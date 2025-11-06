Kan en AI-styrelse göra bättre jobb än en mänsklig?

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Snabb på research

Många bolag har insett att AI kanske inte är en så dum idé trots allt runt styrelsebordet, eftersom tekniken som bekant kan samla in enorma mängder information på kort tid kring bolagens struktur, rapporter och visioner – något som tar mänskliga styrelsemedlemmar lång tid att göra research inom.

Då kommer vi fram till frågan om AI-styrelser kommer byta ut de mänskliga framöver och om de till och med kan göra ett ännu bättre jobb?

“Kommer styrelseöverläggningar att bli föråldrade?” skriver Harvard Business Review.

“Inte helt oväntat har en växande mängd forskare och yrkesverksamma förespråkat integration av generativ AI i företagsstyrelser, något som de nu försöker lyfta fram ytterligare.”

ANNONS

Testar AI mot människor

För att jämföra hur bra en AI-styrelse står sig mot en mänsklig styrelse har bland annat amerikanska Mack Institute for Innovation Management gjort ett test.

Många kanske tror att ett mänskligt öga är viktigt för att hålla ordentlig koll på bolagen men så är inte fallet visar det sig.

De mänskliga styrelserna fick betydligt lägre poäng inom samtliga åtta kriterier som utvärderades, samtidigt som AI var mer kritisk till de mänskliga styrelsernas prestationer än deltagarna själva var.

Fattar AI-beslut

AI-styrelser kommer fatta beslut på nya sätt, utan mänsklig inblandning.

Och där uppkommer nästa viktiga fråga i sammanhanget – vill vi ha sådana styrelser i bolagen som optimerar samtliga mätvärden men är totalt känslolösa när det gäller att bygga upp förtroende och relationer?

Tar över bolagen

AI tar över i bolagen, det råder det ingen tvekan om.

ANNONS

Av de 500 intervjuade vd:arna är det många som är nervösa för att bli av med jobbet om de inte tillför mer AI till bolagen, 74 procent uppgav det.

Samtidigt sade 66 procent att deras företag hela tiden pressar på med AI-drivna produktivitetsvinster.

Häng på AI-racet

Det gäller helt enkelt att hänga på AI-racet, om man inte ska bli omkörd. Det ser dock ut som att många styrelser kommer få klara sig utan alltför mycket mänsklig närvaro längre fram.

Läs även:

Webbens grundare: AI kan döda nätets affärsmodell. Dagens PS

Big Short-Burry blankar AI och skakar världens börser. Dagens PS