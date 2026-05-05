Nu omvandlas Ikea-varuhuset till nya bostäder

Men den stora klimatfrågan finns ofta i de tyngre delarna av byggnaderna. Cement, det grundmaterial som utgör betong, står nämligen för stora utsläpp. Cementindustrin släpper varje år ut 2,8 miljarder ton utsläpp. Det är 8 procent av hela världens föroreningar.

Just därför är det extra intressant om gamla betongelement kan användas på nytt.

När ett gammalt Ikea-varuhus i Kållered skulle rivas kunde betongen ha krossats och blivit avfall. I stället testades den inom ramen för ett Återhus-projekt.

Betongen höll bättre än väntat

Material från det gamla Ikea-varuhuset ska, tillsammans med material från ishallen Isdala i Kortedala, användas till nya hyreshus i Göteborg.

När projektet startade fanns förvisso många frågor. Skulle det gå att planera byggen med material som redan finns? Hur vet man att gammalt material håller måttet? Och kan betong från 1970-talet verkligen användas i nya hus?

Svaret blev positivt.

I Kållered visade det sig att betongen från det gamla Ikea-varuhuset hade bättre tryckhållfasthet än ny betong. Den bedömdes dessutom kunna hålla i minst 100 år till.

”Man tror ju att något som har suttit i en byggnad i 50 år är så pass gammalt att det bara är att krossa och lägga på deponi”, säger Katarina Malaga, chef för strategisk forskning och affärsutveckling på Rise och initiativtagare till Återhus, till Dagens Nyheter.

