Här blomstrar – och dör – Europas företag

Europa är en kontinent av kontraster. I vissa länder blomstrar entreprenörskapet och i andra stängs företagen snabbare än de hinner registreras.

Nu kan en ny kartläggning från Eurostat visa var i Europa företagen spirar och var de tvärtom går på knäna.

Fler startar än lägger ner

Totalt hade EU drygt 33 miljoner aktiva företag under 2023. Samma år startades 3,5 miljoner nya, medan 2,8 miljoner stängde igen.

Det innebär en så kallad ”födelsetakt” på 10,5 procent och en ”dödstakt” på 8,5 procent. Med andra ord: fler företag öppnade än stängde.

Men bilden ser långt ifrån likadan ut i hela Europa.

Företagens födelse- och dödstal (Foto: Euronews)

Företagsstartandet varierade från 6,2 procent i Österrike till hela 19,6 procent i Litauen. Även Malta, Portugal, Estland och Frankrike låg över 14 procent.

I andra änden av skalan finns Sverige (8,2) – tillsammans med bland andra Danmark, Belgien, Italien, Tyskland och Grekland – där färre än 9 procent av företagen var nyetablerade under året.