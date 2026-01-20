Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Gör storinvestering i 3D-printing

Storsatsning på 3D-printing bland annat för försvarsindustrin
Peges i Ljusdal gör en storsatsning. Företaget investerar cirka 70 miljoner kronor i ny teknik och produktionslinjer, bland annat för försvarsindustrin. (Foto: Pressbild Peges)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

En storinvestering ska stärka företaget inom 3D-printing i metall. Satsningen görs bland annat med tanke på försvarsindustrin.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

En omfattande investering genomförs när Peges i Ljusdal AB satsar drygt 70 miljoner kronor för att stärka teknik- och produktionskapaciteten i företaget.

En ökande efterfrågan på avancerad tillverkning med höga krav från beställarna är bakgrunden – och i den efterfrågan utgör försvarsindustrin ett ”tydligt tillväxtområde”, menar man hos företaget.

Svenskt företag först med ny 3D-printteknik. Dagens PS

Ny produktionslinje i Ljusdal

Peges bygger ut produktionsanläggningen i Ljusdal och skapar nya produktionslinjer.

Samtidigt satsar man på en maskinell uppdragering och på kompetensutveckling.

Som ett viktigt komplement till konventionell produktion tillkommer additiv tillverkning i form av 3D-rinting i metall genom pulverbäddsfusion.

Det gör det möjligt för Peges att ta fram avancerade geometrier, minska materialspill och anpassa materialegenskaper.

Kombinationen av additiv och konventionell skapar synergier, menar man.

ANNONS

3D-printade hus nästa revolution. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

”Tar nästa steg”

”Med den här satsningen tar Peges nästa steg både i kapacitet och teknikkompetens. Investeringen gör att vi kan producera mer, ta emot större uppdrag och samtidigt bredda vårt erbjudande”, säger Peges vd Lars Wallström som ser företaget stärka sin konkurrenskraft.

Efterfrågan på avancerad tillverkning växer och där är försvarsindustrin ett tydligt tillväxtområde, inte minst för Peges.

Uppbyggnaden och satsningarna inom försvarsindustrin räknar man med ska skapa långsiktig efterfrågan och den vill man möta genom sina investeringar.

Peges vd Lars Wallström ser satsningen i Ljusdal som avgörande för att stärka företagets konkurrenskraft, bland annat gentemot försvarsindustrin. (Foto: Pressbild Peges)

Samverkar med försvarsindustrin

Peges är medlem av Soff, Säkerhets- och försvarsföretagen, och menar att det varit och är värdefullt att vara en del av branschorganisationen.

Det har ”bidragit med nätverk, samverkansforum och branschkunskap” sammanfattar man från företaget.

ANNONS

”Den här satsningen handlar om att möta våra kunders behov – oavsett om det gäller enbart produktion eller ett större åtagande”, sammanfattar ägarna till Peges, Nils-Göran Pege och Leif Pege.

Satsningen i Ljusdal genomförs med stöd av Tillväxtverket.

Tröjan som kramas ska få dig att må bättre. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
3dprintförsvarsboominvesteringarNorrlandSverige
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Fakturera utan företag – tryggt, enkelt och prisvärt
invozio logo

Invozio erbjuder företag effektiva och transparenta lönehanteringslösningar för konsulter och anställda, utan dolda avgifter, endast 1,4 % per faktura. Vi tar hand om allt från bokföring och skatter till årsredovisningar, så att du kan fokusera på tillväxt och minska administrativa kostnader.

Jag vill ha mer info!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS