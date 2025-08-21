LKAB:s vd avslöjar monsternotan för kyrkflytten

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

LKAB står för kostnaden

Kostnaden för hela flytten finansieras av statliga LKAB som tidigare har varit förtegna om vad notan för kyrk-operationen landat på enligt Aftonbladet.

Att det handlar om stora summor är dock ingen vild gissning.

“Vi har tagit ut ungefär 1 500 kubikmeter jord för att möjliggöra det här balksystemet som ska monteras. Vi kommer att backa in trailar, två stycken. De på hydrauliskt vis lyfter man upp tills man får kontakt med balkarna och frigör själva kyrkan från grunden”, säger Peter Johansson, arbetschef Veidekke Berggren&Bergman Malmfälten som är en del av operationen till TV4.

Men nu tar LKAB:s vd Jan Moström bladet från munnen.

“Finns inga alternativ”

“Det har kostat över en halv miljard, så det är mycket pengar”, säger LKAB:s vd till SVT i direktsändning under kyrkmarchen.

“Ska gruvan fortsätta vara kvar måste vi flytta Kiruna centrum. Kiruna centrum utan kyrkan, jag kan inte se det – så det finns inga alternativ”, fortsätter han.

2024 gjorde LKAB en vinst på 8,7 miljarder så notan drabbar ingen fattig som det brukar heta.

Kyrkan är nu på sin nya plats men än återstår mycket arbete för att förankra och stabilisera byggnaden helt innan besökarna kan släppas in för en första gudstjänst.

