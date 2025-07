Nytt bakslag för Sverige – allt fler stänger plånboken

Börs & Finans

Så mycket håvar USA in på tullarna

Över 300 miljarder dollar beräknas USA tjäna in på de nya höjda tullarna innan året är slut. Kritikerna menar dock att det inte handlar om en vinst utan snarare en skatt på det amerikanska folket. Ungefär 100 miljarder dollar har samlats in till den amerikanska statskassan i tullar under året. Detta meddelade USAs finansminister Scott …