Här finns de lediga jobben

Fortsatt hög arbetslöshet och färre lediga jobb. Läget på arbetsmarknaden enligt SCB när de lediga jobben minskat med 13 procent.
Fortsatt hög arbetslöshet och färre lediga jobb. Läget på arbetsmarknaden enligt SCB när de lediga jobben minskat med 13 procent. Det brukar sägas, med ett något daterat talesätt, att man ska ta igen på gungorna vad man förlorar på karusellerna. Problemet uppstår när både gungor och karuseller krisar och det är så SCB beskriver läget …
Det brukar sägas, med ett något daterat talesätt, att man ska ta igen på gungorna vad man förlorar på karusellerna.
Problemet uppstår när både gungor och karuseller krisar och det är så SCB beskriver läget på svensk arbetsmarknad just nu.
Sedan tidigare har statistiken redovisat en fortsatt hög arbetslöshet, som vägrar vika nedåt och i stället tenderar att stiga.
Nu kommer beskedet att antalet lediga jobb fortsätter vara på en lägre nivå än tidigare.
Minskade 13 procent
Under andra kvartalet i år minskade antalet lediga jobb med 13 procent, jämfört med motsvarande kvartal förra året.
Totalt fanns andra kvartalet 147 500 lediga jobb på den svenska arbetsmarknaden.
Mer specifikt var 113 800 jobb utannonserade medan 33 700 var lediga men rekryterades via andra vägar.
För 92 800 av de lediga jobben vill arbetsgivaren anställa någon omgående.
114 400 lediga jobb i företag
Av det totala antalet lediga jobb fanns 114 400 i näringslivet och 28 700 i den gemensamma, offentliga sektorn.
6 200 lediga statliga jobb, 16 300 kommunala och 6 300 inom landets regioner, är specifikationen där och dessutom fanns 4 300 lediga jobb inom icke-vinstdrivande organisationer.
De flesta lediga jobb just nu finns inom vård, omsorg och socialtjänst. Men mätt i antalet lediga jobb per anställda finns flest lediga jobb hos företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, enligt SCB.
Hälften i storstäderna
Intressant ur ett regionalt perspektiv är att mer än hälften av de lediga jobben nu finns i storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne.
I en relativ jämförelse, mätt mot antalet anställningar totalt, finns flest lediga jobb i Västernorrlands län.
Fortsatt hög arbetslöshet och färre lediga jobb. Läget på arbetsmarknaden enligt SCB när de lediga jobben minskat med 13 procent. Det brukar sägas, med ett något daterat talesätt, att man ska ta igen på gungorna vad man förlorar på karusellerna. Problemet uppstår när både gungor och karuseller krisar och det är så SCB beskriver läget …
