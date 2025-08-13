Dagens PS
Arbetslösheten fortsätter att stiga

Arbetslösheten fortsätter att stiga
Nu drabbas fler kvinnor än män av arbetslöshet, när konjunkturcykeln når även den offentliga sektorn, konstaterar Arbetsförmedlingen. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Arbetslösheten i Sverige fortsätter stiga och är kvar på de höga nivåer vi tvingats vänja oss vid, rapporterar Arbetsförmedlingen.

I slutet av juli var drygt 373 000 personer inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen.

Det är en ökning med cirka 16 000 personer jämfört med motsvarande månad under 2024.

Arbetslösheten har därmed stigit från 6,8 till 7,1 procent på ett år.

”Osäkerhet i omvärlden dämpar både konsumtion och investeringar. Hushållen fortsätter att hålla hårt i plånboken, vilket påverkar arbetsmarknaden”, konstaterar Arbetsförmedlingens prognoschef Lars Lindvall.

Nu drabbas kvinnorna mer

I början av lågkonjunkturen steg arbetslösheten främst bland män, som oftare jobbar i konjunkturkänsliga branscher. Nu ökar arbetslösheten något mer bland kvinnor.

Det hänger ihop med att offentlig sektor, där många kvinnor arbetar, påverkas senare i konjunkturförloppet, skriver Arbetsförmedlingen.

”Män drabbas inte sällan först när konjunkturen viker. För kvinnor märks effekten senare, eftersom offentlig sektor påverkas med fördröjning”, säger Lars Lindvall.

Arbetslösheten fortsätter uppåt och Arbetsförmedlingen redovisar nu att antalet långtidsarbetslösa är kvar på höga och stigande nivåer. (Foto: Johan Nilsson/TT)
7,1 procent arbetslösa

För att vara exakt var 373 311 personer inskrivna som arbetslösa i slutet av juli. I procent 7,1 att jämföra med 6,8 för ett år sedan.

8,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa, sammanlagt 42 982 ungdomar. Det är i procent en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med juli 2024.

Även långtidsarbetslösheten ökar tydligt. 153 242 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i mer än 12 månader. För ett år sedan var siffran 141 758.

Antalet öppet arbetslösa är nu 209 164 personer mot 189 909 för ett år sedan.

Något fler fick jobb

Något fler fick även arbete under juli. 20 653 personer mot 18 771 jämförelsemånaden 2024.

Samtidigt varslades färre om uppsägning, 4 330 mot 5 093 motsvarande månad 2024.

Det ledde sammantaget till att 31 785 personer anmälde sig som arbetssökande, en siffra nära fjolårets julimånad med 32 824.

