Ingen sur strömming hos Axfood

Större volymer av surströmming i år
Surströmming men inte i en mängd som rekordåren. I år blir det dock högre volymer än förra året, enligt förra branschföretag. (Foto: Mats Andersson/TT)
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Det blir endast surströmming från småskaligt kustnära fiske i Axfoods butik under 2025, meddelar koncernen som säger nej till trålfiskat.

I dag är det 21 augusti. Det kanske inte säger det något, ens om vi lägger till att det är den tredje torsdagen i augusti?

Okej. Det är i alla fall det årliga tillfälle då det tidigare var premiär för surströmmingen.

Ett formellt premiärdatum instiftades 1940, för att förhindra att ofärdig surströmming såldes.

Det lagstadgade premiärdatumet försvann 1988 men används fortfarande som en ursäkt för marknadsföring denna tid på året.

Bara kustnära fiske

Nu meddelar Axfood att man bara kommer att sälja surströmming som fångats genom kustnära garnfiske under 2025.

Det gäller alla butiker inom Willys, Hemköp och Citygross och är ett steg för att stötta det småskaliga fisket och värna beståndet, meddelar Axfood.

2024 sålde Axfood ingen surströmming alls med hänvisning till behovet av att värna ekosystem och framtida fiske, men i år gör man det efter dialog med forskare och branschorganisationer.

Åsa Domeij och Axfood sålde ingen surströmming alls 2024 men erbjuder i år strömming från kustnära garnfiske som värnar beståndet. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
”Haft allvarlig påverkan”

”Det storskaliga trålfisket har haft en allvarlig påverkan på bestånden av strömming/sill i Östersjön. För att värna om ekosystemen och det framtida fisket har vi även i år valt bort trålad strömming och fokuserar i stället på mer hållbara metoder”, säger Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij.

Därför har Axfood i år valt att erbjuda ett begränsat sortiment av surströmming i utvalda Willys-, Hemköp- och City Gross-butiker, med surströmming som endast kommer från småskaligt garnfiske inom tolv nautiska sjömil från kusten.

”Den här typen av fiske är mer skonsamt mot bestånden och gör det möjligt att bevara en kulinarisk tradition utan att tumma på krav om hållbart fiske, och samtidigt ta ansvar för det hotade ekosystemet i Östersjön och värna det framtida fisket”, menar Åsa Domeij.

Får akademiskt stöd

Axfood får stöttning av Surströmmingsakademien genom Jan Sahlén.

”Att säkra bestånden är den viktigaste frågan för att värna surströmmingstraditionen och ett långsiktigt hållbart och kustnära fiske, och det enskilt största hotet är den storskaliga trålningen. Därför är den här typen av initiativ välkomna och viktiga”, säger Sahlén.

Hos Oskars surströmming i Timrå är det för övrigt positiva signaler och man har lagt in 50 ton strömming i år, att jämföra med 30 ton i fjol.

”Det ser lite bättre ut”, konstaterar företagets ägare Jan Söderström hos SVT, även om det är långt ifrån storhetstidens notering på 100 ton surströmming per år.

Hos Gösta Hannells fisksalteri är det liknande tongångar.

”I fjol tog vi emot 50 ton lokalt fiskad strömming. I år har det blivit 65 ton”, säger Johan Berlin, platschef vid salteriet, hos Nordsverige.

FiskeLivsmedelPremiärSverige
