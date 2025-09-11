Dagens PS
Dömd svensk topp-vd i Ukrainas armé

Daniel Kindberg strider i Ukraina - rättegång väntar
Daniel Kindberg har stått i fokus som vd, ordförande för Östersunds FK och som dömd i både tingsrätt och hovrätt. Nu väntar en ny rättegång. (Foto: Mats Andersson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 11 sep. 2025Publicerad: 11 sep. 2025

Han är dömd till flera års fängelse men har överklagat till hovrätten. Nu förbereder ex-vd:n sig genom att tjänstgöra vid fronten i Ukraina.

Han fyller 58 år 6 november, dagen för slaget vid Lützen 1632 där Gustav II Adolf stupade.

För Daniel Kindberg väntar en annan batalj. 22 september inleds förhandlingarna i hovrätten i Sundsvall.

De förhandlingarna sker sedan Kindberg överklagat domen i Östersunds tingsrätt för grovt tagande av muta, medhjälp till grovt bokföringsbrott samt medhjälp till grovt försvårande av skattekontroll.

I en första process dömdes Daniel Kindberg i tingsrätten till tre års fängelse för bland annat grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott.

Han friades två år senare av en enig hovrätt, men i stället drog nästa rättsprocess i gång.

Stridit i Ukraina sedan maj

I den dömdes Kindberg i tingsrätten till 2,5 års fängelse, 3 års näringsförbud och till att betala drygt 5,5 miljoner kronor till staten. Det är den domen som nu överklagats och ska upp i hovrätten.

Inför rättegången tillbringar Kindberg sin tid i den ukrainska armén, där han stridit sedan i maj, skriver ÖP.

Daniel Kindberg, mest känd för att ha pumpat in pengar i Östersunds FK och den vägen gjort laget framgångsrikt, har en militär bakgrund men fortsatte karriären som vd för Östersundshem och som ordförande för ÖFK.

I Ukraina slussades Kindberg, utifrån sin bakgrund, direkt in i en stridsenhet och blev gruppchef för en internationell enhet med ett tiotal utländska soldater.

Nästa anhalt för Daniel Kindberg. 22 september inleds rättegången i hovrätten, sedan Kindberg överklagat fängelsedomen från tingsrätten. (Foto: Mats Andersson/TT)
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Ska förbättra anfallsförmågor

Sedan i somras arbetar Kindberg mer administrativt för tredje anfallsbrigaden, en framträdande del i Ukrainas försvar.

I SvD beskriver han sina uppgifter som ”senior sergeant” där det handlar om att skriva en rapport om nuvarande anfallsförmågor och möjligheten att förbättra dem.

”Han arbetar med administrativa funktioner och assisterar med internationella samarbeten. Daniel är en mycket respekterad soldat som är viktig för oss”, uppger en källa hos SvD.

I intervjun håller Kindberg fast vid att han är oskyldig.

”Det är ett totalt justitiemord”, säger han om fängelsedomen.

Meriterad överstelöjtnant

Militärt är Kindberg överstelöjtnant och har arbetat vid Försvarsmaktens högkvarter. Han har även tjänstgjort i Bosnien och Kroatien och lett organiserandet av uppdrag i Liberia och Kongo.

Innan han anslöt till Ukrainas väpnade styrkor hade han läst in sig ordentligt och fått en ”generellt positiv” bild av landets försvarsmakt.

”En omöjlighet” att dömas igen

”Jag är inte här för att det är någon framgångsfaktor att förlora. Jag är här för att jag tror på att vi kan vinna. Och Ukraina måste vinna. Något alternativ finns inte.”

Nu måste han ändå återvända till Sverige för att finnas på plats i hovrätten. Attityden är densamma där.

Att han skulle dömas till fängelse även i hovrätten är ”omöjligt”, säger han.

”För mig är det en omöjlighet. Men om det blir så, då måste jag ju ta mitt straff som alla samhällsmedborgare. Oavsett om de gör rätt eller fel. Annars är jag inte trovärdig mot någon.”

Torbjörn Karlgren
