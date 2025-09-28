Ikea djupt oroad över Trumps nya tullsmocka

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Donald Trump straffar även Astra Zeneca

ANNONS

Från 1 oktober inför USA även 100 procent i strafftullar på importerade läkemedel, vilket slår mot det svensk-brittiska multinationella läkemedels- och bioteknikföretaget Astra Zeneca (börskurs).

Läs mer: Trump inför 100 procent i tullavgift på läkemedel DagensPS

Trots att Astra Zeneca har fabriker i USA och så sent som i juli uppgav att läkemedelsjätten planerar att investera 50 miljarder dollar i USA fram till 2023 har Trump aviserat de för hela läkemedelsindustrin så kännbara handelstullarna, konstaterar BBC.

Anser att läkemedlen borde vara skyddade

”Storbritanniens ledande läkemedelsföretag har åtagit sig att göra betydande investeringar i USA, inklusive i avancerad tillverkning. Vi anser att detta borde ge dem skydd mot alla nya tullar”, dundrar William Bain, chef för handelspolitik vid British Chambers of Commerce, som citeras av den brittiska nyhetskanalen.

När det gäller Storbritannien blir det än mer anmärkningsvärt eftersom landet kommit överens med USA i samband med Trumps statsbesök i juni att de skulle förhandla om ”betydligt förmånliga behandlingsresultat för läkemedel”.

Storbritannien har en rad stora läkemedelsföretag varav Glaxo Smith Kline, som uppges ha flera tillverkningsanläggningar i USA, är landets största.

Har i likhet med Astra lovat investera i USA

Glaxo Smith Kline lovade förra veckan, enligt BBC, att investera 30 miljarder dollar i forskning och tillverkning i USA under en femårsperiod.

ANNONS

En brittisk talesperson förklarar att Trumps åtgärd är ”oroande” för läkemedelsindustrin.

Talespersonen förklarar att britterna ”aktivt samarbetat med USA” och att det samarbetet fortsätter de kommande dagarna.

”Storbritannien exporterade läkemedel till ett värde av mer än 6 miljarder dollar (4,5 miljarder pund) till USA förra året, enligt FN”, skriver BBC och hänvisar till europeiska tjänstemän som hävdar att läkemedelsexport är skyddad från tullar på över 15 procent enligt uppställda ramverk mellan USA och EU.

Har uppmanat Trump: Inga fler handelstullar

Amerikanska företag har uppmanat Vita huset att inte införa ytterligare tullar, men Trump har även flaggat för 25 procentiga tullar på lastbilar.

Så här motiverar Trump sitt drag med de nya tullarna:

”Anledningen till detta är den storskaliga ‘ÖVERSVÄMMNINGEN’ av dessa produkter till USA från andra länder utanför USA”, skriver han på sin sociala medieplattform Truth Social.