Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Betald per centimeter – med en miljon

Höjer rekordet med 1 cm och tjänar 1 miljon
På väg mot höjderna. Armand Duplantis slog världsrekord i VM-finalen i Tokyo, hans 14:e i ordningen, och blir rikligt belönad på flera sätt. (Foto: Louis Delmotte/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Har du någon gång undrat varför Armand Duplantis bara lägger på 1 centimeter på sin tidigare världsrekordhöjd? Då kan du sluta undra nu.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Ukrainaren Sergej Bubka satte 35 världsrekord i stavhopp, inomhus och utomhus, och är en legend, samt naturligtvis en inspirationskälla för dagens dominant, Armand Duplantis.

På flera sätt.

ANNONS

Den unge amerikanen valde att gå i sin mors svenska fotspår i stället för i sin fars amerikanska och tävla för Sverige, då med det uttalade skälet att det var svårare att klara de amerikanska uttagningarna.

Duplantis far, Greg Duplantis, var för övrigt också stavhoppare, med 5,80 som personligt rekord, och tävlade faktiskt mot Bubka.

Så mycket tjänar Armand Duplantis på världsrekordet. Dagens PS

Miljonär, centimeter för centimeter

Sergej Bubka hade, bland många andra speciella drag, egenheten att höja rekordet med 1 centimeter åt gången.

Orsaken? Sponsorkontrakt som var skrivna så att det lönade sig rejält när Bubka satte världsrekord. Det var alltså direkt korkat att öka på rekordet mer än nödvändigt.

Nu går Armand Duplantis vidare även i de fotspåren. När ”Mondo” tog VM-guld och samtidigt hoppade 6,30 i Tokyo var det hans 14:e världsrekord.

ANNONS

”Det blir dramatiskt, men det var inte meningen. Jag lovar att jag ville slå världsrekordet i första försöket men det blir faktiskt lite mer kul och dramatiskt när jag gör det i sista”, förklarade han i SVT:s sändning.

Föregångaren. Sergej Bubka satte 35 världsrekord i stavhopp, inomhus och utomhus, och såg till att höja i lagom takt utifrån sponsoravtalen. (Foto: Eric Draper/AP-TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

1 centimeter = 1 miljon

Världsrekord ger Duplantis 100 000 dollar, ungefär miljon kronor, eftersom det är vad som utfaller ut sponsoravtal när han slår ett sådant.

Att vinna VM och sätta världsrekord lönar sig dessutom lite extra. Förutom miljonen via sponsorkontrakt, belönar internationella friidrottsförbundet individuella VM-guldmedaljörer med 70 000 dollar, drygt 650 000 svenska kronor.

Lågt odds på att 6,31 är nästa

14 världsrekord hittills är alltså 14 miljoner kronor in i plånboken – och en god anledning till att inte be funktionärerna om att höja ribban 2 centimeter i stället för 1 varje gång….

Ska vi gissa att det blir fler världsrekord från Armand Duplantis? Och att nästa blir på 6,31)

Armand Duplantis världsrekord

ANNONS

6,17 m – 8 februari 2020 – Toruń, Polen

6,18 m – 15 februari 2020 – Glasgow, Skottland

6,19 m – 7 mars 2022 – Belgrad, Serbien

6,20 m – 20 mars 2022 – Belgrad, Serbien

6,21 m – 24 juli 2022 – Eugene, USA

6,22 m – 25 februari 2023 – Clermont-Ferrand, Frankrike

6,23 m – 17 september 2023 – Eugene, USA

6,24 m – 20 april 2024 – Xiamen, Kina

6,25 m – 6 augusti 2024 – Paris, Frankrike

ANNONS

6,26 m – 25 augusti 2024 – Chorzów, Polen

6,27 m – 28 februari 2025 – Clermont-Ferrand, Frankrike

6,28 m – 15 juni 2025 – Stockholm, Sverige

6,29 m – 12 augusti 2025 – Budapest, Ungern

6,30 m – 15 september 2025 – Tokyo, Japan

(Källa: Wikipedia)

Golf förlänger livet med 3,9 år visar ny forskning – hit går guldet. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
SportSverigeVärldsrekord
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Ledarskapsevent - Beteendeförändring 
Astrakan logo

Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.

 Läs mer och boka
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS