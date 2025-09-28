Den svenska möbeljätten Ikea uppger enligt brittiska BBC att Trumps nya tullavgifter gör det ”svårare” att bedriva affärer.
Ikea djupt oroad över Trumps nya tullsmocka
Från och med nästa vecka är den amerikanska presidentens plan att ta en ut en tull på 30 procent på stoppade möbler men han har även flaggat för 50 procent på importerade möbler, däribland på köks och badrumsskåp och en rad andra möbler.
Beskedet bekymrar svenska Ikea.
Ikea: Tullarna påverkar vår verksamhet
”Tullarna påverkar vår verksamhet på samma sätt som andra företag, och vi följer noga den utvecklande situationen”, meddelar företaget, berättar BBC.
Ikea har tidigare varnat för de negativa effekterna med Trumps tullar. Det var i samband med det ekonomiska forumet i Davos.
Läs mer: Ikea varnar för högre priser med tullarna DagensPS
Dagens PS systertidning Realtid rapporterade i slutet av augusti om Trumps planer på att införa tullar på möbler, vilket nu blir verklighet.
Läs vidare: Ikea hotas av nya tullplaner Realtid
Donald Trump straffar även Astra Zeneca
Från 1 oktober inför USA även 100 procent i strafftullar på importerade läkemedel, vilket slår mot det svensk-brittiska multinationella läkemedels- och bioteknikföretaget Astra Zeneca (börskurs).
Läs mer: Trump inför 100 procent i tullavgift på läkemedel DagensPS
Trots att Astra Zeneca har fabriker i USA och så sent som i juli uppgav att läkemedelsjätten planerar att investera 50 miljarder dollar i USA fram till 2023 har Trump aviserat de för hela läkemedelsindustrin så kännbara handelstullarna, konstaterar BBC.
Anser att läkemedlen borde vara skyddade
”Storbritanniens ledande läkemedelsföretag har åtagit sig att göra betydande investeringar i USA, inklusive i avancerad tillverkning. Vi anser att detta borde ge dem skydd mot alla nya tullar”, dundrar William Bain, chef för handelspolitik vid British Chambers of Commerce, som citeras av den brittiska nyhetskanalen.
När det gäller Storbritannien blir det än mer anmärkningsvärt eftersom landet kommit överens med USA i samband med Trumps statsbesök i juni att de skulle förhandla om ”betydligt förmånliga behandlingsresultat för läkemedel”.
Storbritannien har en rad stora läkemedelsföretag varav Glaxo Smith Kline, som uppges ha flera tillverkningsanläggningar i USA, är landets största.
Har i likhet med Astra lovat investera i USA
Glaxo Smith Kline lovade förra veckan, enligt BBC, att investera 30 miljarder dollar i forskning och tillverkning i USA under en femårsperiod.
En brittisk talesperson förklarar att Trumps åtgärd är ”oroande” för läkemedelsindustrin.
Talespersonen förklarar att britterna ”aktivt samarbetat med USA” och att det samarbetet fortsätter de kommande dagarna.
”Storbritannien exporterade läkemedel till ett värde av mer än 6 miljarder dollar (4,5 miljarder pund) till USA förra året, enligt FN”, skriver BBC och hänvisar till europeiska tjänstemän som hävdar att läkemedelsexport är skyddad från tullar på över 15 procent enligt uppställda ramverk mellan USA och EU.
Har uppmanat Trump: Inga fler handelstullar
Amerikanska företag har uppmanat Vita huset att inte införa ytterligare tullar, men Trump har även flaggat för 25 procentiga tullar på lastbilar.
Så här motiverar Trump sitt drag med de nya tullarna:
”Anledningen till detta är den storskaliga ‘ÖVERSVÄMMNINGEN’ av dessa produkter till USA från andra länder utanför USA”, skriver han på sin sociala medieplattform Truth Social.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
