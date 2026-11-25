Forskarna mätte rapporterade oegentligheter med databasen RepRisk, som söker igenom mer än 150 000 offentliga källor efter uppgifter om bedrägerier, korruption, missförhållanden i arbetsmiljön och annat. Studien har publicerats i Journal of Applied Psychology, och forskarna beskriver den i Harvard Business Review den här veckan.

Oegentligheterna begås för bolagets skull

Studien gäller oegentligheter som begås för att gynna bolaget. Grundare får sina anställda att undanhålla information, överdriva eller bryta regler oftare än rekryterade vd:ar gör, enligt University of North Carolinas sammanfattning.

I en andra delstudie besvarade 217 grundare en enkät vid tre tillfällen. Grundare som identifierar sig starkt med sitt bolag börjar se resultatet som det enda som räknas, och då blir det lättare att rättfärdiga att de anställda tar genvägar. Forskarna liknar bandet vid föräldraskap och hänvisar till en hjärnavbildningsstudie där entreprenörer som tänkte på sitt bolag hade en hjärnaktivitet som liknade föräldrars när de tänker på sina barn.

Enkäten pekar också på en överlevnadsinstinkt från de första åren som kan sitta kvar långt efter att bolaget har etablerat sig. Den kan få en hängiven grundare att skydda bolagets viktigaste intäkter även när det kräver genvägar.

Som exempel på instinkten tar forskarna Nvidias grundare och vd Jensen Huang. Han har i decennier sagt att bolaget bara är 30 dagar från att gå i konkurs.