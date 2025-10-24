Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Han tog hem idrottens hetaste titel

Världens mest säljbara idrottare korad
Glad i dag. Ferrari-föraren Lewis Hamilton har inte bara sju F1-titlar utan nu även för andra gången titeln ”Mest säljbara idrottare”. (Foto: Fernando Llano/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

Det kan vara idrottens mest åtråvärda titel. Det kan också vara den svåraste att nå. Nu har F1-stjärnan Lewis Hamilton tagit hem den igen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Det fanns en tid när idrott bara var idrott och människor sprang, hoppade, kastade, spelade boll och sköt i väg puckar enbart för att det var kul.

Och ja, det är en för länge sedan svunnen tid vi talar om. Nu är den mest åtråvärda titeln värd guld, men inte i form av medaljer.

Det handlar om 50 MM. Eller ”Most Marketable Athlete”, en svåröversatt titel som möjligen kan få den svenska dräkten ”Mest säljbara idrottare”.

Sports Pro skapar listan över världens 50 mest säljbara idrottare och baserar titeln på tre kriterier: varumärkesstyrka, total potentiell marknad och ekonomi.

Tappar intäkter på 200 miljoner. Dagens PS

Hamilton etta igen

Nu har Sports Pro för andra gången placerat Formel 1-föraren Lewis Hamilton högst upp på prispallen och korar honom till världens mest säljbara idrottare 2025.

Det är 16:e året listan presenteras och i år finns 17 nationaliteter och 12 sporter representerade på listan över de 50 ekonomiskt mest attraktiva idrottarna.

För Hamiltons del är det en favorit i repris. Som fjärde idrottare tar han förstaplatsen en andra gång.

ANNONS

På topp 5-listan har han Simone Biles, Ilona Maher, Stephen Curry och Cristiano Ronaldo närmast efter sig.

Nästan lika glad. Den amerikanska gymnastik-ikonen Simone Biles, här på ett event i Buenos Aires tidigare under oktober. (Foto: Gustavo Garello/AP-TT)
ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
PS Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

04 okt. 2025

Bättre förr för Messi

Ska vi statistiknörda lite till är de andra tre som tagit 50MM-titeln två gånger amerikanska gymnastikikonen Simone Biles (2021 och 2024) samt fotbollsspelarna Lionel Messi (2020 och 2023) och Neymar (2012 och 2013).

När det gäller Messi har det för övrigt gått utför. Argentinaren, som numera bara drar in någon enstaka miljard på sitt harvande i amerikanska ligan, har halkat ner till plats 16 på listan.

Och undrar du om någon svensk finns på 50-listan så är svaret nej.

”En viktig barometer”

”Rankingen av de 50 mest marknadsförbara idrottarna har blivit en viktig barometer för sportbranschen och erbjuder en ovärderlig ögonblicksbild av hur världens ledande idrottare formar sina kommersiella profiler och varumärkesinflytande varje år”, säger Michael Long, med det uttalandet närmast onödigt att presentera som chef hos Sports Pro.

MM50 – Mest säljbara idrottarna 2025

ANNONS

1. Lewis Hamilton

2. Simone Biles

3. Ilona Maher

4. Stephen Curry

5. Cristiano Ronaldo

6. Neymar

7. Caitlin Clark

8. LeBron James

9. Giannis Antetokounmpo

ANNONS

10. Coco Gauff

(Källa: Sports Pro)

Betald per centimeter – med en miljon. Dagens PS

Vasaloppet – blåbär är inget blåbär. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
IdrottMotorsport
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS