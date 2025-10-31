Dagens PS
Shein till Dagens PS: "Tar kritiken på allvar"

Shein säger sig ta kritik om farliga leksaker på allvar
Handla inte här, uppmanar konsumenter i tre länder. Det handlar om Temu och Shein, Nu svarar Shein på kritiken och säger sig agera. (Foto: Emma-Sofia Olsson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Köp inte leksaker från Temu och Shein, är budskapet i en stor internationell rapport om produktsäkerhet. Nu svarar Shein via Dagens PS.

Konsumentorganisationer i Belgien, Danmark och Tyskland varnar för Temu och Shein.

Efter att ha köpt in och testat 162 vanliga varor som smycken, babyleksaker och USB-laddare från de två plattformarna, konstaterar de att två tredjedelar, 112 av varorna, inte klarar EU:s säkerhetskrav.

Av 54 leksaker för barn under tre år hade 30 säkerhetsbrister, 30 av dem allvarliga.

Två leksaker innehöll farliga kemikalier, en fem gånger över det tillåtna av cancerframkallande formaldehyd.

I ett annat fall gäller det det hormonstörande ämnet nonylfenoletyoxylat och när 54 smycken testades hade 3 halsband ”alarmerande höga halter” av tungmetallen kadmium, som misstänks vara cancerframkallande och kan skada njurarna.

Varningen: “Köp inte från Temu och Shein”. Dagens PS

8 500 gånger det tillåtna

Ett halsband inköpt hos Shein innehöll 8 500 gånger den lagstadgade gränsen för kadmium, ett annat halsband 7 500 gånger det tillåtna.

Slutsatsen för de tre ländernas konsumentorganisationen var given efter undersökningen.

De uppmanar alla föräldrar att sluta köpa leksaker via Shein eller Temu.

Nu svarar Shein på kritiken via Dagens PS. Robin Kiely, chef för Sheins kommunikation i Europa, Mellanöstern och Afrika, kontaktade Dagens PS efter artikeln för att påpeka att ”Shein tar produktsäkerhet på största allvar och är engagerat i att erbjuda säkra och pålitliga produkter”.

Varnar för billiga kläder från Kina: “Löjligt”. Dagens PS

112 av 162 varor från Temu och Shein klarade inte EU:s säkerhetskrav, när tre konsumentgrupper undersökte dem. (Foto: Jessica Gow/TT)
”Tog bort artiklar”

Kiely hävdar att Shein omedelbart efter att ha läst rapporten ”av försiktighetsskäl” tog bort artiklar ur sitt globala sortiment.

”Två av de berörda produkterna hade redan tagits bort från försäljning tidigare i år som ett resultat av våra egna säkerhetsgranskningar”, säger Kiely som säger att man även gjort ”egna tester på vissa produkter”.

”Att förtjäna och bibehålla våra konsumenters förtroende är av största vikt, och vi är helt engagerade i att säkerställa att de produkter vi erbjuder är säkra och uppfyller kraven”, säger Robin Kiely.

”Inte Sheins produkter”

Kommunikationschefen tvår också sina händer genom att hänvisa till att “alla testade produkter erbjöds till försäljning på Shein Marketplace av oberoende tredjepartsleverantörer.”

”Alla våra leverantörer är skyldiga att följa Sheins uppförandekod och säkerhetsstandarder, och måste också följa relevanta lagar och förordningar på de marknader där vi är verksamma”, hävdar Kiely.

”Som en del av protokollet agerar Shein omedelbart för att ta bort produkter som misstänks medan vi genomför en utredning.”

Hård smäll när USA stänger kryphål för Temu och Shein. Dagens PS

Svenska e-handeln slår larm: “Högsta siffran någonsin”. Dagens PS

