Riksbanken trycker på gasen

Svenskt företag först med ny 3D-printteknik

Svensk startup först i Europa med ny teknik
AIM Sweden, med mer än 50 000 medicinska implantat producerade, tar nu ett nytt steg när man blir först i Europa med en ny 3D-teknik. (Foto: Pressbild AIM Sweden)
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

Doldisen har redan tillverkat mer än 50 000 medicinska implantat. Nu blir AIM Sweden först i Europa med en ny 3D-printteknik.

AIM Sweden på Frösön kan nu som första tillverkare i Europa erbjuda en ny punktsmältningsteknik. Den gör det möjligt att tillverka komplexa metalldelar direkt från pulverbädden, helt utan startplatta eller stödstrukturer.

AIM Sweden investerar i det senaste Colibrium Spectra L-systemet, med installation i oktober, och blir nu Europas största kontraktstillverkare på området.

Används inom medicinteknik

Det nya systemet ska främst användas för medicintekniska produkter i titan och komplexa komponenter till energisektorn.

Till skillnad från traditionella metoder bearbetar punktsmältningstekniken varje lager genom tusentals exakt styrda punkter.

Den nya punktsmältningsteknik AIM Sweden nu börjar använda gör det möjligt att tillverka komplexa metalldelar direkt från pulverbädden. (Foto: Pressbild AIM Sweden)
”Stort steg framåt”

”Spectra L är ett stort kliv framåt inom 3D-printning av metall. Att kunna bygga utan stödstrukturer kommer att förändra hela branschen”, säger Simon Blomé som är ansvarig för industriella applikationer hos företaget.

”Vi kan nu tillverka saker som tidigare varit omöjliga eller för dyra att producera”.

Den nya tekniken är särskilt värdefull för medicintekniska implantat. Ortopediska implantat kan nu tillverkas med komplexa inre strukturer och porösa ytor som förbättrar benintegrationen.

Samtidigt minskar kostnaderna för efterbearbetning med upp till 35 procent, enligt AIM Sweden.

Kortare ledtider

Inom energisektorn ser man stora fördelar för tillverkning av turbinkomponenter och impellrar. En impeller är enkelt uttryckt ett roterande pumphjul.

Ledtiderna blir kortare och man kan bygga stora komponenter utan spänningar och sprickor, vilket kan vara ett problem med andra teknologier.

AIM Sweden startade 2016 som en avknoppning från Mittuniversitetet och har varit fokuserad på denna teknologi och byggt upp ett starkt renommé inom sektorn.

Sedan 2019 har företaget producerat mer än 50 000 medicinska implantat och arbetat med lösningar kring hållbara förpackningar.

Man har även arbetat med kunder inom flyg, bil- och tillverkningsindustri.

”Vi har byggt upp en gedigen kunskap inom additiv tillverkning för många olika branscher”, säger Göran Elovsson som är tillförordnad vd.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

