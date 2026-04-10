Grova ekobrottslingar fick köpa välfärdsbolag

En strippklubbsägare togs dessutom in som lärare på Svea Partners gymnasieskola för att undervisa eleverna om företagande, matematik och juridik.

Då, som nu, är det Ekot som granskat och rapporterar om välfärdskoncernens kopplingar till brottsdömda.

Välfärdsbolag i händerna på kriminella

Utåt heter det att företaget, som bedriver en rad skattefinansierade verksamheter som tandvård, familjehem och vårdbemanning, vill göra samhällsnytta och arbeta hållbart. Men nu berättar Sveriges Radio om fler komprimerande uppgifter för välfärdskoncernen.

Flera dotterbolag har sålts till aktörer som pekats ut för inblandning i bedrägerihärvor och grov ekonomisk brottslighet.

Den affärspartner som var föremål för polisutredning för penningtvätt och luftfakturor var vd och ägare i bolaget som pekats ut för grova ekobrott. Personen i fråga dömdes till fängelse och näringsförbud och lämnade i samband med det sina uppdrag.

