Bolag som leds av sin grundare har ungefär dubbelt så många oegentligheter som andra börsbolag, visar en ny studie av amerikanska storbolag. Har grundaren en stark nummer två vid sin sida blir oegentligheterna betydligt färre.
Grundarledda bolag har dubbelt så många oegentligheter – nummer två är bromsen
Bradley Hendricks vid University of North Carolina och två kollegor vid Arizona State University följde 504 bolag i S&P 1500-indexet i tretton år, från 2008 till 2020.
Forskarna mätte rapporterade oegentligheter med databasen RepRisk, som söker igenom mer än 150 000 offentliga källor efter uppgifter om bedrägerier, korruption, missförhållanden i arbetsmiljön och annat. Studien har publicerats i Journal of Applied Psychology, och forskarna beskriver den i Harvard Business Review den här veckan.
Oegentligheterna begås för bolagets skull
Studien gäller oegentligheter som begås för att gynna bolaget. Grundare får sina anställda att undanhålla information, överdriva eller bryta regler oftare än rekryterade vd:ar gör, enligt University of North Carolinas sammanfattning.
I en andra delstudie besvarade 217 grundare en enkät vid tre tillfällen. Grundare som identifierar sig starkt med sitt bolag börjar se resultatet som det enda som räknas, och då blir det lättare att rättfärdiga att de anställda tar genvägar. Forskarna liknar bandet vid föräldraskap och hänvisar till en hjärnavbildningsstudie där entreprenörer som tänkte på sitt bolag hade en hjärnaktivitet som liknade föräldrars när de tänker på sina barn.
Enkäten pekar också på en överlevnadsinstinkt från de första åren som kan sitta kvar långt efter att bolaget har etablerat sig. Den kan få en hängiven grundare att skydda bolagets viktigaste intäkter även när det kräver genvägar.
Som exempel på instinkten tar forskarna Nvidias grundare och vd Jensen Huang. Han har i decennier sagt att bolaget bara är 30 dagar från att gå i konkurs.
Nummer två bromsar
Huang leder Nvidia med omkring 60 chefer under sig och utan någon nummer två, och det är just den rollen som skilde de grundarledda bolagen åt i studien. Där grundaren hade en operativ chef eller motsvarande nummer två vid sin sida blev oegentligheterna betydligt färre, medan rollen inte gjorde någon skillnad i bolag med en rekryterad vd. De flesta grundarledda bolagen i studien hade en sådan person.
Forskarna förklarar det med att grundaren tänker igenom besluten noggrannare när de måste motiveras inför en kompetent nummer två, som inte identifierar sig lika starkt med bolaget som grundaren gör. Nummer två sköter oftast den dagliga verksamheten, och därför passerar grundarens order någon som kan ifrågasätta eller ändra dem innan de når de anställda.
”I grundarledda bolag kan order gå snabbt genom organisationen. Grundarna har auktoritet, de har karisma och saker händer fort”, säger Bradley Hendricks. ”Vår forskning tyder på att en kompetent nummer två kan bromsa den farten, dämpa riskfyllda impulser och hålla bolaget på kurs.”
Styrelsen ska kunna peka ut personen
”Ledamöter i grundarledda bolag bör kunna namnge den person i bolaget som kan säga emot grundaren och ändå behålla jobbet”, skriver forskarna i Harvard Business Review.
Det ansvaret ligger på styrelsen även i Sverige, där aktiebolagslagen kräver att ett publikt bolag har en ordförande som inte är vd men lämnar frågan om nummer två öppen. Styrelsen får utse en vice vd, men den måste inte.
”Styrelser bör se till att den rollen finns tidigt, innan problemen tvingar fram den”, säger Bradley Hendricks.
Personen måste också vara oberoende av grundaren, betonar forskarna, och de pekar på Theranos. Där hade grundaren och hennes operativa chef en hemlig kärleksrelation, och båda dömdes senare för bedrägeri. Därför vill forskarna att styrelsen ska vara med och välja nummer två och att personen regelbundet ska kunna träffa styrelsen utan att grundaren är med.