Här finns de lediga jobben

Det brukar sägas, med ett något daterat talesätt, att man ska ta igen på gungorna vad man förlorar på karusellerna.

Problemet uppstår när både gungor och karuseller krisar och det är så SCB beskriver läget på svensk arbetsmarknad just nu.

Sedan tidigare har statistiken redovisat en fortsatt hög arbetslöshet, som vägrar vika nedåt och i stället tenderar att stiga.

Nu kommer beskedet att antalet lediga jobb fortsätter vara på en lägre nivå än tidigare.

Minskade 13 procent

Under andra kvartalet i år minskade antalet lediga jobb med 13 procent, jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Totalt fanns andra kvartalet 147 500 lediga jobb på den svenska arbetsmarknaden.

Mer specifikt var 113 800 jobb utannonserade medan 33 700 var lediga men rekryterades via andra vägar.

För 92 800 av de lediga jobben vill arbetsgivaren anställa någon omgående.