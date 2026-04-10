Ordföranden för välfärdskoncernen som gjort affärer med ekobrottslingar hävdar att han varit ovetande om deras grova ekonomiska kriminalitet.
Grova ekobrottslingar fick köpa välfärdsbolag
Det är inte första gången välfärdskoncernen Svea Partners är i blåsväder. Tidigare har det avslöjats att nära affärssamarbete skett med en företrädare för ett bolag som då var under polisutredning för grov ekonomisk brottslighet med penningtvätt och luftfakturor.
En strippklubbsägare togs dessutom in som lärare på Svea Partners gymnasieskola för att undervisa eleverna om företagande, matematik och juridik.
Då, som nu, är det Ekot som granskat och rapporterar om välfärdskoncernens kopplingar till brottsdömda.
Välfärdsbolag i händerna på kriminella
Utåt heter det att företaget, som bedriver en rad skattefinansierade verksamheter som tandvård, familjehem och vårdbemanning, vill göra samhällsnytta och arbeta hållbart. Men nu berättar Sveriges Radio om fler komprimerande uppgifter för välfärdskoncernen.
Flera dotterbolag har sålts till aktörer som pekats ut för inblandning i bedrägerihärvor och grov ekonomisk brottslighet.
Den affärspartner som var föremål för polisutredning för penningtvätt och luftfakturor var vd och ägare i bolaget som pekats ut för grova ekobrott. Personen i fråga dömdes till fängelse och näringsförbud och lämnade i samband med det sina uppdrag.
Ansvarig för affärerna lägger locket på
Det var först då som Svea Partners avbröt sitt samarbete med affärspartnern.
Ali Ghafori, ordförande för Svea Partners, vill inte låta sig intervjuas av Ekot om de besvärande omständigheterna. I ställer skriver han att företaget inte känt till den aktuella affärspartnerns kriminella förehavanden förrän efter domen.
Granskningen visar dock att Svea Partners, som redan nämnts, gjort affärer med flera misstänkta ekobrottslingar.
”I ett fall blev den nya registrerade ägaren en person som redan då var misstänkt för grovt penningtvättbrott i en utredning som fortfarande pågår. I två andra fall får bolagen nya registrerade företrädare som bland annat kan kopplas till en härva med misstänkta bedrägeribolag i Karlskoga”, framgår det.
Påstår att inblandade blivit id-kapade
Ali Ghafori duckar frågor om varför väldsfärdskoncernen sålt bolag till grova ekobrottslingar. Han hänvisar alla frågor om det till köparna.
Två anhöriga som uttalar sig hävdar att ägarna utsatts för id-kapningar och inte haft något med bolagen att göra.
