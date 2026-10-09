Ikea som skyddsrum? Möbeljätten förbereder sig för krig

Har redan använts som tillflyktsort

Det finns också konkreta exempel på hur ett varuhus kan användas när nöden kräver det.

Under de dödliga översvämningarna i Valencia i Spanien i oktober 2024 omvandlade Ikea ett av sina varuhus till ett skydd för fler än 600 personer.

I Danmark fick ett varuhus i Ålborg en liknande, om än mer tillfällig, funktion under en snöstorm i december 2021. Sex kunder och omkring två dussin anställda blev fast över natten och fick sova i butikens visningssängar. På morgonen bytte personalen lakan och öppnade varuhuset för kunder igen.

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Ikea uppger för Reuters att företaget inte har något globalt beredskapsprogram. Sådana arrangemang hanteras i stället land för land.

EU driver också på

I Estland är 300 företag enligt lag skyldiga att upprätthålla kritiska tjänster under en kris. Finland har ett nätverk av myndigheter, organisationer och företag som arbetar med försörjningsberedskap. I Polen kan vissa företag tvingas låta militären använda deras fordon, maskiner och fastigheter vid en nödsituation.

EU driver också på utvecklingen genom sin beredskapsstrategi, Preparedness Union Strategy, som lanserades i mars 2025.

Även Sverige stärker beredskapen genom ett närmare samarbete mellan myndigheter och näringsliv. Regeringen har bland annat tagit fram en nationell strategi för försörjningsberedskap, med målet att säkra tillgången till viktiga varor och tjänster vid kris och krig.

Enligt Myndigheten för civilt försvar har Sverige runt 64 000 skyddsrum. Vilket som är närmast dig kan du ta reda på via en karta.

Någon motsvarande offentlig plan för att använda Ikeas svenska varuhus som skyddsrum eller tillfälliga sjukhus har dock inte framkommit, förutom i Älmhult där det varit en del av beredskapsplanen sedan länge.

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