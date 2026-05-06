Ikea stänger sitt varuhus i Borlänge, första stängningen sedan 1983. I Uppsala har man haft stängt ett år och vet ännu inte när man kan öppna.
Ikea stänger varuhus – första på 43 år
Är 13 ett olyckstal? Kanske det. 2013 invigde Ikea sitt varuhus i Borlänge med långa köer i samband med invigningen. 13 år senare kommer beskedet att det ska läggas ner.
Det är dessutom hela 43 år sedan Ikea senast lade ner ett varuhus i Sverige. Det var i Köping, där man stängde sitt varuhus efter att ha drivit det endast i 10 år.
När man nu låser dörren till det 31 000 kvadratmeter stora varuhuset i Borlänge för gott, handlar det enligt Ikea om en anpassning till ändrade köpbeteenden.
I dag sker cirka 20 procent av köpen hos Ikea via nätet.
Öppnar mindre butik
De 230 personer som i dag arbetar hos Ikea blir av med jobbet även om några av dem kommer att bli kvar hos Ikea.
När Ikea stänger sitt varuhus väljer man att öppna en mindre Ikea-butik i köpcentrat Kupolen, mycket nära nuvarande varuhus.
Den butiken räknar Ikea med att öppna under sommaren 2027.
”Vi vet att kundernas köpbeteenden och förväntningar förändras, och med det har vi ett ansvar att anpassa oss”, säger Sverige-chefen Michael Parker hos Borlänge tidning.
Försäljningen stiger i Sverige
När Ikea presenterade sitt senaste bokslut var det annars enbart positiva tongångar.
Försäljningen i Sverige steg 1,7 procent till 18 miljarder kronor och mätt i volym ökade den svenska försäljningen 7 procent.
Hos Borlänge tidning gör Michael Parker det bästa för att göra nedläggningen till allt annat än en nedläggning och menar att den butik som ersätter varuhuset innebär att man ”skapar framtidens Ikea i Borlänge”.
”Vet vad som är viktigt”
”Vi vet vad som är viktigt för våra kunder i Borlänge. Vi kommer fortfarande att ha tusentals produkter att ta med hem direkt, massor av inspiration och självklart kommer vi att ha maten med köttbullarna, korven och allt däremellan”, lovar Michael Parker.
Stängt sedan ett år
16 mil sydost om Borlänge, i Uppsala, arbetar Ikea med att hantera andra problem. Där har Ikea-varuhuset varit stängt mer än ett år efter att man upptäckt brister i byggnadskonstruktionen, som föranledde en akutstängning.
Sedan dess har man arbetat intensivt med åtgärder men någon dag för att återöppna varuhuset är ännu inte fastställd.
”Men det blir i höst”, säger Louise Lundquist som är utvecklingschef i Ikeas fastighetsbolag hos UNT.