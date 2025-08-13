Arbetslösheten fortsätter att stiga

I slutet av juli var drygt 373 000 personer inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen.

Det är en ökning med cirka 16 000 personer jämfört med motsvarande månad under 2024.

Arbetslösheten har därmed stigit från 6,8 till 7,1 procent på ett år.

”Osäkerhet i omvärlden dämpar både konsumtion och investeringar. Hushållen fortsätter att hålla hårt i plånboken, vilket påverkar arbetsmarknaden”, konstaterar Arbetsförmedlingens prognoschef Lars Lindvall.

Utbildad och arbetslös: Därför står nyexade utan jobb. Dagens PS

Nu drabbas kvinnorna mer

I början av lågkonjunkturen steg arbetslösheten främst bland män, som oftare jobbar i konjunkturkänsliga branscher. Nu ökar arbetslösheten något mer bland kvinnor.

Det hänger ihop med att offentlig sektor, där många kvinnor arbetar, påverkas senare i konjunkturförloppet, skriver Arbetsförmedlingen.

”Män drabbas inte sällan först när konjunkturen viker. För kvinnor märks effekten senare, eftersom offentlig sektor påverkas med fördröjning”, säger Lars Lindvall.

ANNONS

Northvolt driver på arbetslösheten. Dagens PS