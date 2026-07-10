Epoch Times-chef skyldig i penningtvättsfall

Den tidigare chefen medgav sig skyldig vid domstolen i Manhattan. Han erkände sin delaktighet i vad åklagare beskrivit som penningtvätt av bland annat arbetslöshetsersättningar via bolagets bankkonton och närstående enheter.

Brottet som han anklagas för kan ge fängelsestraff på upp till tio år. Inget datum för domslut har ännu fastställts och den tidigare ekonomichefen förblir fri mot borgen.

Vid erkännandet uppgav han att han visste att det var ”en hög sannolikhet” att pengarna som passerade genom kontona han ansvarade för ”var intäkter från brottslig verksamhet”.