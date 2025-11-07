Den förre vd:n för Östersundshem och tidigare ordföranden för Östersunds FK, Daniel Kindberg, döms av hovrätten för grovt mutbrott. Ha får nu ett år och åtta månaders fängelse, en lindrigare påföljd än tingsrättens ursprungliga dom.
Känd vd döms för mutbrott – har stridit i Ukraina under rättegången
Hovrätten för Nedre Norrland meddelade den 7 november 2025 sin dom mot Daniel Kindberg, som nu döms för tagande av muta, grovt brott, skriver Aftonbladet.
Däremot frikänner hovrätten honom från åtalen för medhjälp till grovt bokföringsbrott och medhjälp till försvårande av skattekontroll.
Straffet mildras från tingsrättens tidigare dom på två och ett halvt års fängelse till ett år och åtta månader, då vissa delar av åtalet ogillas.
Kindberg fälls i tingsrätten för mutbrott
Östersunds FK:s tidigare vd Daniel Kindberg döms till två år och sex månaders fängelse för mutbrott av Östersunds tingsrätt.
Mutorna från byggföretaget
Det var mellan 2014 och 2018 som Daniel Kindberg arbetade som vd för det kommunala bostadsbolaget Östersundshem. Under dessa år har han enligt hovrätten “begärt otillbörliga förmåner och sedan tagit emot dessa”.
Kindberg skickade 31 fakturor gällande konsulttjänster till en leverantör. Totalt 5,5 miljoner kronor betalades från leverantören till Kindbergs bolag, vilket betraktas som mutor.
I april 2018 slog Ekobrottsmyndigheten till mot Östersundshems kontor. Fyra år senare, 2022, dömdes Kindberg i tingsrätten för bland annat grovt mutbrott.
Advokaten besviken på domen
Daniel Kindbergs advokat Olle Kullinger uttrycker besvikelse över hovrättens avgörande.
“Vi är så klart besvikna över domen i huvudsak. Jag är lite förvånad måste jag säga, jag trodde att det här skulle landa i en helt friande dom och inte bara friande i vissa delar”, säger Kullinger till Aftonbladet.
Han menar att bevisningen inte räcker till en fällande dom och att de nu kommer att analysera domen noggrannare för att bedöma om det finns förutsättningar att söka prövningstillstånd i Högsta domstolen.
“Förutsättningarna att få prövningstillstånd i högsta domstolen är begränsade. Med det sagt finns det vissa principiella frågor som väcker en del tankar, det vill säga har man prövat rätt saker eller fel saker”, säger Kullinger.
Även byggföretagaren döms
Den andra personen som stod åtalad i målet, en byggföretagare, döms av hovrätten för givande av muta, grovt brott, samt grova fall av bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.
Även i det fallet mildras straffet, till två och ett halvt års fängelse.
Från fotbollssuccé till mutbrott
Daniel Kindberg är mest känd som den karismatiske ordföranden i Östersunds FK under klubbens framgångsrika period mellan 2010 och 2018. Under hans ledning avancerade laget från division 2 till allsvenskan och vann svenska cupen 2017.
Klubben tog sig också till 16-delsfinal i Europa League, där de sensationellt vann på bortaplan mot Arsenal i London, en av de mest uppmärksammade prestationerna i svensk klubbfotboll.
Efter en tidigare rättsprocess 2019, där Kindberg dömdes för grov trolöshet mot huvudman, frikändes han av hovrätten 2021.
Daniel Kindberg strider för Ukraina
Under 2025 har Daniel Kindberg befunnit sig i Ukraina där han stridit för landets armé mot Ryssland.
Sedan maj har han arbetat som “senior sergeant” vid tredje anfallsbrigaden med administrativa funktioner och internationella samarbeten.
Med sin militära bakgrund som överstelöjtnant och tidigare erfarenhet från bland annat Bosnien, Kroatien, Liberia och Kongo slussades Kindberg direkt in i en stridsenhet när han anslöt till de ukrainska styrkorna.
Han har uttryckt att han ser det som nödvändigt att Ukraina vinner kriget och att något alternativ inte finns.
Nu måste Kindberg återvända till Sverige för att avtjäna sitt fängelsestraff.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
