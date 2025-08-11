900 miljarder om året i offentliga inköp. ”En enorm marknad”, konstaterar professorn som utrett eventuell korruption i det offentliga.
Korruption i det offentliga? Nu är den utredd
Korruption vid offentliga inköp är ett ”begränsat problem” i Sverige, men hela området kompliceras av att det är svårt att ha kontroll.
Slutsatsen kommer från Olle Lundin, professor vid Uppsala universitet. Lundin har, på uppdrag av Konkurrensverket, undersökt hur korruptionen ser ut i samband med offentliga inköp och andra offentliga kontrakt i Sverige.
Olle Lundin har även jämfört situationen i Sverige med den i andra EU-länder.
“De blir modigare – och yngre”: Mutor ökar i Sverige. Dagens PS
”Urholkar förtroendet”
”Korruption i samband med de offentliga inköpen är ett allvarligt samhällsproblem som både riskerar att urholka förtroendet för våra offentliga institutioner och skada konkurrensen vilket leder till minskad ekonomisk effektivitet och att vi som medborgare får ut mindre för våra skattemedel”, skriver Lundin i sin sammanfattning.
I Sverige uppgår de offentliga inköpen till över 900 miljarder kronor per år, vilket motsvarar ungefär en sjättedel av landets BNP.
”Offentliga inköp utgör således en enorm marknad vilket i sin tur skapar både incitament och möjlighet för korrupt beteende. Dessa sker hos en myriad olika upphandlande myndigheter runt om i landet med varierande behov och förutsättningar”, konstaterar Lundin och hänvisar till att det handlar om allt från enorma statliga myndigheter till små kommunala bolag.
Otydliga gränser
”Var gränserna för korruption går är inte alltid helt tydligt”, påpekar Olle Lundin som även ser en förändring över tid.
”Synen på vad som är lämpligt och inte tycks även ha förändrats över tid och i dag verkar gränsen för vad som är korruption eller åtminstone olämpligt vara betydligt mer strikt”, hävdar professorn.
Kärnan i hans rapport är en intervjuundersökning med ett dussin personer från både offentlig sektor och privata företag som arbetar med eller i nära kontakt med offentliga inköp. Det är upphandlare, chefer inom upphandlande myndigheter eller hos leverantörer till myndigheter.
”Samtal med dessa tyder på att korruptionsproblematiken när det gäller offentliga inköp upplevs vara relativt begränsad”, menar Olle Lundin.
”De flesta upplever inte att det finns någon omfattande korruption när det gäller offentliga upphandlingar och att i den utsträckningen sådant existerar är det fråga om vänskapskorruption snarare än några mutor”.
Svårt ha total kontroll
De risker som ändå finns är betydligt högre när inköp görs ute i verksamheterna, där myndigheternas upphandlingsenheter har begränsad insikt och möjlighet att kontrollera, menar Lundin.
”Att avrop genom ramavtal eller direktupphandlingar ofta tillåts göras av ett stort antal olika personer ute i verksamheterna ses som problematiskt av flera respondenter och skapar risker för korrupt agerande”, skriver Olle Lundin.
”En relaterad problematik som lyfts fram är branscher där det sker stort utbyte av personal mellan myndigheter och leverantörer. Byggbranschen är exempelvis en sådan som lyfts fram under intervjuerna”, påpekar Uppsala-professorn.
Korruptionen ökar – Sverige sämst i Norden. Dagens PS
Korruptionens nya ansikte: Gamla kollegor och jaktkompisar. Realtid
