LKAB:s vd avslöjar monsternotan för kyrkflytten

Statliga gruvbolaget LKAB:s vd Jan Moström framför Kirunas kyrka.
LKAB:s vd Jan Moström framför Kirunas kyrka. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

I två dygn har Sverige och världens blickar riktas mot gruvstaden Kiruna där den spektakulära flytten av stadens kyrka har ägt rum.

Kostnaden för den historiska operationen har helt täckts av det statliga gruvbolaget LKAB.

Läs även: Sverige lyfter som gruvland – Dagens PS

600 ton tung

600 ton kyrka, 10 000 besökare och 3000 koppar kyrkkaffe är några av de siffror som beskriver den unika flytten av Kirunas kyrka.

Bakgrunden är nog väl känd vid det här laget.

Malmgruvan som varit en viktig del i inte bara Kirunas utan hela Sveriges välstånd behöver expandera där delar av den nuvarande staden ligger.

Därför behöver både Kirunabor, hela kvarter och den klassiska kyrkbyggnaden flyttas cirka 5 kilometer.

LKAB står för kostnaden

Kostnaden för hela flytten finansieras av statliga LKAB som tidigare har varit förtegna om vad notan för kyrk-operationen landat på enligt Aftonbladet.

Att det handlar om stora summor är dock ingen vild gissning.

LKAB – Norrlands svarta guld

Det som började med fyndet av en märklig svart sten, resulterade i LKAB, ett av Sveriges största och viktigaste företag.

“Vi har tagit ut ungefär 1 500 kubikmeter jord för att möjliggöra det här balksystemet som ska monteras. Vi kommer att backa in trailar, två stycken. De på hydrauliskt vis lyfter man upp tills man får kontakt med balkarna och frigör själva kyrkan från grunden”, säger Peter Johansson, arbetschef Veidekke Berggren&Bergman Malmfälten som är en del av operationen till TV4.

Men nu tar LKAB:s vd Jan Moström bladet från munnen.

“Finns inga alternativ”

“Det har kostat över en halv miljard, så det är mycket pengar”, säger LKAB:s vd till SVT i direktsändning under kyrkmarchen.

“Ska gruvan fortsätta vara kvar måste vi flytta Kiruna centrum. Kiruna centrum utan kyrkan, jag kan inte se det – så det finns inga alternativ”, fortsätter han.

2024 gjorde LKAB en vinst på 8,7 miljarder så notan drabbar ingen fattig som det brukar heta.

Kyrkan är nu på sin nya plats men än återstår mycket arbete för att förankra och stabilisera byggnaden helt innan besökarna kan släppas in för en första gudstjänst.

Läs även: Regeringen: Så långt kvar till starkare svensk ekonomi – Dagens PS

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

