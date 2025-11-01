Dagens PS
Dagensps.se
Här blomstrar – och dör – Europas företag

Företag i Estland
Tallinn oktober 2025. Estland hade det största negativa gapet. Där var företagsnedläggningarna nästan dubbelt så många som nyetableringarna (Foto: Sergei Grits/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 01 nov. 2025Publicerad: 01 nov. 2025

Att driva företag innebär alltid ett risktagande. Risken ser dock väldigt olika ut beroende på var i Europa du befinner dig. 

Europa är en kontinent av kontraster. I vissa länder blomstrar entreprenörskapet och i andra stängs företagen snabbare än de hinner registreras.

Nu kan en ny kartläggning från Eurostat visa var i Europa företagen spirar och var de tvärtom går på knäna.

Fler startar än lägger ner

Totalt hade EU drygt 33 miljoner aktiva företag under 2023. Samma år startades 3,5 miljoner nya, medan 2,8 miljoner stängde igen. 

Det innebär en så kallad ”födelsetakt” på 10,5 procent och en ”dödstakt” på 8,5 procent. Med andra ord: fler företag öppnade än stängde.

Men bilden ser långt ifrån likadan ut i hela Europa. 

Företag statistik
Företagens födelse- och dödstal (Foto: Euronews)

Företagsstartandet varierade från 6,2 procent i Österrike till hela 19,6 procent i Litauen. Även Malta, Portugal, Estland och Frankrike låg över 14 procent.

I andra änden av skalan finns Sverige (8,2) – tillsammans med bland andra Danmark, Belgien, Italien, Tyskland och Grekland – där färre än 9 procent av företagen var nyetablerade under året.

När fler stänger än öppnar

Även när det gäller nedläggningar spretar siffrorna. I Ungern var det bara 2,6 procent av företagen som stängde, medan Estland toppade med 27,5 procent. I åtta europeiska länder var dödstalen högre än födelsetalen.

Estland hade det största negativa gapet – skillnaden mellan företagsstarter och nedläggningar var hela 13,2 procentenheter, vilket betyder att nästan dubbelt så många företag stängde som öppnade.

”Gapet mellan företagsstarter och nedläggningar är en nyckelindikator för ekonomisk vitalitet och visar hur effektivt ekonomier förnyar sig genom kreativ förstörelse”, säger professor Jun Du vid Aston Business School, till Euronews.

Hon menar att länder med negativt gap ofta kämpar med flera utmaningar samtidigt: gamla industriers nedgång, brist på nya sektorer, krångliga regler, svårt att få finansiering och en åldrande befolkning som minskar entreprenörsandan.

Maltas företagsboom

Maltas företagarklimat sticker ut i positiv riktning. Där startade ungefär två och en halv gånger fler företag än vad som stängde – en skillnad på 10,5 procentenheter. Även Kroatien, Portugal, Rumänien och Grekland visade starka plusresultat.

Professor Du menar att länder med positiva gap ofta har mer dynamiska ekonomiska strukturer, växande tjänste- och tekniksektorer, smidigare regler samt en kultur som uppmuntrar risktagande.

Läs även: Miljarder i anstånd kan utlösa ny våg av konkurser. Dagens PS

Frankrike går starkt – Tyskland sviktar

Sett till absoluta tal hade Frankrike störst överskott av nya företag, med 164 000 fler som öppnade än stängde. 

I Polen var det tvärtom, där försvann drygt 26 000 fler företag än vad som startades. 

Bland EU:s fyra största ekonomier var Tyskland det enda landet som visade ett negativt resultat.

Motståndskraft trots kriser

Enligt Giacomo Fersini och Ben Butters vid Eurochambres speglar siffrorna en period präglad av krig, energikris och slutet på pandemins stödpaket.

Trots detta menar de att resultaten visar på ”motståndskraften hos Europas små och medelstora företag”, tack vare riktade stödinsatser och bättre tillgång till finansiering.

De understryker också att länder med starka stödsystem – som effektiva registreringsprocesser, aktiva handelskamrar och bra start-up-program – tenderar att både locka fler entreprenörer och hålla fler företag vid liv.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

