Betald per centimeter – med en miljon

Ukrainaren Sergej Bubka satte 35 världsrekord i stavhopp, inomhus och utomhus, och är en legend, samt naturligtvis en inspirationskälla för dagens dominant, Armand Duplantis.

På flera sätt.

Den unge amerikanen valde att gå i sin mors svenska fotspår i stället för i sin fars amerikanska och tävla för Sverige, då med det uttalade skälet att det var svårare att klara de amerikanska uttagningarna.

Duplantis far, Greg Duplantis, var för övrigt också stavhoppare, med 5,80 som personligt rekord, och tävlade faktiskt mot Bubka.

Miljonär, centimeter för centimeter

Sergej Bubka hade, bland många andra speciella drag, egenheten att höja rekordet med 1 centimeter åt gången.

Orsaken? Sponsorkontrakt som var skrivna så att det lönade sig rejält när Bubka satte världsrekord. Det var alltså direkt korkat att öka på rekordet mer än nödvändigt.

Nu går Armand Duplantis vidare även i de fotspåren. När ”Mondo” tog VM-guld och samtidigt hoppade 6,30 i Tokyo var det hans 14:e världsrekord.

”Det blir dramatiskt, men det var inte meningen. Jag lovar att jag ville slå världsrekordet i första försöket men det blir faktiskt lite mer kul och dramatiskt när jag gör det i sista”, förklarade han i SVT:s sändning.