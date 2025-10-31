Shein till Dagens PS: "Tar kritiken på allvar"

Konsumentorganisationer i Belgien, Danmark och Tyskland varnar för Temu och Shein.

Efter att ha köpt in och testat 162 vanliga varor som smycken, babyleksaker och USB-laddare från de två plattformarna, konstaterar de att två tredjedelar, 112 av varorna, inte klarar EU:s säkerhetskrav.

Av 54 leksaker för barn under tre år hade 30 säkerhetsbrister, 30 av dem allvarliga.

Två leksaker innehöll farliga kemikalier, en fem gånger över det tillåtna av cancerframkallande formaldehyd.

I ett annat fall gäller det det hormonstörande ämnet nonylfenoletyoxylat och när 54 smycken testades hade 3 halsband ”alarmerande höga halter” av tungmetallen kadmium, som misstänks vara cancerframkallande och kan skada njurarna.

8 500 gånger det tillåtna

Ett halsband inköpt hos Shein innehöll 8 500 gånger den lagstadgade gränsen för kadmium, ett annat halsband 7 500 gånger det tillåtna.

Slutsatsen för de tre ländernas konsumentorganisationen var given efter undersökningen.

De uppmanar alla föräldrar att sluta köpa leksaker via Shein eller Temu.

Nu svarar Shein på kritiken via Dagens PS. Robin Kiely, chef för Sheins kommunikation i Europa, Mellanöstern och Afrika, kontaktade Dagens PS efter artikeln för att påpeka att ”Shein tar produktsäkerhet på största allvar och är engagerat i att erbjuda säkra och pålitliga produkter”.

