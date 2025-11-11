Dagens PS
Dagensps.se
Ikeas nye vd: Priset på varmkorven alltid 5 kronor

Ikea
Ikeas nye vd, spanjoren Juvencio Maeztu, och möbeljättens grundare Ingvar Kamprad med en varmkorv med bröd som även fortsättningsvis ska kosta 5 kronor. (Foto: Karin Wesslén/TT/Tomas Oneborg/SvD/TT/montage)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Ikeas första vd som inte är svensk försäkrar att priset på möbeljättens populära varmkorv även i fortsättningen ska kosta 5 kronor. 

Juvencio Maeztu, som är född i Spanien, lovar i en Bloomberg-intervju att Ikea ska behålla sina överkomliga priser runt om i världen.

Det inkluderar Ikeas populära varmkorv för 5 spänn.

Maeztu leder Ingka Group som står bakom 90 procent Ikeas varuhus globalt och han berättar att koncernens ökade rörelseresultatet med 17 procent till 1,5 miljarder euro under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti.

Haft olika positioner i 25 år på Ikea

Dock sjönk intäkterna under perioden med cirka 1 procent till 41,4 miljarder euro.

Under de senaste 25 åren har Juvencio Maeztu haft olika befattningar inom återförsäljaren och han förklarar i artikeln att det förbättrade resultatet hänger ihop med olika effektiviseringsåtgärder som som gjorts.

Spanjor tar över Ikea – historiskt vd-byte

Ingka Group absorberar exempelvis inte längre engångskostnader som är kopplade till utträdet från Ryssland.

Året som gått har präglats av ”motståndskraft”, säger möbeljättens nye vd och konstaterar att företaget dels varit föremål för en kostnadspress, dels störningar i leveranskedjan.

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

28 okt. 2025

Vinsttapp på 26 procent för möbeljätten

Men han säger att man lärt sig ”verka i en mer volatil värld”.

Ikea Group, den globala franchisetagaren och varumärkesägaren, rapporterade förra veckan att helårsvinsten minskat med 26 procent, uppger Bloomberg.

Men nedgången var väntad och en del av en medveten strategi, enligt företaget som sänkt priserna för att skydda försäljningen i en tid av svagare efterfrågan från konsumenterna.

Juvencio Maeztu tillägger att prissänkningar lockar fler kunder till Ikea-butikerna, både de fysiska och på nätet.

Ingkas försäljningsvolymer ökade med 1,6 procent under fjolåret.

”Ingka är en holländskregistrerad stiftelse och återinvesterar 85 % av sin vinst i verksamheten och kanaliserar resten till IKEA Foundations välgörenhetsarbete”, konstaterar Bloomberg.

Läs mer från Dagens PS
