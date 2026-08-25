Ikea sponsrar kuddkrig i köpcentrum – ”ska vara som en nöjespark”

”Ska vara som en nöjespark”

”Ett köpcentrum ska vara som en nöjespark. Om det inte finns någon kö utanför måste man ändra vad man erbjuder”, resonerar Sebastian Hylving, vd på Ingka Centres.

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Han tillägger att ett köpcentrums läge inte är så avgörande om folk ska välja att åka dit. Det handlar mer om vad det har att erbjuda, ”vad som finns inuti” och om det är värt att besöka på nytt.

Företaget har samarbetat med Svenska E-sportförbundet i Sverige kring värdskap för e-sportevenemang och turneringar.

I Kina anordnade Ikea-företaget förra året ett Pippi Långstrump-tema, vilket lockade mer än 24 miljoner besökare.

Det kinesiska arrangemanget var en berättarupplevelse med Pippi-tema och i år kör Ingka upplevelsen i resten av sina internationella shoppingcenter, framgår det.

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Besökarna ska längta tillbaka

”Besök är inte längre något man kan lita på. Det är något man måste förtjäna. Man måste ge folk en anledning att besöka, att stanna längre och komma tillbaka”, säger Sebastian Hylving till Fortune.

Det har varit en slakt på fysiska butiker i Europa, särskilt under pandemi-nedstängningen, som omvänt fick online-handeln att lyfta kraftigt.

Det har emellertid skett en återhämtning för den fysiska detaljhandeln med en ökning av butiksöppningar och tillsammans med spektakulära evenemang är trenden tydlig.

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Enligt en undersökning som Ingka Centres gjort bland 3 000 vuxna anser åtta av tio att de förtjänar att leka. Dock svarar 30 procent att tillgången på ekplatser för vuxna är begränsad, och därför vill Ingka Centres öka möjligheterna till utrymmen för lek.

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Alla vuxna är inte lika leksugna

I undersökningen svarar de vuxna att det råder just brist på tid, men även pengar vid sidan av sociala normer som hinder för att leka offentligt.

Tre av fyra tillfrågade personer nämnde minst ett hinder för att leka i köpcentrum, och en tredjedel säger att de helt enkelt vill göra sitt ärende och sedan lämnat stället.

Ingkas drag tycks emellertid fungera.

Vd:n: Greppet lösare om plånboken

”Vi har ett mycket bra år. Besökssiffrorna är över målet, och försäljningen på våra mötesplatser är över målet”, säger Hyvling enligt Fortune, som uppger att företagets senaste siffror visar att antalet besökare nådde 320 miljoner i fjol, en ökning med 18 procent jämfört med 2024.

”Ju mer avslappnad och gladare du är, desto lösare blir greppet om din plånbok”, säger Ingka Centres vd.

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