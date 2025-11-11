Ikeas nye vd: Priset på varmkorven alltid 5 kronor

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Juvencio Maeztu, som är född i Spanien, lovar i en Bloomberg-intervju att Ikea ska behålla sina överkomliga priser runt om i världen.

Det inkluderar Ikeas populära varmkorv för 5 spänn.

Maeztu leder Ingka Group som står bakom 90 procent Ikeas varuhus globalt och han berättar att koncernens ökade rörelseresultatet med 17 procent till 1,5 miljarder euro under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti.

Haft olika positioner i 25 år på Ikea

Dock sjönk intäkterna under perioden med cirka 1 procent till 41,4 miljarder euro.

Under de senaste 25 åren har Juvencio Maeztu haft olika befattningar inom återförsäljaren och han förklarar i artikeln att det förbättrade resultatet hänger ihop med olika effektiviseringsåtgärder som som gjorts.

Läs mer: Spanjor tar över Ikea – historiskt vd-byte DagensPS

Ingka Group absorberar exempelvis inte längre engångskostnader som är kopplade till utträdet från Ryssland.

Året som gått har präglats av ”motståndskraft”, säger möbeljättens nye vd och konstaterar att företaget dels varit föremål för en kostnadspress, dels störningar i leveranskedjan.