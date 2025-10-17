Tappar intäkter på 200 miljoner

Att det går uselt på planen för svensk landslagsfotboll, åtminstone på herrsidan, lär inte ha undgått någon.

För att jämföra med övriga delar av näringslivet innebar det i veckan att vd på herrsidan, dansken Jon Dahl Tomasson fick sparken av en enig bolagsstyrelse.

Nu kommer nya smällar mot svensk fotboll och då är det smällar av avgörande, ekonomisk karaktär.

Expressen avslöjar att damfotbollens elitorganisation, Elitfotboll dam, förlorar sin huvudpartner Svenska spel efter nästa säsong.

Vill inte förlänga

Svenska spel har meddelat att man inte vill förlänga avtalet, bekräftar fotbollförbundet.

”Svenska spel har meddelat EFD att man inte avser att förlänga avtalet när det går ut om ett drygt år”, skriver generalsekreteraren Jenny Hermansson i ett sms till Expressen.

Ända sedan 2009 har det svenska spelbolaget varit Elitfotboll dams, EFD, viktigaste samarbetspartner.

Så sent som i december 2023 gick parterna ut och berättade att man förnyat sitt avtal.

Då hade det tidigare avtalet med Svenska spel, tecknat 2018 och värt 145 miljoner kronor, löpt ut.

