Ikea stänger varuhus – första på 43 år

Det är dessutom hela 43 år sedan Ikea senast lade ner ett varuhus i Sverige. Det var i Köping, där man stängde sitt varuhus efter att ha drivit det endast i 10 år.

När man nu låser dörren till det 31 000 kvadratmeter stora varuhuset i Borlänge för gott, handlar det enligt Ikea om en anpassning till ändrade köpbeteenden.

I dag sker cirka 20 procent av köpen hos Ikea via nätet.

Öppnar mindre butik

De 230 personer som i dag arbetar hos Ikea blir av med jobbet även om några av dem kommer att bli kvar hos Ikea.

När Ikea stänger sitt varuhus väljer man att öppna en mindre Ikea-butik i köpcentrat Kupolen, mycket nära nuvarande varuhus.

Den butiken räknar Ikea med att öppna under sommaren 2027.

”Vi vet att kundernas köpbeteenden och förväntningar förändras, och med det har vi ett ansvar att anpassa oss”, säger Sverige-chefen Michael Parker hos Borlänge tidning.