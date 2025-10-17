Svenska spel hoppar av som sponsor för svensk damfotboll. Samtidigt lämnar herrarnas storsponsor Unibet och fotbollen tappar stora pengar.
Tappar intäkter på 200 miljoner
Att det går uselt på planen för svensk landslagsfotboll, åtminstone på herrsidan, lär inte ha undgått någon.
För att jämföra med övriga delar av näringslivet innebar det i veckan att vd på herrsidan, dansken Jon Dahl Tomasson fick sparken av en enig bolagsstyrelse.
Nu kommer nya smällar mot svensk fotboll och då är det smällar av avgörande, ekonomisk karaktär.
Expressen avslöjar att damfotbollens elitorganisation, Elitfotboll dam, förlorar sin huvudpartner Svenska spel efter nästa säsong.
Avgjort: De får pengarna efter 15 år. Dagens PS
Vill inte förlänga
Svenska spel har meddelat att man inte vill förlänga avtalet, bekräftar fotbollförbundet.
”Svenska spel har meddelat EFD att man inte avser att förlänga avtalet när det går ut om ett drygt år”, skriver generalsekreteraren Jenny Hermansson i ett sms till Expressen.
Ända sedan 2009 har det svenska spelbolaget varit Elitfotboll dams, EFD, viktigaste samarbetspartner.
Så sent som i december 2023 gick parterna ut och berättade att man förnyat sitt avtal.
Då hade det tidigare avtalet med Svenska spel, tecknat 2018 och värt 145 miljoner kronor, löpt ut.
Bekräftar att det är över
Avtalet förlängdes då men efter 2026 är samarbetet definitivt över och svensk damfotboll står utan sin viktigaste sponsor och största avtal.
”Elitfotboll Dam och Svenska Spel har under lång tid haft ett framgångsrikt och nära samarbetsavtal. Det nuvarande avtalet sträcker sig över 2026 och Svenska Spel har meddelat EFD att man inte avser att förlänga det avtalet när det går ut om ett drygt år”, skriver Jenny Hermansson till Expressen.
Tidigare i år avvisade damernas elitorganisation ett förslag från amerikanska finansiären Women´s Football Group eftersom det gav för lite pengar, gällde för lång tid och mötte ett stort motstånd från svenska damklubbar.
Sämre tv- och spelavtal
Även på herrsidan väntar problem på sponsorsidan på sikt, rapporterar Fotbollskanalen.
När det gäller sändningsrättigheterna för allsvenskan och superettan slöt Svensk elitfotboll förra året ett avtal med TV4 för åren 2026-2031.
Avtalet är enligt Fotbollskanalen värt ungefär 480 miljoner kronor per år och kan stiga till 500.
Det är ändå lägre än de 570 miljoner kronor Discovery betalar 2025 och ger alltså rimligen lägre belopp även till klubbarna.
Även avtalet på herrsidan med spelbolaget Unibet, som tvingat svenska klubbar att hämningslöst propagera för ökat spelande inte minst under matcherna, löper ut 2025.
Avtalet är värt 150 miljoner kronor och enligt uppgift kommer ett nytt avtal inte alls att nå de nivåerna. I stället kan det hamna på 60-90 miljoner om året.
Det innebär totalt ett inkomsttapp på 150-200 miljoner kronor för herrarnas allsvenska och superettan från och med 2026, något som lär slå både mot förbund och elitklubbar.
Vasaloppet – blåbär är inget blåbär. Dagens PS
Professionell betting – en karriär som bygger på strategi och beräkningar. E55
Börsnoteringsfönstret har efter flera tröga år återigen öppnats på vid gavel. Och Stockholmsbörsen fullständigt krossar övriga Europa när det gäller förmågan att lista nya bolag. "Stockholm har lockat 53 procent av alla större europeiska börsnoteringar 2025 sett till transaktionsmarknadsvärde, totalt 6,7 miljarder US dollar", säger Anna Boqvist, Head of ECM på DNB Carnegie, som bakom …