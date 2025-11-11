Ikeas första vd som inte är svensk försäkrar att priset på möbeljättens populära varmkorv även i fortsättningen ska kosta 5 kronor.
Ikeas nye vd: Priset på varmkorven alltid 5 kronor
Juvencio Maeztu, som är född i Spanien, lovar i en Bloomberg-intervju att Ikea ska behålla sina överkomliga priser runt om i världen.
Det inkluderar Ikeas populära varmkorv för 5 spänn.
Maeztu leder Ingka Group som står bakom 90 procent Ikeas varuhus globalt och han berättar att koncernens ökade rörelseresultatet med 17 procent till 1,5 miljarder euro under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti.
Haft olika positioner i 25 år på Ikea
Dock sjönk intäkterna under perioden med cirka 1 procent till 41,4 miljarder euro.
Under de senaste 25 åren har Juvencio Maeztu haft olika befattningar inom återförsäljaren och han förklarar i artikeln att det förbättrade resultatet hänger ihop med olika effektiviseringsåtgärder som som gjorts.
Läs mer: Spanjor tar över Ikea – historiskt vd-byte DagensPS
Ingka Group absorberar exempelvis inte längre engångskostnader som är kopplade till utträdet från Ryssland.
Året som gått har präglats av ”motståndskraft”, säger möbeljättens nye vd och konstaterar att företaget dels varit föremål för en kostnadspress, dels störningar i leveranskedjan.
Vinsttapp på 26 procent för möbeljätten
Men han säger att man lärt sig ”verka i en mer volatil värld”.
Ikea Group, den globala franchisetagaren och varumärkesägaren, rapporterade förra veckan att helårsvinsten minskat med 26 procent, uppger Bloomberg.
Men nedgången var väntad och en del av en medveten strategi, enligt företaget som sänkt priserna för att skydda försäljningen i en tid av svagare efterfrågan från konsumenterna.
Juvencio Maeztu tillägger att prissänkningar lockar fler kunder till Ikea-butikerna, både de fysiska och på nätet.
Ingkas försäljningsvolymer ökade med 1,6 procent under fjolåret.
”Ingka är en holländskregistrerad stiftelse och återinvesterar 85 % av sin vinst i verksamheten och kanaliserar resten till IKEA Foundations välgörenhetsarbete”, konstaterar Bloomberg.
Läs även: Möbeljätten djupt oroad över Trumps nya tullsmocka DagensPS
Missa inte: Ikea halverar priserna på sin restaurangmat DagensPS
Läs också: Ikea möblerar om: “Människor gillar det” Realtid
