Det blir endast surströmming från småskaligt kustnära fiske i Axfoods butik under 2025, meddelar koncernen som säger nej till trålfiskat.
Ingen sur strömming hos Axfood
Mest läst i kategorin
Så blev pionjären Coop en förlustmaskin
En gång i tiden var Coop först och störst och kunde stoltsera med låga matpriser, men nu är det omvända världen och kedjan dras med miljardförluster. ”Historiskt sett har Coop ofta tagit det första steget, men sedan har de saknat ork att hålla i och blivit omsprungna av konkurrenterna”, säger Ulf Johansson, professor i marknadsföring …
Han får lämna toppjobbet efter ett år
Han kom med en kometkarriär och en succéstämpel i ryggen. Nu får Johan Augustsson lämna toppjobbet efter ett år. 12 september 2022 kommer beskedet. Johan Augustsson lämnar jobbet som Sverige-chef för Lidl efter två decennier i koncernen. Han gör det med en succéstämpel. Lidl Sverige har de sista åren av hans chefsera vuxit snabbare än …
Skyller på Trumps tullar: Säger upp alla
Ett svenskt industriföretag väljer nu att säga upp sina anställda och lägga ned verksamheten. Orsaken? Trumps tullar och dess följder. Det handlar inte om något storföretag men om ett väletablerat företag som nu väljer att lägga ned och gör det med hänvisning till de nya amerikanska tullarna. OP Erjo AB i Markaryd, med en omsättning …
SJ riskerar att läxas upp i granskning
Statens Järnvägar, SJ, hamnar under Konsumentverkets lupp. Bakgrunden är bolagets upprepade förseningar. Sveriges Radio berättar att SJ har framför sig en granskning från Konsumentverket och att orsaken är anmälningar om hur kunder behandlas i samband med stora tågförseningar. Konsumentverket kräver i ett brev till SJ svar på hur beredskapen ser ut när tågen inte kommer …
Pizzor för 19 och 48 spänn ska lyfta Pizza Hut
De så kallade budgetpizzorna riktar sig mot en prismedveten lunchpublik och ska bryta Pizza Huts utdragna, negativa spiral. Priset på de senaste pizzorna till vrakpriser, en krispig och tunnare variant, är 5 dollar (knappt 48 kronor) och har lanserats på onsdagen av kedjan ”Crafted Flatzz” med förhoppningen att råda bot på Pizza Huts prisproblem, berättar …
I dag är det 21 augusti. Det kanske inte säger det något, ens om vi lägger till att det är den tredje torsdagen i augusti?
Okej. Det är i alla fall det årliga tillfälle då det tidigare var premiär för surströmmingen.
Ett formellt premiärdatum instiftades 1940, för att förhindra att ofärdig surströmming såldes.
Det lagstadgade premiärdatumet försvann 1988 men används fortfarande som en ursäkt för marknadsföring denna tid på året.
Lagom till hösten: Det våras för surströmmingen. Dagens PS
Bara kustnära fiske
Nu meddelar Axfood att man bara kommer att sälja surströmming som fångats genom kustnära garnfiske under 2025.
Det gäller alla butiker inom Willys, Hemköp och Citygross och är ett steg för att stötta det småskaliga fisket och värna beståndet, meddelar Axfood.
2024 sålde Axfood ingen surströmming alls med hänvisning till behovet av att värna ekosystem och framtida fiske, men i år gör man det efter dialog med forskare och branschorganisationer.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
”Haft allvarlig påverkan”
”Det storskaliga trålfisket har haft en allvarlig påverkan på bestånden av strömming/sill i Östersjön. För att värna om ekosystemen och det framtida fisket har vi även i år valt bort trålad strömming och fokuserar i stället på mer hållbara metoder”, säger Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij.
Därför har Axfood i år valt att erbjuda ett begränsat sortiment av surströmming i utvalda Willys-, Hemköp- och City Gross-butiker, med surströmming som endast kommer från småskaligt garnfiske inom tolv nautiska sjömil från kusten.
”Den här typen av fiske är mer skonsamt mot bestånden och gör det möjligt att bevara en kulinarisk tradition utan att tumma på krav om hållbart fiske, och samtidigt ta ansvar för det hotade ekosystemet i Östersjön och värna det framtida fisket”, menar Åsa Domeij.
Får akademiskt stöd
Axfood får stöttning av Surströmmingsakademien genom Jan Sahlén.
”Att säkra bestånden är den viktigaste frågan för att värna surströmmingstraditionen och ett långsiktigt hållbart och kustnära fiske, och det enskilt största hotet är den storskaliga trålningen. Därför är den här typen av initiativ välkomna och viktiga”, säger Sahlén.
Hos Oskars surströmming i Timrå är det för övrigt positiva signaler och man har lagt in 50 ton strömming i år, att jämföra med 30 ton i fjol.
”Det ser lite bättre ut”, konstaterar företagets ägare Jan Söderström hos SVT, även om det är långt ifrån storhetstidens notering på 100 ton surströmming per år.
Hos Gösta Hannells fisksalteri är det liknande tongångar.
”I fjol tog vi emot 50 ton lokalt fiskad strömming. I år har det blivit 65 ton”, säger Johan Berlin, platschef vid salteriet, hos Nordsverige.
Dubbelt så mycket surströmming ändå för lite. Dagens PS
Senaste nytt
Familjen Persson gör ny aktieräd i H&M
Familjen Persson utökar innehavet av aktier i det egna bolaget H&M – så mycket sväller portföljen. Enligt Finansinspektionens insynsregister, som Avanzaägda Placera hänvisar till, har H&M-familjen under veckans tre första dagar, den 18 till 20 augusti, tankat på börsportföljen med 1,5 miljoner B-aktier för 216,3 miljoner kronor. Aktieaffären på Nasdaq Stockholm har skett via familjen …
Svensken efter attacken: "Trump som en liten pojke"
Den svenska professorn skakar av sig bråket med JD Vance och kommenterar Trump. ”Som att hantera en liten pojke”, är betyget. Han är ekonomiprofessor och Rysslands-expert. Anders Åslund, bosatt i Washington sedan 1994 men ursprungligen från Karlskoga, har en lång diplomatisk karriär bakom sig. Kuwait, Polen Genève och Moskva vid bland posteringarna. I dag är …
Grönt Sverige kräver företag med ansvar
Kommuner får ta miljardrisker i den gröna omställningen, visar en ny rapport som landar i att företagen behöver ta ett större ansvar. Det är SNS som nu lanserar rapporten ”Risker i den gröna omställningen”, skriven av Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi i Umeå. Utgångspunkten är att den gröna, industriella omställningen i Sverige kräver miljardinvesteringar från …
Oron för pensionen växer – experterna varnar för skattesmäll
Svenskarnas oro för pensionen växer. Samtidigt varnar experterna för dyra misstag som kan sänka din framtida inkomst. Snart lägger vi ännu en pensionsvecka bakom oss. Det har varnats för både skattesmällar och klantiga fallgropar. Men en positiv nyhet är att det faktiskt går att maxa pensionen. Här är veckans mest lästa pensionsnyheter.? De riskerar skattesmäll …
Direkt från skolan till nästan 50 000 kr i månaden som ingångslön
Nästan 50 000 kr i månaden direkt från skolbänken. Samtidigt växer konkurrensen om platserna på Norges största konsult- och revisionsbyråer. Nästan 50 000 kr i lön redan från dag ett på första jobbet. Så ser verkligheten ut för de nyutexaminerade som nu kliver rakt in i konsultbranschens toppskikt. Missa inte: Fastighetsskatt – här är det …