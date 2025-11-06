Dagens PS
Kan en AI-styrelse göra bättre jobb än en mänsklig?

Bolag kan komma att välja AI-styrelser framöver.
Bolag kan komma att välja AI-styrelser framöver. (Foto: Pexels)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Kan en AI-styrelse prestera bättre än en mänsklig styrelse? Ja det verkar så, åtminstone om man ska gå efter en färsk undersökning bland 500 globala vd:ar.

I undersökningen står det klart att en majoritet av vd:arna, hela 94 procent, tror att AI kan erbjuda bättre råd än minst en av deras mänskliga styrelseledamöter.

AI i styrelsen

Vissa har redan gått från ord till handling, som Kazakstans nationella förmögenhetsfond – Samruk-Kazyna – som numera redan har AI i sin styrelse.

I oktober blev SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence) en röstberättigad ledamot i fondens styrelse.

Snabb på research

Många bolag har insett att AI kanske inte är en så dum idé trots allt runt styrelsebordet, eftersom tekniken som bekant kan samla in enorma mängder information på kort tid kring bolagens struktur, rapporter och visioner – något som tar mänskliga styrelsemedlemmar lång tid att göra research inom.

Då kommer vi fram till frågan om AI-styrelser kommer byta ut de mänskliga framöver och om de till och med kan göra ett ännu bättre jobb?

“Kommer styrelseöverläggningar att bli föråldrade?” skriver Harvard Business Review.

“Inte helt oväntat har en växande mängd forskare och yrkesverksamma förespråkat integration av generativ AI i företagsstyrelser, något som de nu försöker lyfta fram ytterligare.”

Testar AI mot människor

För att jämföra hur bra en AI-styrelse står sig mot en mänsklig styrelse har bland annat amerikanska Mack Institute for Innovation Management gjort ett test.

Många kanske tror att ett mänskligt öga är viktigt för att hålla ordentlig koll på bolagen men så är inte fallet visar det sig.

De mänskliga styrelserna fick betydligt lägre poäng inom samtliga åtta kriterier som utvärderades, samtidigt som AI var mer kritisk till de mänskliga styrelsernas prestationer än deltagarna själva var.

Fattar AI-beslut

AI-styrelser kommer fatta beslut på nya sätt, utan mänsklig inblandning.

Och där uppkommer nästa viktiga fråga i sammanhanget – vill vi ha sådana styrelser i bolagen som optimerar samtliga mätvärden men är totalt känslolösa när det gäller att bygga upp förtroende och relationer?

Tar över bolagen

AI tar över i bolagen, det råder det ingen tvekan om.

Av de 500 intervjuade vd:arna är det många som är nervösa för att bli av med jobbet om de inte tillför mer AI till bolagen, 74 procent uppgav det.

Samtidigt sade 66 procent att deras företag hela tiden pressar på med AI-drivna produktivitetsvinster.

Häng på AI-racet

Det gäller helt enkelt att hänga på AI-racet, om man inte ska bli omkörd. Det ser dock ut som att många styrelser kommer få klara sig utan alltför mycket mänsklig närvaro längre fram.

