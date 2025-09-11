Dömd svensk topp-vd i Ukrainas armé

Han fyller 58 år 6 november, dagen för slaget vid Lützen 1632 där Gustav II Adolf stupade.

För Daniel Kindberg väntar en annan batalj. 22 september inleds förhandlingarna i hovrätten i Sundsvall.

De förhandlingarna sker sedan Kindberg överklagat domen i Östersunds tingsrätt för grovt tagande av muta, medhjälp till grovt bokföringsbrott samt medhjälp till grovt försvårande av skattekontroll.

I en första process dömdes Daniel Kindberg i tingsrätten till tre års fängelse för bland annat grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott.

Han friades två år senare av en enig hovrätt, men i stället drog nästa rättsprocess i gång.

Stridit i Ukraina sedan maj

I den dömdes Kindberg i tingsrätten till 2,5 års fängelse, 3 års näringsförbud och till att betala drygt 5,5 miljoner kronor till staten. Det är den domen som nu överklagats och ska upp i hovrätten.

Inför rättegången tillbringar Kindberg sin tid i den ukrainska armén, där han stridit sedan i maj, skriver ÖP.

Daniel Kindberg, mest känd för att ha pumpat in pengar i Östersunds FK och den vägen gjort laget framgångsrikt, har en militär bakgrund men fortsatte karriären som vd för Östersundshem och som ordförande för ÖFK.

I Ukraina slussades Kindberg, utifrån sin bakgrund, direkt in i en stridsenhet och blev gruppchef för en internationell enhet med ett tiotal utländska soldater.

