LKAB meddelar att gruvbrytningen orsakar större markdeformationer än beräknat i Kiruna. Följden blir att ytterligare 850 småhus och ett 20-tal större byggnader måste flyttas.
Sprickor i Kiruna: Ny massflytt av över 800 hus
Totalt berörs omkring 6 000 personer. De nya prognoserna slår särskilt mot Norrmalm samt delar av Bolagsområdet, där många av LKAB:s äldre fastigheter ligger, rapporterar SVT.
Även punkthus på Högalid, idrottsplatser, skolor och folkhögskola påverkas.
6000 till tvingas flytta
Hittills har 6 000 personer redan fått flytta på grund av sprickbildningarna. Med de nya beskeden är antalet dubbelt så stort.
Varför marken rör sig mer än väntat är fortfarande oklart, uppger LKAB.
LKAB hoppas på att ta mer mark i framtiden
Prognosen är att förändringen ska ske över en tioårsperiod. Idrottsplatser och folkhögskolor berörs också av flytten, uppger Aftonbladet.
“Ingen kommer att behöva flytta det närmsta året”, säger Stefan Hämäläinen på LKAB till Aftonbladet.
På frågan om det är det sista området som företaget tar blir svaret:
“Det hoppas jag faktiskt inte. Det kan låta lite dumt, men gruvbrytning av den här digniteten kommer att kräva att vi tar mark i anspråk”, säger Stefan Hämäläinen.
Artikeln uppdateras löpande med mer information.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
