Uppblåst EU-projekt - luftskepp kartlägger svenska skogar

Ett tolv meter långt luftskepp har just gjort sin jungfrufärd över skogarna i Sundsvall, skriver Skogsaktuellt.

Farkosten är en del i ett EU-projekt som ska samla in information om enskilda träd ”för att effektivisera värdekedjan hela vägen från skog till industri”.

En första demoflygning genomfördes i samarbete mellan den finska luftskeppstillverkaren Kelluu och Sundsvalls kommun.

Skeppet, fyllt med vätgas och enligt uppgift tystgående, kan flyga utan förare i tolv timmar och både följa en förprogrammerad rutt eller styras från marken.

Skapar digital tvilling

Luftskeppets utrustning skannar skogen och enligt Robert Östholm, presschef hos SCA, är tanken att skapa en så kallad digital tvilling, en modell som kan bidra med information.

Likartade uppgifter görs i dag i vissa fall med hjälp av drönare, men fördelen med luftskeppet är att det kan vara i luften betydligt längre än en drönare.

”Det kan täcka betydligt mer vidsträckta områden än en drönare och tål även stark kyla och klarar regn och rusk betydligt bättre än drönare”, säger Aleksi Kontu hos Kelluu till SVT Västernorrland med framtoningen hos en bilhandlare.

