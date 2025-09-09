Dagens PS
Uppblåst EU-projekt - luftskepp kartlägger svenska skogar

Luftskepp ska kartlägga Sundsvall
Luftskeppet kan förprogrammeras och fjärrstyras och har en maximal flygtid på tolv timmar. Nu ska det kartlägga Sundvall. (Foto: Niklas Andersson/Sundsvalls kommun)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

Det kan vara historiens mest uppblåsta EU-projekt. Ett tolv meter långt luftskepp ska kartlägga skogarna utanför Sundsvall.

Ett tolv meter långt luftskepp har just gjort sin jungfrufärd över skogarna i Sundsvall, skriver Skogsaktuellt.

Farkosten är en del i ett EU-projekt som ska samla in information om enskilda träd ”för att effektivisera värdekedjan hela vägen från skog till industri”.

En första demoflygning genomfördes i samarbete mellan den finska luftskeppstillverkaren Kelluu och Sundsvalls kommun.

Skeppet, fyllt med vätgas och enligt uppgift tystgående, kan flyga utan förare i tolv timmar och både följa en förprogrammerad rutt eller styras från marken.

Skapar digital tvilling

Luftskeppets utrustning skannar skogen och enligt Robert Östholm, presschef hos SCA, är tanken att skapa en så kallad digital tvilling, en modell som kan bidra med information.

Likartade uppgifter görs i dag i vissa fall med hjälp av drönare, men fördelen med luftskeppet är att det kan vara i luften betydligt längre än en drönare.

”Det kan täcka betydligt mer vidsträckta områden än en drönare och tål även stark kyla och klarar regn och rusk betydligt bättre än drönare”, säger Aleksi Kontu hos Kelluu till SVT Västernorrland med framtoningen hos en bilhandlare.

Skeppet är tolv meter långt, här vid sin premiärflygning över Sundsvall. Nu ska det spela en viktig roll i ett EU-projekt för tre länder. (Foto: Niklas Andersson/Sundsvalls kommun)
Fyra år långt projekt

Det EU-projekt luftskeppet emanerar ur heter Singletree och startade i höstas. Det ska pågå i fyra år och lära oss hur skogens värdekedjor kan optimeras via information om enskilda träd i kombination med AI och fjärranalys.

”Jag är övertygad om att de steg vi tar nu kommer att leda till mycket stora förändringar i hur vi sköter skogen, organiserar skogsförvaltning och utför skogsforskning. Projektet är nu vid en punkt där vi kommer att se de första resultaten”, säger Rasmus Aastrup, forskningschef hos Nibio, Norskt institut för bioekonomi, som samordnar arbetet.

Sverige, Schweiz och Spanien

SCA (börskurs SCA) är en av de tre skogsägare som ingår i projektet. De andra två finns i Schweiz och Spanien och olikheterna i skogsmiljöer visar hur viktigt det är att inte dra alla Europas skogar över en kam, menar SCA med ett möjligen något illa valt bildspråk.

”Projektet visar med stor tydlighet hur stora skillnader det är på skog och skogsbruk inom EU, och det är viktigt att det kommer fram. Våra skogar här i norra Europa med ett fåtal trädslag går inte att jämföra med skogar i andra EU-länder som kan ha 50 olika trädslag. Det påverkar också valet av skogsbruksmetoder”, påpekar Magnus Bergman, chef för teknik och digitalisering hos SCA Skog. 

EUSCASkogSkogsbolagSundsvall
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

