Han tog hem idrottens hetaste titel

Det fanns en tid när idrott bara var idrott och människor sprang, hoppade, kastade, spelade boll och sköt i väg puckar enbart för att det var kul.

Och ja, det är en för länge sedan svunnen tid vi talar om. Nu är den mest åtråvärda titeln värd guld, men inte i form av medaljer.

Det handlar om 50 MM. Eller ”Most Marketable Athlete”, en svåröversatt titel som möjligen kan få den svenska dräkten ”Mest säljbara idrottare”.

Sports Pro skapar listan över världens 50 mest säljbara idrottare och baserar titeln på tre kriterier: varumärkesstyrka, total potentiell marknad och ekonomi.

Hamilton etta igen

Nu har Sports Pro för andra gången placerat Formel 1-föraren Lewis Hamilton högst upp på prispallen och korar honom till världens mest säljbara idrottare 2025.

Det är 16:e året listan presenteras och i år finns 17 nationaliteter och 12 sporter representerade på listan över de 50 ekonomiskt mest attraktiva idrottarna.

För Hamiltons del är det en favorit i repris. Som fjärde idrottare tar han förstaplatsen en andra gång.

På topp 5-listan har han Simone Biles, Ilona Maher, Stephen Curry och Cristiano Ronaldo närmast efter sig.