Halv miljard ska förbättra tågtrafiken

Halv miljard för bättre järnväg men företag bekymrade
Rottneros-chefen Lennart Eberleh, här mitt i ”varulagret”, påpekar att de kraftigt höjda godsavgifterna på järnväg kan få företag att välja vägtransporter. (Foto: Pressbild)
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Nu har Trafikverket genomfört upphandlingen kring Fryksdalsbanan. Det hälsas med glädje av det regionala näringslivet.

Under förra veckan var det avgörandets stund i Trafikverkets stora upphandling av spår- och växelbyte mellan Kil och Torsby på Fryksdalsbanan.

Den 82 kilometer långa linjen är sliten och stora delar av järnvägsanläggningen behöver byggas ut.

Bland annat är banan i dag oelektrifierad och det saknas fjärrstyrd trafikledning.

Tre anbud – lägsta 538 miljoner

Nu har Trafikverket handlat upp en totalentreprenad för arbetet, där byte av 70 kilometer räls och två växlar ingår.

Tre bolag lade anbud – Nyab Mälardalen, Infranord och Infrakraft – skriver Byggindustrin.

Skillnaderna på buden ekonomiskt var anmärkningsvärt stor. Det högsta budet låg drygt 47 procent över det lägsta.

Infranord hade det lägsta anbudet på 504,47 miljoner kronor, Infrakraft Sverige var nära med sina 538,96 miljoner medan det i särklass dyraste budet på 742,14 miljoner kronor kom från Nyab Mälardalen AB.

Infranord tilldelas följaktligen kontraktet även om beslutet ännu inte formellt trätt i kraft.

Vackert och fridfullt? Men stiltjen här i Rottneros får inte bero på att logistik och transporter inte håller mottet, konstaterar Rottneros vd. (Foto: Christer Höglund/TT)
Therese Af Kleen, Almi
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

02 okt. 2025
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

01 okt. 2025

Stora problem för timmer

I Värmland har Rottneros haft stora problem med godstrafik och kostnader för en. Vid årsskiftet höjdes banavgifterna rejält.

”Ska man dra det väldigt långt kan det bli svårt för oss att bedriva verksamheten där vi är i dag”, säger koncernchefen Lennart Eberleh hos NWT.

Banavgifterna för godståg i Sverige ökade med drygt 30 procent i december 2024.

”Ungefär hälften av det vi producerar i Rottneros bruk går längs Fryksdalsbanan, främst till Göteborg. Det är färdig produkt, sen har vi även en del råvaror, timmer och massaved som går med tåg till Sydsverige”, berättar Lennart Eberleh.

Kan göra att man flyttar

”Det är en väsentlig del, både ekonomiskt och i volym. Vi producerar ungefär 150 000 ton massa i Rottneros Bruk, av det räknar jag med att hälften går med tåg till Göteborg”, säger Eberleh.

Höjningen vid årsskiftet kan leda till att många väljer att flytta sina godstransporter från järnväg till väg, menar man.

”Samhällsekonomiskt ser jag stora nackdelar; det ökar trafiktätheten och det är dåligt för miljön. Tåg är det bästa alternativet, det är kostnadseffektivt, håller sig borta från vägen och är mycket mindre miljöbelastat. Det är viktigt att tågtrafiken är konkurrenskraftig”, sammanfattar Rottneros-chefen.

LogistikPapper & SkogsindustriTransporterVärmland
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

