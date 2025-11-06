Kan en AI-styrelse prestera bättre än en mänsklig styrelse? Ja det verkar så, åtminstone om man ska gå efter en färsk undersökning bland 500 globala vd:ar.
Kan en AI-styrelse göra bättre jobb än en mänsklig?
Mest läst i kategorin
Dyra insekter tvingar bolag i konkurs
Insekter kan vara irriterande. De blir inte mindre irriterande om de kostar en 855 miljoner kronor och tvingar fram en konkurs. Det fortsätter vara motvind för gröna investeringar, vilket naturligtvis är beklagligt i en tid då planet och människor behöver sådana för att möta klimathot och annat. Den här gången handlar det om insekter. I …
Varningen: "Köp inte från Temu och Shein"
Varningen kommer från tre länder: Köp inte leksaker från Temu och Shein. Två tredjedelar av dem klarar inte säkerhetskraven. Konsumentorganisationer i Belgien, Danmark och Tyskland har köpt in och testat 162 vanliga varor som smycken, babyleksaker och USB-laddare från Temu och Shein. Resultatet blev förödande. Drygt två tredjedelar av varorna, 112 stycken, klarade inte EU:s …
Vd:n stänger ner hela bolaget – fyra gånger om året
När Tori Dunlap startade sitt företag lovade hon sig själv en sak: att aldrig skapa en arbetsplats som hyllar stress eller sena kvällar. Det löftet har gjort henne till en av de mest omtalade vd:arna i USA. Varje kvartal stänger hon nämligen hela bolaget – i en hel vecka. Ingen mejl, inga möten, inget jobb. …
Kriminella nätverk – kraftig ökning av välfärdsbrott
Det sker nu en kraftig ökning av välfärdsbrott där kriminella nätverk riktar in sig direkt mot statens och kommunernas offentliga system. Ökningen hotar välfärden både i Sverige och Norge. Kriminella nätverk riktar in sig direkt mot de offentliga systemen. En PwC-rapport från i somras uppger att tre av fyra regioner och nästan var tredje kommun …
Penningtvätt: Tre advokatbyråer fast i granskning
Tre advokatbyråer drabbas av sanktionsavgifter efter en granskning kring penningtvätt som länsstyrelsen i Stockholm genomfört. Tre advokatbyråer har den senaste tiden drabbats av sanktionsavgifter efter bristande efterlevnad av regler för penningtvätt, skriver FAR. Det är första gången advokatbyråer meddelas beslut om sanktionsavgifter i sammanhanget. Länsstyrelsen i Stockholm inledde en granskning av de tre byråerna efter …
I undersökningen står det klart att en majoritet av vd:arna, hela 94 procent, tror att AI kan erbjuda bättre råd än minst en av deras mänskliga styrelseledamöter.
AI i styrelsen
Vissa har redan gått från ord till handling, som Kazakstans nationella förmögenhetsfond – Samruk-Kazyna – som numera redan har AI i sin styrelse.
I oktober blev SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence) en röstberättigad ledamot i fondens styrelse.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Snabb på research
Många bolag har insett att AI kanske inte är en så dum idé trots allt runt styrelsebordet, eftersom tekniken som bekant kan samla in enorma mängder information på kort tid kring bolagens struktur, rapporter och visioner – något som tar mänskliga styrelsemedlemmar lång tid att göra research inom.
Då kommer vi fram till frågan om AI-styrelser kommer byta ut de mänskliga framöver och om de till och med kan göra ett ännu bättre jobb?
“Kommer styrelseöverläggningar att bli föråldrade?” skriver Harvard Business Review.
“Inte helt oväntat har en växande mängd forskare och yrkesverksamma förespråkat integration av generativ AI i företagsstyrelser, något som de nu försöker lyfta fram ytterligare.”
Testar AI mot människor
För att jämföra hur bra en AI-styrelse står sig mot en mänsklig styrelse har bland annat amerikanska Mack Institute for Innovation Management gjort ett test.
Många kanske tror att ett mänskligt öga är viktigt för att hålla ordentlig koll på bolagen men så är inte fallet visar det sig.
De mänskliga styrelserna fick betydligt lägre poäng inom samtliga åtta kriterier som utvärderades, samtidigt som AI var mer kritisk till de mänskliga styrelsernas prestationer än deltagarna själva var.
Fattar AI-beslut
AI-styrelser kommer fatta beslut på nya sätt, utan mänsklig inblandning.
Och där uppkommer nästa viktiga fråga i sammanhanget – vill vi ha sådana styrelser i bolagen som optimerar samtliga mätvärden men är totalt känslolösa när det gäller att bygga upp förtroende och relationer?
Tar över bolagen
AI tar över i bolagen, det råder det ingen tvekan om.
Av de 500 intervjuade vd:arna är det många som är nervösa för att bli av med jobbet om de inte tillför mer AI till bolagen, 74 procent uppgav det.
Samtidigt sade 66 procent att deras företag hela tiden pressar på med AI-drivna produktivitetsvinster.
Häng på AI-racet
Det gäller helt enkelt att hänga på AI-racet, om man inte ska bli omkörd. Det ser dock ut som att många styrelser kommer få klara sig utan alltför mycket mänsklig närvaro längre fram.
Läs även:
Webbens grundare: AI kan döda nätets affärsmodell. Dagens PS
Big Short-Burry blankar AI och skakar världens börser. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Kan en AI-styrelse göra bättre jobb än en mänsklig?
Kan en AI-styrelse prestera bättre än en mänsklig styrelse? Ja det verkar så, åtminstone om man ska gå efter en färsk undersökning bland 500 globala vd:ar. I undersökningen står det klart att en majoritet av vd:arna, hela 94 procent, tror att AI kan erbjuda bättre råd än minst en av deras mänskliga styrelseledamöter. AI i …
Inför klimatmötet: Världen försöker desperat få till en deal
Klimatmötet i Brasilien sätter igång inom kort och världens länder försöker nu desperat komma fram till lösningar. Än så länge ser det dock ut som ett misslyckat försök till en deal. COP30 pågår från 10 november i Brasilien. 1,5 graders minskning Ett av de största diskussionsämnena under klimatmötet kommer vara målet att hålla den globala …
Efter björnmarknad – så går det för bitcoin enligt experterna
Bitcoin har rasat rejält under den senaste månaden, och befinner sig i en björnmarknad. Hur ser det då ut för den som vill investera i krypton framöver? Långsiktiga placerare i bitcoin har sålt av kryptovalutan till ett värde av omkring 45 miljarder dollar och det har utlöst en obalans på marknaden. 20-procentigt tapp – björnmarknad …
"Större än Apollo-programmet": AI-jätten bygger ut
OpenAI:s president Greg Brockman har gått från att vara ett osäkert kort i företaget till att bli nyckelspelaren bakom branschens mest ambitiösa infrastrukturprojekt. Nu styr han investeringar på 1,4 biljoner dollar. När OpenAI:s president Greg Brockman och AMD:s vd Lisa Su i början av oktober tillkännagav ett partnerskap värt tiotals miljarder dollar, skickade det AMD:s …
Asien – hit ska du åka om du vill trängas på semestern
Asien ser en boom i turism på många håll efter pandemin. Överturism medför en rad problem och besökare har framför allt vissa platser på radarn för tillfället. Tipset är att undvika sådana platser om du inte vill trängas med andra turister. Vi närmar oss julen och många planerar sina resor. Asien är hett Asien har …