Ingen sur strömming hos Axfood

I dag är det 21 augusti. Det kanske inte säger det något, ens om vi lägger till att det är den tredje torsdagen i augusti?

Okej. Det är i alla fall det årliga tillfälle då det tidigare var premiär för surströmmingen.

Ett formellt premiärdatum instiftades 1940, för att förhindra att ofärdig surströmming såldes.

Det lagstadgade premiärdatumet försvann 1988 men används fortfarande som en ursäkt för marknadsföring denna tid på året.

Lagom till hösten: Det våras för surströmmingen. Dagens PS

Bara kustnära fiske

Nu meddelar Axfood att man bara kommer att sälja surströmming som fångats genom kustnära garnfiske under 2025.

Det gäller alla butiker inom Willys, Hemköp och Citygross och är ett steg för att stötta det småskaliga fisket och värna beståndet, meddelar Axfood.

2024 sålde Axfood ingen surströmming alls med hänvisning till behovet av att värna ekosystem och framtida fiske, men i år gör man det efter dialog med forskare och branschorganisationer.

