Halv miljard ska förbättra tågtrafiken

Under förra veckan var det avgörandets stund i Trafikverkets stora upphandling av spår- och växelbyte mellan Kil och Torsby på Fryksdalsbanan.

Den 82 kilometer långa linjen är sliten och stora delar av järnvägsanläggningen behöver byggas ut.

Bland annat är banan i dag oelektrifierad och det saknas fjärrstyrd trafikledning.

Uppblåst EU-projekt – luftskepp kartlägger svenska skogar. Dagens PS

Tre anbud – lägsta 538 miljoner

Nu har Trafikverket handlat upp en totalentreprenad för arbetet, där byte av 70 kilometer räls och två växlar ingår.

Tre bolag lade anbud – Nyab Mälardalen, Infranord och Infrakraft – skriver Byggindustrin.

Skillnaderna på buden ekonomiskt var anmärkningsvärt stor. Det högsta budet låg drygt 47 procent över det lägsta.

Infranord hade det lägsta anbudet på 504,47 miljoner kronor, Infrakraft Sverige var nära med sina 538,96 miljoner medan det i särklass dyraste budet på 742,14 miljoner kronor kom från Nyab Mälardalen AB.

ANNONS

Infranord tilldelas följaktligen kontraktet även om beslutet ännu inte formellt trätt i kraft.

Guld men inga gröna skogar. Dagens PS