Känd vd döms för mutbrott – har stridit i Ukraina under rättegången

Advokaten besviken på domen

Daniel Kindbergs advokat Olle Kullinger uttrycker besvikelse över hovrättens avgörande.

“Vi är så klart besvikna över domen i huvudsak. Jag är lite förvånad måste jag säga, jag trodde att det här skulle landa i en helt friande dom och inte bara friande i vissa delar”, säger Kullinger till Aftonbladet.

Han menar att bevisningen inte räcker till en fällande dom och att de nu kommer att analysera domen noggrannare för att bedöma om det finns förutsättningar att söka prövningstillstånd i Högsta domstolen.

“Förutsättningarna att få prövningstillstånd i högsta domstolen är begränsade. Med det sagt finns det vissa principiella frågor som väcker en del tankar, det vill säga har man prövat rätt saker eller fel saker”, säger Kullinger.

Även byggföretagaren döms

Den andra personen som stod åtalad i målet, en byggföretagare, döms av hovrätten för givande av muta, grovt brott, samt grova fall av bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

Även i det fallet mildras straffet, till två och ett halvt års fängelse.

Från fotbollssuccé till mutbrott

Daniel Kindberg är mest känd som den karismatiske ordföranden i Östersunds FK under klubbens framgångsrika period mellan 2010 och 2018. Under hans ledning avancerade laget från division 2 till allsvenskan och vann svenska cupen 2017.

Klubben tog sig också till 16-delsfinal i Europa League, där de sensationellt vann på bortaplan mot Arsenal i London, en av de mest uppmärksammade prestationerna i svensk klubbfotboll.

Efter en tidigare rättsprocess 2019, där Kindberg dömdes för grov trolöshet mot huvudman, frikändes han av hovrätten 2021.

Daniel Kindberg strider för Ukraina

Under 2025 har Daniel Kindberg befunnit sig i Ukraina där han stridit för landets armé mot Ryssland.

Sedan maj har han arbetat som “senior sergeant” vid tredje anfallsbrigaden med administrativa funktioner och internationella samarbeten.

Med sin militära bakgrund som överstelöjtnant och tidigare erfarenhet från bland annat Bosnien, Kroatien, Liberia och Kongo slussades Kindberg direkt in i en stridsenhet när han anslöt till de ukrainska styrkorna.

Han har uttryckt att han ser det som nödvändigt att Ukraina vinner kriget och att något alternativ inte finns.

Nu måste Kindberg återvända till Sverige för att avtjäna sitt fängelsestraff.