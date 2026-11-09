Vd-krisen skakar AI-jätten – här är frågan alla ställer sig

Huang har erkänt en otrohetsaffär men uppger att han inte känt till kvinnans misstänkta kopplingar. Styrelsen säger att den inte har anledning att tro att företagshemligheter eller att USA:s nationella säkerhet har äventyrats.

Utredningen har ändå satt hans framtid i bolaget under lupp. Enligt Reuters har oron redan satt avtryck på aktiemarknaden. Nvidias aktie föll mer än 6 procent i Frankfurt efter beskedet om utredningen.

Saknar en självklar efterträdare

En av de stora frågorna är vem som skulle kunna ersätta Huang om han tvingas lämna vd-posten.

Enligt Techcrunch har Nvidia ingen tydlig intern efterträdare. Huang har byggt en ovanligt platt organisation med omkring 60 direktrapporterande medarbetare. Det gör det svårt att identifiera vem som skulle kunna ta över ledningen.

Yale-professorn Jeffrey Sonnenfeld bedömer att Huangs möjligheter att sitta kvar är ungefär 50–50. Han pekar på att Nvidia är så starkt förknippat med sin grundare att det saknas tydliga jämförelser med andra vd-kriser.