Ikea testar ett upplägg där möbeljätten själv kan ge ett köperbjudande när kunder säljer begagnat på företagets marknadsplats.
Ikea vill köpa dina gamla möbler – testar nytt upplägg
Dags att sälja din gamla Kallax? Nu vill Ikea vara med bland köparna.
Företaget erbjuder förvisso redan återköp i varuhus. Kunder lämnar in begagnade möbler och får ett tillgodohavande att handla för. Nu ska den tjänsten också bli tillgänglig för den som annonserar på Ikeas egen secondhandmarknad, rapporterar The Guardian.
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Ikea kan bli köparen
Testet ska inledningsvis genomföras i Spanien och Portugal före slutet av december.
När en kund annonserar en produkt som omfattas av tjänsten ska det gå att få ett köperbjudande direkt från Ikea. Säljaren kan sedan välja att acceptera det eller sälja till en annan kund.
Möbeln måste dock fortfarande lämnas i ett varuhus för att återköpet ska slutföras.
Om försöket blir framgångsrikt kan tjänsten även lanseras i andra länder.
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Finns redan i Sverige
Om och när den nya återköpsfunktionen kommer till Sverige är ännu inte känt. Svenska kunder kan däremot redan köpa och sälja begagnade Ikeamöbler på företagets egen marknadsplats.
Plattformen lanserades den 28 januari i år. Här är det privatpersoner som handlar av varandra, medan Ikea hjälper säljaren med rekommenderat pris, produktbilder och exakta mått.
Den som säljer kan välja att få pengarna utbetalda eller ta ett digitalt presentkort på Ikea – med 15 procent extra att handla för.
”Vi vet att många kunder efterfrågar begagnade IKEA-möbler”, säger Myriam Ruffo, kommersiell chef på Ikea Sverige.
Kampen om dina gamla möbler
Ikea är långt ifrån ensamt om att vilja tjäna pengar på sådant som redan har haft en ägare. Vinted har breddat sig från kläder till bland annat heminredning och elektronik. Blocket och Facebook Marketplace finns också med i konkurrensen.
I Storbritannien omsätter andrahandsmarknaden för produkter till hemmet nu över 4,5 miljarder pund och växer med omkring 6,5 procent om året.
Även på hemmaplan handlar det om stora summor. I augusti omsatte secondhandhandeln 1,9 miljarder kronor, enligt Svensk Handels Pre Loved-indikator. Det var den högsta månadsnoteringen sedan mätningarna började och en ökning med 2 procent jämfört med augusti förra året.
Möbler och heminredning stod för det största lyftet jämfört med samma månad i fjol, följt av mode.
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