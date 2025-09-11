Han är dömd till flera års fängelse men har överklagat till hovrätten. Nu förbereder ex-vd:n sig genom att tjänstgöra vid fronten i Ukraina.
Dömd svensk topp-vd i Ukrainas armé
Mest läst i kategorin
Bli med barn och få airfryern betald
”Gratis hemelektronik ska lösa befolkningskrisen”. Det är inget aprilskämt. I stället är det rubriken för en ny kampanj hos Power. Elektronikkedjan Power går nu ut med en marknadsföringskampanj som, rent ut sagt, kan vara årets mest korkade. Rubriken på dagens pressmeddelande från kedjan är ”Gratis hemelektronik ska lösa befolkningskrisen”. Erbjudandet? Den som handlar hos Power …
Här tar sig Kiruna vatten över huvudet
Försenat igen. Underkänt i besiktning. En prislapp som drar i väg. Kritik från Konkurrensverket. Allt är inte idylliska kyrkflyttar i Kiruna. Kirunas nya badhus har inte glatt många badgäster än, men desto fler rubriksättare. De senaste talar om att badhuset försenas på grund av att besiktningen avslöjat brister som måste åtgärdas innan det öppnas, enligt …
Professorns besked: Då kan AI inte sparka dig
Enligt en professor i AI-politik finns det flera jobb som minimerar risken att du blir arbetslös på grund av tekniken. Baobao Zhang, som professorn i artificiell intelligens heter, slår fast att vårdarbete och hantverksjobb är mest säkra när AI går fram med stormsteg. Det skriver Business Insider och berättar att experten menar att det är …
Företagen välkomnar paket på 7 miljarder kronor
Regeringen lägger nu med stöd från Sverigedemokraterna fram ett företagspaket på drygt 7 miljarder kronor, bland annat innehåller det förenklingar av 3:12-reglerna. ”Positivt att regeringen vill förenkla för de minsta företagen. Det är just sådana reformer som skapar möjlighet att anställa sin första medarbetare eller våga göra investeringar”, säger Magnus Demervall, vd på Företagarna, i …
Nu går de samman – blir störst i Norden på elfordon
En stor affär förändrar den europeiska marknaden för elfordon. Två tunga aktörer inom laddningsinfrastruktur går samman i vad som beskrivs som en strategisk fusion. Genom förvärvet vill man stärka sin position och driva på den snabba övergången till eldrivna fordonsflottor i hela Europa. Samarbete som skapar nya möjligheter Det finska laddplattformsbolaget Virta meddelar att de …
Han fyller 58 år 6 november, dagen för slaget vid Lützen 1632 där Gustav II Adolf stupade.
För Daniel Kindberg väntar en annan batalj. 22 september inleds förhandlingarna i hovrätten i Sundsvall.
De förhandlingarna sker sedan Kindberg överklagat domen i Östersunds tingsrätt för grovt tagande av muta, medhjälp till grovt bokföringsbrott samt medhjälp till grovt försvårande av skattekontroll.
I en första process dömdes Daniel Kindberg i tingsrätten till tre års fängelse för bland annat grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott.
Han friades två år senare av en enig hovrätt, men i stället drog nästa rättsprocess i gång.
Daniel Kindberg frikänns i hovrätten. Dagens PS
Stridit i Ukraina sedan maj
I den dömdes Kindberg i tingsrätten till 2,5 års fängelse, 3 års näringsförbud och till att betala drygt 5,5 miljoner kronor till staten. Det är den domen som nu överklagats och ska upp i hovrätten.
Inför rättegången tillbringar Kindberg sin tid i den ukrainska armén, där han stridit sedan i maj, skriver ÖP.
Daniel Kindberg, mest känd för att ha pumpat in pengar i Östersunds FK och den vägen gjort laget framgångsrikt, har en militär bakgrund men fortsatte karriären som vd för Östersundshem och som ordförande för ÖFK.
I Ukraina slussades Kindberg, utifrån sin bakgrund, direkt in i en stridsenhet och blev gruppchef för en internationell enhet med ett tiotal utländska soldater.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Ska förbättra anfallsförmågor
Sedan i somras arbetar Kindberg mer administrativt för tredje anfallsbrigaden, en framträdande del i Ukrainas försvar.
I SvD beskriver han sina uppgifter som ”senior sergeant” där det handlar om att skriva en rapport om nuvarande anfallsförmågor och möjligheten att förbättra dem.
”Han arbetar med administrativa funktioner och assisterar med internationella samarbeten. Daniel är en mycket respekterad soldat som är viktig för oss”, uppger en källa hos SvD.
I intervjun håller Kindberg fast vid att han är oskyldig.
”Det är ett totalt justitiemord”, säger han om fängelsedomen.
Meriterad överstelöjtnant
Militärt är Kindberg överstelöjtnant och har arbetat vid Försvarsmaktens högkvarter. Han har även tjänstgjort i Bosnien och Kroatien och lett organiserandet av uppdrag i Liberia och Kongo.
Innan han anslöt till Ukrainas väpnade styrkor hade han läst in sig ordentligt och fått en ”generellt positiv” bild av landets försvarsmakt.
”En omöjlighet” att dömas igen
”Jag är inte här för att det är någon framgångsfaktor att förlora. Jag är här för att jag tror på att vi kan vinna. Och Ukraina måste vinna. Något alternativ finns inte.”
Nu måste han ändå återvända till Sverige för att finnas på plats i hovrätten. Attityden är densamma där.
Att han skulle dömas till fängelse även i hovrätten är ”omöjligt”, säger han.
”För mig är det en omöjlighet. Men om det blir så, då måste jag ju ta mitt straff som alla samhällsmedborgare. Oavsett om de gör rätt eller fel. Annars är jag inte trovärdig mot någon.”
Rysk ränta går till Ukraina – Orbán protesterar. Realtid
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Snack om AI-psykos orsakar Wall Street-panik
Nu går rykten om att AI, artificiell intelligens, kan utlösa psykoser. Det passerar förstås inte obemärkt på Wall Street, berättar Business Insider. Enligt tidningen har investerare börjat utvärdera AI-modeller och chatbotar utifrån hotet om att drabbas av psykos. Analytiker har nyligen offentliggjort resultatet från en studie som rankar modeller baserat på risken för psykos. Pojkes …
Oracles rusning oroar: "Påminner om IT-kraschen"
Techbolaget Oracle rusade kraftigt på börsen och gjorde ägaren Larry Ellison till världens rikaste man över en natt. Men allt är inte frid och fröjd och vissa oroar sig nu för en eventuell krasch. Oracles aktie steg på onsdagen med över 40 procent, den största uppgången i bolagets historia. Kurslyftet gjorde grundaren Larry Ellison till …
Dömd svensk topp-vd i Ukrainas armé
Han är dömd till flera års fängelse men har överklagat till hovrätten. Nu förbereder ex-vd:n sig genom att tjänstgöra vid fronten i Ukraina. Han fyller 58 år 6 november, dagen för slaget vid Lützen 1632 där Gustav II Adolf stupade. För Daniel Kindberg väntar en annan batalj. 22 september inleds förhandlingarna i hovrätten i Sundsvall. …
Jakten på jobb – en hälsokris: Så hanterar du sökandet
Att söka jobb kan vara en heltidssyssla i sig. För många blir det också en psykisk påfrestning. Långa väntetider, avslag och osäkerhet gör att fler riskerar att drabbas av så kallad jobbsökar-burnout. ”Arbetslösheten är kvar på höga nivåer och den svenska arbetsmarknaden är fortsatt pressad”, säger Arbetsförmedlingens analysdirektör Eva Samakovlis i en kommentar till senaste …
Hård kritik: Skulle skönmåla Israels agerande
Reklamjätten Stagwell, som bland annat äger svenska Forsman & Bodenfors, ställer in ett stort event efter kritik mot dess arbete för Israel. Marknads- och kommunikationsjätten Stagwell är i blåsväder. Som en konsekvens ställde man i dagarna in sin ”Festival of Stagwell”. Bakgrunden till kritikstormen är att Stagwell, som bland annat äger svenska Forsman & Bodenfors, …