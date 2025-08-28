Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Sprickor i Kiruna: Ny massflytt av över 800 hus

Kiruna
Sprickor från gruvan under Kiruna tvingar fram nya förändringar som påverkar omkring 6000 personer. (Foto: Fredrik Sandberg / TT)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

LKAB meddelar att gruvbrytningen orsakar större markdeformationer än beräknat i Kiruna. Följden blir att ytterligare 850 småhus och ett 20-tal större byggnader måste flyttas.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Totalt berörs omkring 6 000 personer. De nya prognoserna slår särskilt mot Norrmalm samt delar av Bolagsområdet, där många av LKAB:s äldre fastigheter ligger, rapporterar SVT.

Även punkthus på Högalid, idrottsplatser, skolor och folkhögskola påverkas.

6000 till tvingas flytta

Hittills har 6 000 personer redan fått flytta på grund av sprickbildningarna. Med de nya beskeden är antalet dubbelt så stort.

Varför marken rör sig mer än väntat är fortfarande oklart, uppger LKAB.

LKAB hoppas på att ta mer mark i framtiden

Prognosen är att förändringen ska ske över en tioårsperiod. Idrottsplatser och folkhögskolor berörs också av flytten, uppger Aftonbladet.

“Ingen kommer att behöva flytta det närmsta året”, säger Stefan Hämäläinen på LKAB till Aftonbladet.

På frågan om det är det sista området som företaget tar blir svaret:

ANNONS

“Det hoppas jag faktiskt inte. Det kan låta lite dumt, men gruvbrytning av den här digniteten kommer att kräva att vi tar mark i anspråk”, säger Stefan Hämäläinen.

Artikeln uppdateras löpande med mer information.

Läs mer:
LKAB:s vd avslöjar monsternotan för kyrkflytten. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KirunaLKABSverige
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS