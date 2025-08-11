Korruption i det offentliga? Nu är den utredd

Korruption vid offentliga inköp är ett ”begränsat problem” i Sverige, men hela området kompliceras av att det är svårt att ha kontroll.

Slutsatsen kommer från Olle Lundin, professor vid Uppsala universitet. Lundin har, på uppdrag av Konkurrensverket, undersökt hur korruptionen ser ut i samband med offentliga inköp och andra offentliga kontrakt i Sverige.

Olle Lundin har även jämfört situationen i Sverige med den i andra EU-länder.

”Urholkar förtroendet”

”Korruption i samband med de offentliga inköpen är ett allvarligt samhällsproblem som både riskerar att urholka förtroendet för våra offentliga institutioner och skada konkurrensen vilket leder till minskad ekonomisk effektivitet och att vi som med­borgare får ut mindre för våra skattemedel”, skriver Lundin i sin sammanfattning.

I Sverige uppgår de offentliga inköpen till över 900 miljarder kronor per år, vilket motsvarar ungefär en sjättedel av landets BNP.

”Offentliga inköp utgör således en enorm marknad vilket i sin tur skapar både incitament och möjlighet för korrupt beteende. Dessa sker hos en myriad olika upphandlande myndigheter runt om i landet med varierande behov och förutsätt­ningar”, konstaterar Lundin och hänvisar till att det handlar om allt från enorma statliga myndigheter till små kommunala bolag.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala, har utrett korruption vid offentliga inköp i Sverige och menar att det är ett ”begränsat problem”. (Foto: Pressbild)