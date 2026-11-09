Jensen Huang har lett Nvidia i 33 år och blivit ansiktet utåt för den globala AI-boomen. Nu växer frågetecknen kring hans framtid. Men vem skulle egentligen kunna ta över världens högst värderade chipbolag?
Vd-krisen skakar AI-jätten – här är frågan alla ställer sig
Nvidias styrelse har inlett en oberoende utredning efter uppgifterna om vd Jensen Huangs relation med en kvinna som amerikansk underrättelsetjänst misstänker har kopplingar till Kinas säkerhetstjänst.
Huang har erkänt en otrohetsaffär men uppger att han inte känt till kvinnans misstänkta kopplingar. Styrelsen säger att den inte har anledning att tro att företagshemligheter eller att USA:s nationella säkerhet har äventyrats.
Utredningen har ändå satt hans framtid i bolaget under lupp. Enligt Reuters har oron redan satt avtryck på aktiemarknaden. Nvidias aktie föll mer än 6 procent i Frankfurt efter beskedet om utredningen.
Saknar en självklar efterträdare
En av de stora frågorna är vem som skulle kunna ersätta Huang om han tvingas lämna vd-posten.
Enligt Techcrunch har Nvidia ingen tydlig intern efterträdare. Huang har byggt en ovanligt platt organisation med omkring 60 direktrapporterande medarbetare. Det gör det svårt att identifiera vem som skulle kunna ta över ledningen.
Yale-professorn Jeffrey Sonnenfeld bedömer att Huangs möjligheter att sitta kvar är ungefär 50–50. Han pekar på att Nvidia är så starkt förknippat med sin grundare att det saknas tydliga jämförelser med andra vd-kriser.
Investerarna splittrade
Bland investerarna går åsikterna isär. Shaun Maguire, partner på riskkapitalbolaget Sequoia Capital, anser att Huang gjort ett allvarligt misstag men varnar för konsekvenserna av att avsätta honom.
”Jensen är oersättlig för Amerikas ledarskap inom AI”, skriver Maguire på X.
Gary Black på The Future Fund gör en annan bedömning.
”Jag tvivlar på att Jensen Huang kommer att kunna fortsätta som vd för Nvidia”, skriver han i ett inlägg på X och varnar för att investerare kan börja minska sina innehav.
Dan Ives på Yorkville Ives & Co. ser också en risk för aktieägarna.
”Det skulle öka risken i aktien eftersom han är så viktig för Nvidias historia och globala strategi”, säger han till Reuters.
Nvidias styrelse har hittills uttryckt fortsatt förtroende för Huang och hans ledningsgrupp. Bolaget uppger att vd:n är fast besluten att fortsätta leda verksamheten utan avbrott.
Nästa viktiga hållpunkt för aktieägarna blir delårsrapporten den 17 november. Då väntas marknaden också söka besked om hur utredningen påverkar bolagets ledning och verksamhet.
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