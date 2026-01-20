Gör storinvestering i 3D-printing

Fakturera utan företag – tryggt, enkelt och prisvärt

En omfattande investering genomförs när Peges i Ljusdal AB satsar drygt 70 miljoner kronor för att stärka teknik- och produktionskapaciteten i företaget.

En ökande efterfrågan på avancerad tillverkning med höga krav från beställarna är bakgrunden – och i den efterfrågan utgör försvarsindustrin ett ”tydligt tillväxtområde”, menar man hos företaget.

Svenskt företag först med ny 3D-printteknik. Dagens PS

Ny produktionslinje i Ljusdal

Peges bygger ut produktionsanläggningen i Ljusdal och skapar nya produktionslinjer.

Samtidigt satsar man på en maskinell uppdragering och på kompetensutveckling.

Som ett viktigt komplement till konventionell produktion tillkommer additiv tillverkning i form av 3D-rinting i metall genom pulverbäddsfusion.

Det gör det möjligt för Peges att ta fram avancerade geometrier, minska materialspill och anpassa materialegenskaper.

Kombinationen av additiv och konventionell skapar synergier, menar man.

ANNONS

3D-printade hus nästa revolution. Dagens PS