Juristerna granskar influencers – dold reklam vanligt problem

Brister i märkning

De går igenom inlägg från några av de mest populära plattformarna, särskilt sådana som riktar sig till barn och unga. Trots att regelverket kring reklamidentifiering funnits länge och att myndigheten återkommande informerat om vad som gäller, fortsätter många influencers att brista i sina märkningar.

”Vi kan se att vissa influensers försöker att reklammarkera sina inlägg men att det inte är tillräckligt tydligt”, säger Mikaela Lundqvist, jurist på Konsumentverket, till Dagens Juridik.

Ofta handlar det om att inläggen inte tydligt markeras som ett samarbete mot betalning och om det syns är det ibland på fel ställen eller med liten text som är svår att upptäcka.

Problem för unga

Det kan handla om att reklamen göms i hashtags, placeras långt ner i texten eller uttrycks på ett sätt som inte är tillräckligt tydligt för konsumenten. Problemet är särskilt allvarligt när det gäller unga bland målgruppen, som kan ha svårare att skilja mellan reklam och personliga rekommendationer.

Enligt gällande regler ska reklam alltid vara tydligt utmärkt. Det innebär att det direkt ska framgå att ett inlägg är kommersiellt, utan att mottagaren behöver tolka eller läsa mellan raderna. När detta inte följs riskerar både influencers och företag att bryta mot marknadsföringslagen.

Branschen förändras ständigt

Trots återkommande insatser från myndigheter och tydliga riktlinjer tyder mycket på att utvecklingen går långsamt. Influencerbranschen präglas av högt tempo och ständig förändring, vilket gör det svårt att upprätthålla en enhetlig standard.

”Vi har valt att granska marknadsföring på plattformarna Tiktok, Instagram, Snapchatoch Youtube som barn och unga använder i hög utsträckning. De influencers som vi inlett tillsynsärenden mot har konton på dessa plattformar. De har ett högt engagemang bland sina följare och har potentiellt sett en hög inverkan på dem”, klargör Mikaela Lundqvist vidare.

Förra året hittade Konsumentverket ett 50-tal överträdelser där åtta ärenden överlämnades till Konsumentombudsmannen, KO.

Myndigheten utfärdade i sin tur förelägganden mot Bianca Ingrosso, Beauty Icons samt Jocke och Jonna.

