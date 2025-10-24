Det kan vara idrottens mest åtråvärda titel. Det kan också vara den svåraste att nå. Nu har F1-stjärnan Lewis Hamilton tagit hem den igen.
Han tog hem idrottens hetaste titel
Det fanns en tid när idrott bara var idrott och människor sprang, hoppade, kastade, spelade boll och sköt i väg puckar enbart för att det var kul.
Och ja, det är en för länge sedan svunnen tid vi talar om. Nu är den mest åtråvärda titeln värd guld, men inte i form av medaljer.
Det handlar om 50 MM. Eller ”Most Marketable Athlete”, en svåröversatt titel som möjligen kan få den svenska dräkten ”Mest säljbara idrottare”.
Sports Pro skapar listan över världens 50 mest säljbara idrottare och baserar titeln på tre kriterier: varumärkesstyrka, total potentiell marknad och ekonomi.
Tappar intäkter på 200 miljoner. Dagens PS
Hamilton etta igen
Nu har Sports Pro för andra gången placerat Formel 1-föraren Lewis Hamilton högst upp på prispallen och korar honom till världens mest säljbara idrottare 2025.
Det är 16:e året listan presenteras och i år finns 17 nationaliteter och 12 sporter representerade på listan över de 50 ekonomiskt mest attraktiva idrottarna.
För Hamiltons del är det en favorit i repris. Som fjärde idrottare tar han förstaplatsen en andra gång.
På topp 5-listan har han Simone Biles, Ilona Maher, Stephen Curry och Cristiano Ronaldo närmast efter sig.
Bättre förr för Messi
Ska vi statistiknörda lite till är de andra tre som tagit 50MM-titeln två gånger amerikanska gymnastikikonen Simone Biles (2021 och 2024) samt fotbollsspelarna Lionel Messi (2020 och 2023) och Neymar (2012 och 2013).
När det gäller Messi har det för övrigt gått utför. Argentinaren, som numera bara drar in någon enstaka miljard på sitt harvande i amerikanska ligan, har halkat ner till plats 16 på listan.
Och undrar du om någon svensk finns på 50-listan så är svaret nej.
”En viktig barometer”
”Rankingen av de 50 mest marknadsförbara idrottarna har blivit en viktig barometer för sportbranschen och erbjuder en ovärderlig ögonblicksbild av hur världens ledande idrottare formar sina kommersiella profiler och varumärkesinflytande varje år”, säger Michael Long, med det uttalandet närmast onödigt att presentera som chef hos Sports Pro.
MM50 – Mest säljbara idrottarna 2025
1. Lewis Hamilton
2. Simone Biles
3. Ilona Maher
4. Stephen Curry
5. Cristiano Ronaldo
6. Neymar
7. Caitlin Clark
8. LeBron James
9. Giannis Antetokounmpo
10. Coco Gauff
(Källa: Sports Pro)
Betald per centimeter – med en miljon. Dagens PS
Vasaloppet – blåbär är inget blåbär. Dagens PS
Han tog hem idrottens hetaste titel
