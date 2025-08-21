I två dygn har Sverige och världens blickar riktas mot gruvstaden Kiruna där den spektakulära flytten av stadens kyrka har ägt rum.
LKAB:s vd avslöjar monsternotan för kyrkflytten
Mest läst i kategorin
Så har Lasse Åberg investerat: "Inte köpt Tesla"
Folkkäre konstnären, skådespelaren och filmmakaren Lasse Åbergs filmer har enligt uppgifter dragit in hundratals miljoner I en intervju i podden TV-fabriken med Fredrik Ralstrand berätttar han nu hur pengarna har investerats. Läs även: Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen – Dagens PS Lasse Åberg kan inte bekräfta intäkterna ”Det sägs att dina filmer har blivit kassasuccé och …
Expertens råd på börsen till småsparare i höst
Peter Nelson, portföljchef vid DNB Carnegie Private Banking, tycker att osäkerheten i marknaden har minskat något vilket också den starka börsen i sommar har bevisat. Inför hösten har han flera konkreta råd till investerare. Läs även: Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen – Dagens PS Mer positiv än förra hösten Inför hösten 2024 trodde börsexperten Peter Nelson …
Börsexpertens köpråd: Ser 25 procents möjlig uppgång
Ett köpråd delas ut av Aktiespararnas Lars Frick till aktien som blivit någon av en favorit bland svenska fondförvaltare. ”Aktien har haft en modest kursuppgång på ett års sikt samtidigt som resultatet förbättrats, så värderingsmultiplarna är låga i ett historiskt perspektiv”, skriver börsexperten. Läs även: Aktiespararna tror på jättelyft i Novo Nordisk aktie – Dagens …
Saab köper upp sin underleverantör
Saab blir ny ägare till företaget Deform i Degerfors som försvarsbolaget redan samarbetar med. Förvärvet syftar till att fördjupa och stärka samarbetet med det Degerforsbaserade företaget som har 37 anställda och är leverantör av specialbehandlade delar till Saabs ubåtstillverkning inom affärsområdet Kockums. ”Deform har en unik kompetens inom formning av krävande och tuffa material. De …
Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen
Målet var att få en utdelning på minst åtta procent kommande år. Facit blev en sammanlagd avkastning på hela 27 procent samtidigt som Stockholmsbörsen stått helt still. Den fiktiva aktieportföljen har fullständigt krossat index de senaste 12 månaderna. Läs även: Aktiespararna tror på jättelyft i Novo Nordisk aktie – Dagens PS Stockholmsbörsen har stått still …
Kostnaden för den historiska operationen har helt täckts av det statliga gruvbolaget LKAB.
Läs även: Sverige lyfter som gruvland – Dagens PS
600 ton tung
600 ton kyrka, 10 000 besökare och 3000 koppar kyrkkaffe är några av de siffror som beskriver den unika flytten av Kirunas kyrka.
Bakgrunden är nog väl känd vid det här laget.
Malmgruvan som varit en viktig del i inte bara Kirunas utan hela Sveriges välstånd behöver expandera där delar av den nuvarande staden ligger.
Därför behöver både Kirunabor, hela kvarter och den klassiska kyrkbyggnaden flyttas cirka 5 kilometer.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
LKAB står för kostnaden
Kostnaden för hela flytten finansieras av statliga LKAB som tidigare har varit förtegna om vad notan för kyrk-operationen landat på enligt Aftonbladet.
Att det handlar om stora summor är dock ingen vild gissning.
LKAB – Norrlands svarta guld
Det som började med fyndet av en märklig svart sten, resulterade i LKAB, ett av Sveriges största och viktigaste företag.
“Vi har tagit ut ungefär 1 500 kubikmeter jord för att möjliggöra det här balksystemet som ska monteras. Vi kommer att backa in trailar, två stycken. De på hydrauliskt vis lyfter man upp tills man får kontakt med balkarna och frigör själva kyrkan från grunden”, säger Peter Johansson, arbetschef Veidekke Berggren&Bergman Malmfälten som är en del av operationen till TV4.
Men nu tar LKAB:s vd Jan Moström bladet från munnen.
“Finns inga alternativ”
“Det har kostat över en halv miljard, så det är mycket pengar”, säger LKAB:s vd till SVT i direktsändning under kyrkmarchen.
“Ska gruvan fortsätta vara kvar måste vi flytta Kiruna centrum. Kiruna centrum utan kyrkan, jag kan inte se det – så det finns inga alternativ”, fortsätter han.
2024 gjorde LKAB en vinst på 8,7 miljarder så notan drabbar ingen fattig som det brukar heta.
Kyrkan är nu på sin nya plats men än återstår mycket arbete för att förankra och stabilisera byggnaden helt innan besökarna kan släppas in för en första gudstjänst.
Läs även: Regeringen: Så långt kvar till starkare svensk ekonomi – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Senaste nytt
Svenskar väljer karriären före barn
Nu har forskarna analyserat varför svenskarna väntar med barn eller väljer bort familj. Vi låter karriären gå före barn, är beskedet. Barnafödandet är historiskt lågt i Sverige. Nu har demografen Martin Kolk vid Stockholms universitet tillsammans med Åbo akademi och Institutet för framtidsstudier analyserat varför. Kolk menar att arbetsliv, karriär och livspussel är vad som …
Labubu nära att bli en 10 miljarders affär i år
En liten, plyschig leksak kallad Labubu har på kort tid blivit en global dundersuccé. Den har setts på kändisar och överträffar nu intäktsmässigt leksaksjättar som Barbie och Hot Wheels. Denna sensationella popularitet har katapulterat dess tillverkare, Pop Mart, till oanade höjder, med rekordvinster som överraskar marknaden. Rubriker som ”Labubu kan tjäna 1 miljard dollar i …
Här letar svenskarna bostad just nu
Intresset för att köpa bostad har tagit fart under första halvåret 2025. Enligt ny statistik från bostadsportalen Boneo har anmälningarna till bostadsvisningar ökat i nästan hela landet jämfört med samma period 2024. Bostadsmarknaden har förvisso beskrivits som sval. SBABs indikator Bomarknadstempen visade nyligen att temperaturen på den svenska bostadsmarknaden var ungefär lika sval i juli …
Listeria-larm: Här är ostarna du ska hålla koll på
Franska delikatesser i all ära – men just nu finns rapporter som får ostarna att se lite mindre aptitliga ut. Listeria nämns som misstänkt bov, men ännu finns inga officiella bekräftelser på ett stort utbrott i Sverige. Däremot har flera europeiska medier rapporterat om en möjlig koppling till franska ostar. Rykten och rapporter i omlopp …
De skickar soldater till Ukraina
Fem länder är klara över att de skickar soldater till Ukraina för att upprätthålla säkerheten efter ett fredsavtal. Sveriges regering tvekar. Europa samarbetar med USA kring säkerhetsgarantier för Ukraina i händelse av ett potentiellt fredsavtal med Ryssland. En del i planen är att skicka en ”avskräckande” styrka med soldater från ett antal västländer. Så sent …