sig vara motståndskraftiga, särskilt under kriser, är just successionen en av deras största svagheter.
Studier visar att familjeägda bolag i genomsnitt presterar i nivå med andra företag över tid, men variationerna är stora beroende på bransch och geografi.
Finns riskfaktorer
En återkommande riskfaktor är att ledarskapet går i arv snarare än till den mest kompetenta kandidaten, vilket kan påverka både strategi och resultat negativt.
Samtidigt finns tydliga styrkor. Familjeföretag har ofta starka nätverk och långsiktiga relationer med kunder, leverantörer och finansiärer.
Detta är särskilt värdefullt i tillväxtmarknader där institutioner kan vara svagare. Dessutom tenderar familjeägare att prioritera långsiktig stabilitet framför kortsiktiga vinster, vilket kan ge en fördel i turbulenta tider.
Saknas ofta planer
Men just den långsiktiga synen kan också bli en belastning i snabbt föränderliga branscher, där innovation och anpassning är avgörande.
Balansen mellan tradition och förnyelse är därmed central för överlevnad.
Ett växande problem är bristen på tydliga successionsplaner. I USA saknar en stor andel familjeföretag en konkret plan för ägar- och ledarskifte, vilket ökar risken för interna konflikter och strategisk osäkerhet.
Samtidigt visar undersökningar att allt fler arvingar överväger att sälja sina andelar snarare än att ta över verksamheten.
Inflytandet kan minska
I vissa fall saknas helt intresserade efterträdare, vilket tvingar företag att rekrytera externa ledare eller sälja till investerare och konkurrenter.
När professionella chefer väl tar över blir de ofta kvar, vilket innebär att familjens inflytande gradvis minskar.
Utvecklingen pekar mot att många familjeföretag står inför avgörande vägval. Antingen lyckas de hantera generationsskiftet och bevara sin särart, eller så riskerar de att förlora både kontroll och identitet i en allt mer konkurrensutsatt global ekonomi.
